Hämeessä panostettiin viime vuonna metsien ja soiden suojeluun

Kanta- ja Päijät-Hämeessä perustettiin viime vuonna useita uusia luonnonsuojelualueita. Lisäksi maakunnissa ostettiin useita kohteita luonnonsuojelutarkoituksiin. Alueiden pinta-ala on yhteensä 695 hehtaaria.

Hämeen ely-keskuksen metsätalousasiantuntija Petri Pohjonen kertoo, että hehtaarimäärä on vuosittain ollut suunnilleen sama eli yli 500 hehtaaria.

– Maanomistajat on todella paljon kiinnostuneita vapaaehtoisesta metsien suojelusta. Meillä on koko ajan jonossa noin 50 kohdetta, jotka ovat etupäässä metsää, Pohjonen sanoo. Työjono kasvaa koko ajan

Moni metsänomistaja tunnistaa Pohjosen mukaan itsekin metsänsä suojeluarvon, ja tarjoaa sitä ely-keskukselle suojeltavaksi.

– Kaikki tarjottavat kohteet eivät kuitenkaan täytä suojelukriteereitä, mutta kohteista valitaan kaikkein parhaimmat.

Metsänomistajille maksettiin viime vuonna korvauksia metsien suojelusta yhteensä noin 2,5 miljoonaa euroa. Lisäksi kymmenen luonnonsuojelualuetta perustettiin maanomistajan pyynnöstä korvauksetta osana valtakunnallista Luontolahja-kampanjaa.

Pääasiassa iäkkäitä kangasmetsiä

Vapaaehtoisen metsiensuojeluohjelma METSOn (siirryt toiseen palveluun) kautta suojeltiin viime vuonna Hämeessä metsää 331 hehtaarilla yhteensä 39 eri kohteella. Näistä alueista 33 kohteella alueen omistus säilyi ennallaan ja kuusi kohdetta ostettiin kiinteistökaupalla valtiolle.

Suurimmat yksityisen metsänomistajan suojelemat kohteet olivat noin 70 hehtaaria monimuotoisuudelle merkittävää kangasmetsää Sysmässä ja 49 hehtaarin metsäalue Lopella.

– Lopella suojeltu metsäalue on monipuolinen. Siellä on paljon lehti- ja lehtometsää, missä on esimerkiksi lahopuuta ja vanhaa metsää, kuvailee metsätalousasiantuntija Petri Pohjonen.

Avaa kuvien katselu Lehdometsät ovat monimuotoisuuden kannalta arvokkaita luontokohteita. Kuva: Jukka Ruutiainen

Muutoin suojeltujen kohteiden keskikoko oli noin 8,5 hehtaaria. Pääosa suojelluista elinympäristöistä oli iäkkäitä ja luonnon monimuotoisuudelle merkittäviä kangasmetsiä.

Luonnonvarakeskuksen mukaan eri tavoin suojeltujen metsien osuus Kanta-Hämeessä on 7,2 prosenttia ja Päijät-Hämeessä 4,4 prosenttia.

Soidenkin suojelu perustuu vapaaehtoisuuteen

Metsiensuojelun lisäksi Kanta- ja Päijät-Hämeessä panostettiin myös soidensuojeluun, johon saadaan rahoitusta ympäristöministeriön HELMI-elinympäristöohjelmasta. Viime vuonna soita suojeltiin Hämeessä kaikkiaan 182 hehtaaria.

– Suokohteet löytyvät useimmiten siten, että saamme vihjeen kohteesta, jota lähdemme sitten katsomaan. Maanomistajan voi olla hankala hahmottaa oman suonsa arvoa, Pohjonen kertoo. Suojelu perustuu aina vapaaehtoisuuteen.

Yksityisiä suojelualueita perustettiin 12 alueelle yhteensä 137 hehtaaria ja valtiolle ostettiin seitsemän hehtaaria soita yhdeksällä eri kiinteistökaupalla. Maanomistajat saivat soidensuojelusta korvauksia yhteensä yli puoli miljoonaa euroa.

Suurin yksittäinen suojeltu suoalue sijaitsee Hartolan Isosuolla. Yli 55 hehtaarin kokoinen Isosuo on osa valtakunnallista Luontolahja-kampanjaa. Suo suojeltiin siis maanomistajan pyynnöstä korvauksetta.

Avaa kuvien katselu Hartolan Isosuo on tärkeä lintujen pesimäalue. Kuva: Marjo Kuisma / Päijänteen Luonnonperintösäätiö

Hämäläiset suot ja varsinkin suuremmat suot ovat pääasiassa keidasrämeitä. Soidensuojelun tavoitteena on saada suojelun piiriin arvokkaimmiksi kartoitettuja suokohteita, joita esimerkiksi Hämeessä on yhteensä noin 1 500 hehtaaria.