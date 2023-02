Lapin luontojärjestöt haluavat Bolidenin Kevitsan kaivoksen päästöt kuriin – vaikutukset näkyvät jo satelliittikuvissakin

Viiankiaavan (rajattu punaisella ) lumihankia peittää tasainen ja voimakas likakerros. Maastonäytteissä ja laboratorioanalyyseissä se on tunnistettu kaivospölyksi. On myös todettu, että kyse ei ole Saharan hiekasta.

Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piiri ry ja Rajat Lapin kaivoksille ry ovat tehneet vireillepanoesityksen Lapin ely-keskukselle, että tämä velvoittaisi Bolidenin Kevitsan kaivoksen tekemään muutoksia, joilla estettäisiin ympäristön pilaantuminen tai ainakin vähentäisiin vaikutuksia Koitelaisen Natura-alueelle, pohjavesille, pienvesille, Mataraojalle ja EU:n vesipuitedirektiivin alaiselle Kemijoen Kitisen vesistölle.

Ympäristönsuojelulain mukaisena valvontaviranomaisena ely-keskuksen olisi järjestöjen mukaan myös selvitettävä, onko Boliden Kevitsa järjestänyt toimintansa kaikilta osiltaan voimassa olevan ympäristöluvan lupamääräysten, ympäristölainsäädännön sekä direktiivien velvoitteiden mukaiseksi.

Jäljet luonnossa näkyvät satelliittikuvissa

Rajat Lapin kaivoksille -yhdistyksen mukaan kaivostoiminnan jäljet näkyvät jo kaivoksen pohjoispuoliselta Natura-alueelta kerätyissä vesi-, lumi-, neulas- sekä naava- ja lupponäytteissä.

– Vesistöön taas kerääntyy myrkyllisiä ksantaatteja, jotka näkyvät lähinnä vihreänä värinä vesistöissä. Ne eivät hajoa kylmässä ilmanalassa, kuten lämpimämmissä olosuhteissa tapahtuu, sanoo Mika Flöjt, Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piirin toiminnanjohtaja.

Kaivoksilta leviää ympäristölle ja ihmisille haitallista ja myrkyllistä pölyä jopa 70 kilometrin säteelle. Satelliittikuva osoittaa ilmatieteen laitoksen asiantuntijan Mikko Strahlendorff mukaan, että Viiankiaavan lumihankia peittää tasainen ja voimakas likakerros. Maastonäytteissä ja laboratorioanalyyseissä se on tunnistettu kaivospölyksi.

Avaa kuvien katselu Suomen luonnosuojeluliiton Lapin piirin toiminnanjohtaja Mika Flöjt ei tunnustaudu kaivosten vastustajaksi. Hän haluaisi vain, että kaivoksetkin noudattaisivat sääntöjä. Kuva: Jarmo Siivikko / Yle

Poromies huomasi luppokadon ja mustat aavat

Poromies Juhani Maijala Oraniemen paliskunnasta on havainnut porojen kanssa kulkiessaan, että ennen olosuhteiltaan samanlaiset aapasuot ovat nykyään keväisin kuin eri maailmasta.

– Kevään viimeisillä kelkkakeleillä olen havainnut, että kun Huutomaa-aavalla on täysi kesä ja se lilluu mustana, on Loueaavalla ja muilla ympäröivillä aavoilla vielä täysi talvi. Jotakin siellä on, mitä ei pitäisi olla. Huutomaa-aavalla vesi on valmiiksi kahvin väristä, kun se muualla on ihan kirkasta, vertaa poromies Juhani Maijala tilannetta Kevitsan ympärillä.

Maijala on seurannut seutua 1980-luvulta asti ja hän on havainnut muutoksen tapahtuneen. Kevitsan itäpuolelle Maijala ei enää mene poroineen, koska alueelta luppo on jo niin paljon vähentynyt, ettei siitä riitä poroille evästä.

– Joiltakin alueilta tunturissa on luppo täysin loppunut. Tuskinpa se ilmastonmuutoksen raja just tässä kohdin menee, naurahtaa poromies Juhani Maijala.

Säännösten mukaista toimintaa, jollei enemmänkin

Boliden Kevitsan kaivoksen terveys-, turvallisuus-, ympäristö- ja laatujohtaja Johanna Holmin mukaan kaivoksen toiminta on lupamääräysten mukaista. Valvonta on ollut Holmin mukaan säännöllistä kaivoksen koko toiminnan ajan.

– Toiminta on ollut hallinnassa ja ympäristövaikutukset on minimoitu ennakoimalla ja käyttämällä näitä parhaita käytäntöjä, sanoo Holm.

Holmin mukaan Kevitsa toimii kaivosvastuumallin mukaisesti ja kehittää toimintatapojaan entistä vastuullisemmiksi.

– Toimintamme itse asiassa ylittää lain säätämät vaatimukset, kehaisee Holm.

Holm sanoo kaivoksen kuitenkin ottavan vakavasti vireillepanon kaltaiset toimet ja kertoo kuuntelevansa herkällä korvalla sidosryhmien viestejä. Itse vireillepanoon hän suhtautuu rauhallisesti.

– Katsotaan nyt, mitä valvontaviranomainen sanoo ja toimitaan sen mukaisesti. Me luotamme viranomaisten ammattitaitoon, toteaa Johanna Holm Boliden Kevitsan kaivokselta.