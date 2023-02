Meteorologilta vaaditaan nyt rohkeutta kovien pakkasten ennustamiseen

Huomenna keskiviikkona herätään mahdollisesti kuluvan talven kylmimpään aamuun.

Ilmatieteen laitoksella MEPS-sääennustusmalli näyttää huomiselle kipakoita lukemia. Lounais-Suomessa olisi tuolloin 10-15, idässä 20-25 ja pohjoisessa 20-30 astetta miinuksen puolella.

– Tuohon voi laittaa 5 astetta lisää. Etelässä sisämaassa -25 on ihan realistinen lukema, ylimeteorologi Henri Nyman Ilmatieteen laitokselta sanoo.

Laitos luopui joulun alla vanhasta HIRLAM-sääennustusmallista. Sen vahva puoli oli talven ja myös kesän alimpien lämpötilojen tarkka ennustaminen. Nyman pitää luopumista perusteltuna, koska HIRLAM-mallia ei ollut päivitetty enää vuosikymmeneen.

– Iäkkäämmille meteorologeille se oli kova paikka, Nyman myöntää.

Ylen meteorologeilla on käytössä neljä numeerista sääennustusmallia. Niistä tärkein on Euroopan ilmatieteen laitosten yhteinen ECMWF. Merkittävä rooli on myös Pohjoismaiden yhteisellä MEPS-ennustusmallilla, joka on erityisen etevä lyhyiden, maksimissaan kolmen vuorokauden ennusteissa.

Näiden lisäksi meteorologien ennusteiden laadintaa auttavat saksalainen ICON ja yhdysvaltalainen GFS.

Äärilämpötiloissa niistä yksikään ei pärjää HIRLAM-ennustusmallille.

– Kovilla pakkasilla meteorologilla pitää olla rohkeutta. Pitää ennustaa täysin jotain muuta kuin mitä mallit näyttävät, Nyman sanoo.

Pakkasjaksosta tullee lyhyt

Kovia pakkasia syntyy inversio-tilanteissa, jolloin lämpötila laskee alaspäin kohti maan pintaa mentäessä.

Ne ovat yleisiä eritoten kevättalvella, kun aurinko laskee, pilvet väistyvät ja tuulet tyyntyvät. Myös lumipeite lisää inversiota ja luntahan piisaa tällä hetkellä koko maassa.

Tätä on luvassa huomenna.

Kovia pakkasia ja tuulettomia päiviä on tänä talvena pelätty Venäjän aloittaman sodan ja kohonneiden energiahintojen vuoksi.

– Onneksi tämä pakkanen näyttää jäävän yhden päivän ihmeeksi, Nyman huokaisee.

HIRLAM-mallilla oli kaksi muutakin vahvuutta. Se osasi ennustaa hyvin merialueiden tuulia ja lentosääennusteita laativat meteorologit arvostivat sen kykyä matalien pilvien ennustamisessa.

Nyman sanoo, että tilanne käytössä olevien ennustusmallien suhteen paranee. Niitä kehitetään koko ajan saatujen kokemusten perusteella.

Sitä odotellessa kokeneiden säätieteilijöiden hiljainen tieto on arvokasta, kun pakkaset pahimmin paukkuvat nurkissa.