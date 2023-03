Vanhojen puiden kylkiä kiertää kilpikaarnainen kuori. Metsällä on niin paljon ikää, ettei sen laskemiseen riitä edes oman ajanlaskun aika. Tutkijoiden mukaan se on seissyt niillä sijoillaan Jääkaudesta asti. Suomen ja koko maailmankin mittapuilla Inarin yhteismetsä on harvinainen paikka.