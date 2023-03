Susanne Mathlin luuli, että ei innostu enää lukemisesta, sitten #kirjatok muutti kaiken – katso kolme kirjavinkkiä

Tiktok-sovelluksen algoritmi syöttää videoita sen perusteella, mistä se uskoo käyttäjän kiinnostuvan. Välillä se voi kuitenkin yllättää ja herättää henkiin jo kertaalleen kuopatun harrastuksen.

Näin kävi raahelaiselle Susanne Mathlinille, joka oli jo luovuttanut lukemisen suhteen.

– Videolla suositeltiin kirjoja, joista lukeminen kannattaa aloittaa pitkän aikavälin jälkeen. Valitsin niistä yhden ja jäin heti koukkuun, Mathlin kertoo.

Hänen näkemänsä video kuuluu #kirjatok-tunnisteen alle. Kirjatokista on muodostunut termi Tiktokin kirjayhteisölle. Yhteisön sisällä tietyistä kirjoista tulee niin suosittuja, että niitä on alettu nimittää Tiktok-kirjoiksi. Näistä kirjoista luodaan sovellukseen erilaista sisältöä.

Ensimmäisen kirjavinkin jälkeen Mathlin on käynyt kirjastossa lähes viikoittain. Hänen tarinansa on hyvin tyypillinen: lapsena Mathlin luki kasoittain hevoskirjoja, mutta yläasteen aikana innostus hiipui, kunnes se sammui kokonaan.

– Lukiossa yritin aloittaa lukemista uudelleen lainaamalla samoja kirjoja, joista joskus pidin. Ne eivät enää vanhempana kiinnostaneet minua, mutta sopivien kirjojen löytäminen tuntui vaikealta.

Avaa kuvien katselu Susanne Mathlin luki nuorempana paljon hevoskirjoja ja opiskeli myöhemmin hevostenhoitajaksi. Kuva: Janne Körkkö / Yle

Kirjatok-ilmiö on levinnyt kirjakauppoihinkin

Suomalaisen kirjakaupan tuotepäällikkö Marina Kanasen mukaan Tiktok-kirjoille on ollut omia hyllyjä loppukesästä 2022 alkaen.

– Koimme, että kun kirjoilla on oma esillepano, niin asiakkaiden on helpompi löytää ne myymälästämme, kertoo Kananen sähköpostitse.

Kirjastonhoitaja Eeva-Maria Alatalo ei ole havainnut Oulun kirjastoissa samanlaista esillepanoa.

– Kirjat ovat niin menossa koko ajan, että ne tuskin edes ehtisivät hyllyyn asti, Alatalo perustelee.

Lasten ja nuorten säätiö teki vuonna 2020 lukutottumuskyselyn, johon vastanneista nuorista vain 20 prosenttia lukee usein vapaa-ajallaan. (siirryt toiseen palveluun) Yli puolet lukisivat enemmän, jos kirjojen aiheet olisivat kiinnostavampia.

Alatalo arvioi Tiktok-kirjojen olevan suosittuja juuri siksi, että niissä käsitellään nuoria koskettavia teemoja. Fantasiakirjoilla on oma kannattajakuntansa ja sateenkaarikirjallisuuden tarve näkyy lainattujen listalta.

Hän haluaa uskoa, että kirjatok lisäisi nuorten lukuintoa entisestään.

– Kysehän on vertaisvinkkauksesta samanikäisten kesken. Se on monesti paljon tehokkaampaa kuin tällaisen keski-ikäisen kirjastotädin sanomiset, Alatalo naurahtaa.

Englanniksi lukeminen ei ollutkaan vaikeaa

Marina Kananen mainitsee, että englanninkielisten teosten määrä Suomalaisen kirjakaupan valikoimassa on lisääntynyt kirjatokin suosion myötä.

Myös Mathlin vastikään luki ensimmäistä kertaa kokonaisen kirjan englanniksi.

Kyseessä oli tällä hetkellä super suositun kirjailija Colleen Hooverin romaani It ends with us, jonka suomenkielinen käännös Se päättyy meihin julkaistiin tammikuussa. Mathlin kuitenkin päätti olla odottamatta, sillä aavisti varausjonon olevan niin pitkä, ettei koskaan saisi kirjaa käsiinsä.

– Englanniksi lukeminen ei loppujen lopuksi ollutkaan niin vaikeaa, mitä kuvittelin. Voin siis jatkossakin lainata englanninkielisiä kirjoja.

Colleen Hooverin teokset jakavat mielipiteitä. Kirjailijan Se päättyy meihin -romaania on sosiaalisessa mediassa pidetty jopa liian traagisina. Kuuntele, mitä Susanne Mathlin on mieltä kirjan saamasta kritiikistä.

Kun Mathlin valitsee itselleen luettavaa, hän ei halua tietää juonesta liikaa etukäteen. Hänestä parhaiten toimivat sellaiset Tiktok-videot, joissa kirjoja esitellään esimerkiksi pelkän genren perusteella. Usein vain kansi riittää päätökseen, meneekö kirja lukulistalle vai ei.

– Pidän tosi yksinkertaisista kansista. Moniväriset tai valokuvakantiset kirjat jäävät herkästi hyllyyn, Mathlin paljastaa.

Avaa kuvien katselu Ainoa lukutavoite Mathlinilla tänä vuonna on lukea enemmän englanninkielellä. Kuva: Janne Körkkö / Yle

Muuten hän ei nirsoile kirjojen suhteen ja on avoin eri aihepiireille. Yhtäkään kirjaa hän ei ole jättänyt kesken. Mathlin on lukenut kirjallisuutta romantiikasta fantasiaan ja edelleen etsii itselleen mieluisinta genreä.

Hän antaa muille lukuintoa etsiville vinkin: kannattaa rohkeasti tarttua erilaisiin kirjoihin.

– Valinnan voi tehdä myös kiinnostavan kannen tai nimen perustella, vaikka olisi aiemmin lukenut tietynlaisia kirjoja.

Kaikkien mielestä kirjatok-ilmiö ei ole pelkästään positiivinen juttu. Esimerkiksi GQ-sivuston mielipidekirjoituksessa väitetään kirjatokin pilanneen lukemisen. (siirryt toiseen palveluun) Kirjoittaja argumentoi kirjatok-yhteisön olevan ennemminkin pelkkä lifestyle-trendi, jota ei voi pitää vakavasti otettavana lukemisena.

Mathlin ei ole väitteen kanssa lainkaan samoilla linjoilla.

– Mielestäni Tiktok on todella hyvä alusta sille, että nuoret alkaisivat lukea enemmän. Nykyään lähinnä katsotaan vain elokuvia ja tv-sarjoja.

Mitä sinä luit viimeksi? Voit keskustella aiheesta 5. maaliskuuta klo 23 saakka.