New Yorkin poliisi NYPD ottaa käyttöön suomalaisen Sakon tarkkuuskiväärit

Sakon Riihimäen tehtaan valmistama TRG M10 -kiväärijärjestelmä pääsi tiukan seulan läpi New Yorkin poliisin hätäpalveluyksikön käyttöön.

New Yorkin poliisi on tilannut riihimäkeläisen asevalmistaja Sakon tarkkuuskiväärejä. Sako kertoo tiedotteessaan, että Beretta USA toimittaa New Yorkin poliisille (NYPD) Sako TRG M10 -kiväärijärjestelmiä.

Kiväärijärjestelmät tulevat NYPD:n hätäpalveluyksikön käyttöön. Beretta USA toimittaa myös niihin liittyvää koulutusta. Sako on osa italialaista Beretta Groupia.

Sakon toimitusjohtaja Raimo Karjalainen kertoo tiedotteessa olevansa ylpeä tehtaan pärjäämisestä USA:n vaativilla markkinoilla.

– Tämä on meille erityinen kunnianosoitus, kun NYPD, maailmankuulu lainvalvontaviranomainen, on valinnut meidän kiväärijärjestelmämme heidän tiukkoihin vaatimuksiinsa sopivimmaksi.

Sako TRG M10 on pulttilukkoinen, vaihtokaliiperinen, lipassyötteinen tarkkuuskivääri, josta voidaan muodostaa satoja eri kokoonpanoja.