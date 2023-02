Hallinto-oikeus keskeytti koirasusien pyynnin Lappeenrannan Ylämaalla

Itä-Suomen hallinto-oikeus on keskeyttänyt niin sanotun Ylämaan lauman pyynnin.

Kyseessä on itärajan tuntumassa liikkuva kahdeksan eläimen lauma, jossa on koirasusia. Suomen riistakeskus on antanut lauman tappamiseen poikkeusluvan, jonka tarkoituksena on suojella susikannan geenipuhtautta.

Nyt Itä-Suomen hallinto-oikeus on määrännyt pyynnin keskeytettäväksi Luonnonsuojeluyhdistys Tapio-Karelian laatiman valituksen takia.

Hallinto-oikeuden mukaan yhdistyksellä on toimialueensa puolesta valitusoikeus asiassa, sillä se on suurpetojen- ja luonnonsuojeluun keskittyvä yhdistys, jonka toimialueeksi on merkitty Etelä- ja Pohjois-Karjalan maakunnat.

Hallinto-oikeus toteaa tiistaina annetussa välipäätöksessään, että lauman pyynti on keskeytettävä valituksen käsittelyajaksi tai kunnes toisin määrätään.

Pyyntiluvan hakija Tuukka Vuorinen toteaa Ylelle keskeytyksen harmittavan.

– Ei tässä toistaiseksi voi varmaan muuta kuin odotella. Täytyy kuulostella vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia, hän sanoo.

Lauman pyynti alkoi maanantaina 13. helmikuuta. Riistakeskuksen myöntämän luvan voimassaoloaika päättyy 3. maaliskuuta.