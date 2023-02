Kaksi suomalaisartistia yritti Euroviisuihin San Marinon joukoissa – toisen biisi valmistui UMK:n kannalta kaksi päivää liian myöhään

Una voce per San Marino -kilpailun voittaja tulee edustamaan San Marinoa Euroviisuissa. Jouko Enkelnotko päätti osallistua mukaan taistoon katsottuaan videoita edellisvuoden finaalista.

Euroviisut lähestyvät, ja osallistujamaat etsivät kuumeisesti edustajaansa karsintakilpailujen kautta.

San Marinon karsintakilpailussa Una voce per San Marino nähtiin yllättäen myös suomalaisväriä.

The Voice of Finlandista tutun Ilari Hämäläisen yhtyeen Ice Eyen lisäksi tamperelainen freelance-näyttelijä Jouko Enkelnotko pyrki San Marinon edustajaksi toukokuun Euroviisuihin.

Euroviisujen säännöissä ei ole määritelty, että esiintyvän artistin tulisi olla kilpailussa edustamansa maan kansalainen.

Esimerkiksi kanadanranskalainen Céline Dion voitti Euroviisut Sveitsin edustajana vuonna 1988.

Eri osallistujamailla on kuitenkin omat linjauksensa liittyen sisäisiin karsintakilpailuihinsa. Moni osallistujamaista, kuten San Marino, sallii karsintoihin muiden maiden kansalaisia.

Toinen mahdollisuus

Enkelnotkon kappaleen Hard To Be an Angel esiversio valmistui vasta kaksi päivää Uuden Musiikin Kilpailun aikatakarajan jälkeen, joten Euroviisujen edustuspaikasta kilpaileminen kotimaassa ei ollut vaihtoehto.

Näin ollen Enkelnotkon mieleen juolahti ajatus vaihtoehtoisesta reitistä Euroviisujen parrasvaloihin.

Enkelnotko pyrki aluksi mukaan Euroviisuihin Sveitsin karsintakilpailun kautta, mutta hän ei edennyt prosessissa ensimmäistä vaihetta pidemmälle lähetettyään tuomariraadille kappaleensa esiversion.

Avaa kuvien katselu Ilari Hämäläisen yhtye Ice Eye ei selvinnyt San Marinon karsintakilpailun finaaliin asti. Kuva: anatom.fi / Yle Kuvapalvelu

Lopulta suunnaksi valikoitui Etelä-Eurooppa ja San Marino, jonka karsintakilpailussa drag-hahmo Angel Delliä esittävä Enkelnotko selvisi satojen hakijoiden joukosta aina semifinaaliin asti.

– Katselin heidän viimevuotista finaaliaan ja mietin, että minulla voisi olla mahdollisuus. He ovat aika avarakatseisia. Mietin, että drag-hahmona osallistuminen voisi toimia, Enkelnotko muistelee.

Kohtalo ratkesi

Vaikka San Marinon karsintakilpailussa ja UMK:ssa kilpailijoilla on sama tavoite, on tapahtumien välillä Enkelnotkon mukaan suuria eroja.

– San Marinon semifinaaleissa oli rivakka tahti. Lyötiin mikrofoni käteen ja työnnettiin lavalle. Ei kauheasti rakenneltu show'ta tai tehty soundcheckiä.

Menneen viikonlopun aikana kymmeniä artisteja esiintyi tuomaristolle. Enkelnotko ei selvinnyt finaaliin asti.

– Ei nyt hävetä tarvitse, mutta vähän paremmissa olosuhteissa olisin voinut pystyä parempaankin.

Enkelnotko kertoo pohtineensa, että hänen esityksensä sisältö ei välttämättä auennut toivotulla tavalla tuomaristolle.

– Angelissa on paljon tasoja. Esimerkiksi komiikkaa, joka ei välttämättä aukea jos ei ole hyvä englannissa. Liverpoolissa jengi olisi kyllä ymmärtänyt, Enkelnotko naurahtaa viitaten Englannissa järjestettäviin Euroviisuihin.