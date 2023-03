Virolaisten kansalliseepos Kalevipoeg, Kalevinpoika, syntyi Kalevalan innoitamana, ja runopoljento on molemmissa sama, mutta eroja on enemmän kuin yhtäläisyyksiä. Kalevipoeg on aikansa saksalaisen romantiikan mukainen tarina traagisesta sankarista. Kansanrunoutta on kolmanneksen verran, muu on Friedrich Reinhold Kreutzwaldin kynästä.

Kuva: Ed Labetski / kustantamo Tänapäev