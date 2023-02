Ukrainan ja Venäjän sota on mullistanut kansojen ja kansalaisten turvallisuuskäsitykset – katso ja osallistu Turvallisuusiltaan kello 18 alkaen

Yle Jyväskylä ja Jyväskylän yliopisto järjestävät monipuolisen Turvallisuusillan torstai-iltana 23. helmikuuta. Suora lähetys näkyy Areenassa kello 18–19.15.

Paneelikeskustelussa on mukana neljä tutkijaa Jyväskylän yliopistosta. Arvo Vuorelan johdolla keskustelemassa ovat historian professori Antero Holmila, psykolgian apulaisprofessori Virpi-Liisa Kykyri, yliopistonlehtori Tuija Saresma ja työelämäprofessori Martti J. Kari.

Areena-katsojat voivat osallistua lähetykseen chattaamalla. Chattia vetävät toimittaja Heli Kaski ja asiantuntija, lehtori Panu Moilanen.

Paneelikeskustelun nelikosta Antero Holmila on erikoistunut toisen maailmansodan jälkeiseen aikaan ja sodan jälkitiloihin monista eri näkökulmista. Niissä yhdistyvät sekä yleinen - että Suomen historia. Holmila on tutkinut, miten kriisejä on historiallisesti ymmärretty sekä kuka, milloin ja miksi kriisejä on luonut.

Virpi-Liisa Kykyri on tutkinut tunteiden säätelyä ja tietää muun muassa henkisen hyvinvoinnin ylläpitämisestä kriisien ja sotauutisoinnin aikana. Aivoviikon 2021 luennolla (siirryt toiseen palveluun) Kykyri muistutti, että tunteiden säätelyn taidoilla voi oppia kurkottamaan kohti valoa, kun maailman tila luo epätoivoa.

Tuija Saresma palkittiin viime joulukuussa Vuoden tieteentekijänä. Hän on tutkinut muun muassa populismia, poliittisen keskustelun kärjistymistä ja vihapuhetta.

Turvallisuusillan keskustelijoista Martti J. Kari on saanut eniten mediatilaa napakoilla kommenteillaan Ukrainan ja Venäjän sodasta. Eversti evp. Kari työskentelee Jyväskylän yliopistolla työelämäprofessorina erikoisalanaan turvallisuus ja strateginen analyysi. Aiemmin hän on työskennellyt muun muassa pääesikunnan apulaistiedustelupäällikkönä ja toiminut myös strategisena neuvonantajana Ukrainan tiedustelupalvelussa.

Holmila ja Kari ovat ajankohtaisia myös kevään kirjamarkkinoilla. Huhtikuun alussa heiltä ilmestyy yhteinen kirja ”Miksi Venäjä toimii niin kuin se toimii”. Sen taustalla on Karin YouTube -luento, josta tuli vuonna 2022 Suomen kautta aikain katsotuin yliopistoluento yli 1,6 miljoonalla katsojalla.

Turvallisuusilta lähetetään Alvar Aallon suunnitteleman, vuonna 1929 valmistuneen Suojeluskuntatalon juhlasalista. Nykyisin Valtiontalon nimellä tunnettu talo on perusteellisesti remontoitu. Juhlasali tuli 1950- ja 60-luvuilla maan kuuluksi tansseistaan. Tällä hetkellä sali odottaa vuokraajaa ja uutta toimintaa.

Avaa kuvien katselu Turvallisuusilta järjestetään peruskorjatun Suojeluskuntatalon komeassa juhlasalissa. Kuva: Arvo Vuorela / Yle

Seuraa Turvallisuus-illan keskustelua ja osallistu chattiin tässä artikkelissa.