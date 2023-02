Helsingin Kampissa hamstrataan kalaa salaattibaarista alehintaan – K-supermarket miettii jo myynnin rajoittamista

Uusimpien tietojen mukaan lohen hinta on nousussa. Helsingin Kampin K-supermarketin salaattibaarista sitä saa halvemmalla kuin kalatiskistä.

Kalan korkea hinta on saanut ihmiset keksimään mitä erikoisimpia tapoja ostaa kalaa mahdollisimman edulliseen hintaan.

Helsingin Kampin K-Supermarketissa on huomattu, että lohta hamstrataan nyt runsaasti salaattibaarista.

Vaikka elintarvikkeiden hintojen kasvu on hidastunut, kalan ja kahvin hinta on kääntynyt taas nousuun. Esimerkiksi lohen hinta on monin paikoin ylittänyt jopa 30 euron kilohinnan.

Syy lohen hamstraamiseen salaattibaarista lienee sen edullisempi hinta kalatiskin hintoihin verrattuna. Kampin K-Supermarketissa lohi maksaa kalatiskillä 24,95 €/kg, kun salaattibaarista sen saa hintaan 17,90 €/kg.

Yle tavoitti Kampin K-Supermarketin kalatiskillä työskentelevän Pinja Kemppaisen kommentoimaan asiaa.

Meille on tullut vinkkiä toimitukseen, että teidän kaupassanne hamstrataan lohta salaattibaarista. Pitääkö tämä väite paikkansa?

– Kyllä pitää.

Kuinka tämä näkyy konkreettisesti?

– Huomaa, että ihmiset tulevat salaattibaariin ja kasaavat pelkästään lohta, lähtevät sen kanssa eivätkä yritä edes ostaa salaattia. Yksi päivä näin yhden herran, jota oli pakko asiasta huomauttaa. Hän otti boksiin kaiken kalan mukaan eikä mitään muuta.

Tämä kikka on siis laajasti tiedossa?

– Joo, kyllä moni siitä tietää.

Onko teillä siellä jotain kylttiä, jolla kielletään lohen hamstraaminen?

– Ei ole, mutta olemme sitä miettineet.

Oletteko yrittäneet estää hamstraamista jotenkin?

– Olemme yrittäneet rajoittaa sitä sillä, ettei se lohi ole siellä aina esillä, mutta paljon valitusta on taas tullut siitä, ettei ole lohta.

Salaattibaarista voi ostaa lohta salaatin kilohinnalla 17,90€/kg. Video: Patrik Molander / Yle

Mistä johtuu, että lohi on salaattibaarissa edullisempaa kuin kalatiskissä?

– Me lasketaan se salaatin lisukkeeksi.

Aiotteko jatkossa jotenkin torjua lohen ”hamstraamista”?

– Ainoa vaihtoehto on lopettaa sen myynti täysin, jos ei sitä pysty kontrolloimaan. Monet kaupat ovat kuulemma tehneet jo sen päätöksen. Siksi moni tuleekin tänne meille, koska meiltä lohta edelleen löytyy.

Onko tästä koitunut taloudellista tappiota kaupalle?

– Jos yli 30 euron kilohinnalla myydään kalaa ja sitä tullaan hakemaan buffetin hinnalla, niin kyllähän se iso menetys on.

