Poliitikko kypsyi toimittajan kirjoituksiin – nyt hän uhkailee paikallislehteä poikkeuksellisella valtuustoaloitteella

Orimattilan kaupunginhallituksen puheenjohtaja aikoo esittää kaupungin ilmoitusten poistamista paikallislehdestä. Tutkijan mukaan median taloudellinen painostaminen on väärin yleisön kannalta.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja uhkaa paikallislehteä mainosten pois vetämisellä Orimattilassa. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Ville Erola (ps.) kirjoitti Orimattilan Sanomissa viime viikolla, että hän aikoo tehdä valtuustoaloitteen kaupungin ilmoitusten siirtämisestä muihin medioihin.

Erolan mukaan kyse on häntä koskevista, yhden toimittajan kirjoituksista. Erolan mielestä toimittaja on vääristellyt toistuvasti ja tarkoituksella hänen sanomisiaan.

Poliitikko Erolan viimeviikkoinen kirjoitus Orimattilan Sanomissa oli vastine juttuun, joka käsitteli Orimattilan kaupunginjohtajan ensimmäistä puolta vuotta virassa. Analyyttisessa jutussa viitataan myös Erolaan ja Hennaan eli uuteen kaupunginosaan, jonka rakentaminen ei ole lähtenyt toivotusti käyntiin ja joka jakaa kaupungissa mielipiteitä.

Toimittaja kirjoitti:

”Ilmoille on kuitenkin jo ehditty heittää huolta siitä, että sosiaalisesti lahjakkaampana kaupunginjohtaja pystyy pyörittelemään persupomoa miten haluaa. Tästä yhtenä esimerkkinä pidetään Erolan – Henna-hankkeen entisen kärkikriitikon – kääntymistä sen tukijaksi. Erola ei ole enää pitkään aikaan puhunut Hennaan pelkille rusakoille rakennetuista teistä ja katuvaloista, kuten vielä viime vaalikaudella.”

Ville Erola kiistää kääntyneensä Hennan tukijaksi. Hän ei kuitenkaan tehnyt vääräksi katsomastaan tiedosta oikaisupyyntöä, vaan kirjoitti oman vastineensa, jossa hän otti esiin aikeensa esittää ilmoitusten poisvetämistä.

Avaa kuvien katselu Perussuomalaisten Ville Erola sai Orimattilan kaupunginhallituksen puheenjohtajan paikan vuoden 2021 vaalien jälkeen. Kuva: Janne Nykänen / Yle

Päätoimittaja: Oikaisemme virheet, jos sellaisia on

Orimattilan Sanomien päätoimittaja Anna Hakama kertoo yllättyneensä Erolan vastineesta.

– Minusta se oli ihan perusjournalismia, ei mitään sen ihmeempää. Juttu ei oikeastaan edes käsitellyt Erolaa.

Hakama sanoo Erolan olleen aiemminkin lehteen yhteydessä mielestään väärällä tavalla kirjoitetuista asioista, mutta Hakaman mukaan kyse on ollut näkemyseroista.

– Kyllä me virheet oikaisemme, jos sellaisia on.

Erola toteaa, ettei hän ole pyrkinyt puuttumaan muihin kirjoituksiin mitenkään.

– Ajattelin, että jos se tästä loppuu joskus, hän toteaa.

Taloudellinen painostus kohdistuu usein paikallislehtiin

Tampereen yliopiston tutkijatohtori Ilmari Hiltunen on perehtynyt journalisteihin kohdistuvaan painostukseen muun muassa viime vuonna valmistuneessa väitöskirjassaan.

Hänen mukaansa Orimattilan tapaus ei ole ainutkertainen.

– Uhkaus mainostulojen torppaamisesta on vahva keino painostaa paikallislehtiä, joilla ilmoitukset saattavat olla aika merkittävä osa taloutta, Hiltunen arvioi.

Orimattilalaispäättäjä Ville Erola katsoo, ettei ilmoitusten poisvetämistä koskevan valtuustoaloitteen tekeminen ole vallankäyttöä.

– Sehän on ihan kaupungin asia, mihin mainokset laittaa. Eikä se ole minusta kiinni. Meitä on valtuustossa 33, joten en pysty itse sitä sanelemaan, vaan se on aloitteeni, ja jos se ei mene läpi, niin sitten se ei mene.

Tutkijatohtori Hiltunen näkee asian päinvastoin.

– On vallankäyttöä, jos toiminnalla pystytään edes välillisesti vaikuttamaan siihen, miten tiedotusväline pystyy toimimaan.

Hiltunen myös huomauttaa, että jos virhettä ei pyydetä korjattavaksi tai asiaa viedä Julkisen sanan neuvostoon, se kielii siitä, että kyse on ennemminkin kiusallisesta, negatiiviseksi koetusta asiasta. Julkisen sanan neuvostoon voi kannella hyvän journalistisen tavan rikkomisesta.

Audiossa Julkisen sanan neuvoston puheenjohtaja Eero Hyvönen kertoo periaatteista:

Itsenäinen journalismi on yleisön oikeus

Ilmari Hiltusen mielestä on huolestuttavaa, jos päättäjät eivät näe itsenäisen journalismin merkitystä. Olennaista on, saako yleisö journalistisesti harkittua tietoa vai pystytäänkö mediaa jollain tapaa painostamaan, muokkaamaan tai kontrolloimaan.

– Tämä juuri korostaa sitä, miten tärkeää on, että tiedotusvälineet haluavat toimia itsenäisesti sekä puolustaa uhkatilanteessa oikeuttaan sen sijaan, että ne alistuisivat tiettyjen intressiryhmien välineeksi tai äänitorveksi, Hiltunen toteaa.

Orimattilan Sanomien päätoimittaja Anna Hakama sanoo, ettei lehti aio tehdä muuta kuin seurata, miten Erolan aloitteen käy.

– Tämä ei tietenkään vaikuta millään tavalla meidän toimintaamme ja uutisointiimme. Eihän tällaiselle painostamiselle ja vaikuttamisyritykselle anneta periksi. Se on ihan selvä journalismin pelisääntö.