Kymi Ringillä kaksi viikkoa aikaa löytää rahoitusta – Lahti Eventsin veloista leikataan 90 prosenttia

Iitin moottoriurheilukeskus Kymi Ringillä on paljon työtä tehtävänä, että konkurssi vältettäisiin lopullisesti. Yrityssaneerauksen maksuohjelma on rankka monille velkojille.

Päijät-Hämeen käräjäoikeus on hyväksynyt keskiviikkona Iitin moottoriurheilukeskus Kymi Ringin yrityssaneerausohjelman. Kymi Ring yhtiöllä on nyt 14 päivää aikaa saada tarvittavat rahat kasaan. Vaadittava summa on kolme miljoonaa. Kymi Ringin suurin omistaja Mobility Properties -yhtiö on perustettu viime kesänä sitä varten, että Kymi Ring pelastuisi.

Mobility Properties on valmis merkitsemään osakkeista suurimman osan. Nykyisistä osakkaista suurin osa on ilmoittanut, ettei halua kasvattaa osuuttaan yhtiössä.

– Osakeanti on alkanut jo viime vuoden puolella. Kiinnostuneita on iso joukko, josta lopputulos syntyy, sanoo Kymi Ring oy:n ja Mobility Propertiesin hallituksen puheenjohtaja Ilkka Kivisaari.

Jos osakeanti ei onnistu on, yhtiöllä on suunnitelma B, joka saneerausohjelmassa kulkee nimellä realisaatiosaneeraus. Se tarkoittaa sitä, että yhtiö on velvollinen myymään kaiken omaisuutensa melko lyhyessä aikataulussa. Vasta sen epäonnistuttua on edessä konkurssi.

Monttuun muutakin kuin moottoriurheilua

Rahoituksen turvaamisen jälkeen alkaa liiketoiminnan tervehdyttäminen, ja se edellyttää kannattavaa toimintaa radalla.

– Rata pitää myydä täyteen tapahtumia ja toimintaa. Siellä ei voi pitää niin korkeita hintoja, ettei harrastajilla ole varaa sinne tulla.

Kivisaaren mukaan radalla ei järjestetä pelkästään moottoriurheilutapahtumia, vaan myös konsertteja, festivaaleja ja toiminnallisia messuja. Koulutus- ja testauskeskus mahdollistaisi ympärivuotisen toiminnan. Painopisteenä olisi sähköinen liikkuminen ja vaihtoehtoiset polttoaineet.

Avaa kuvien katselu Kymi Ring on valtava alue valtatie 12 varrella. Kuva: Antro Valo / Yle

– Tapahtumakalenteri ensi kesälle julkaistaan mahdollisesti maaliskuun puolivälissä, kun antimme on valmis. Toukokuusta alkaen on suunniteltuja tapahtumia.

Kivisaari kuitenkin toppuuttelee haaveita suurista megaluokan tapahtumista.

– Ei kannata rakentaa sellaista pilvilinnaa, että ensi kesänä Kymi Ringillä olisi joku megamoottoriurheilutapahtuma, vaan me aloitamme pienemmistä tapahtumista ja laitamme asiat kuntoon pala kerrallaan.

Rata sinällään ei vaadi enää Kivisaaren mukaan suuria investointeja. Sen sijaan varikkorakennus ja varikkokenttä vaativat viimeistelyä.

Kuuntele Kymi Ring oy:n ja Mobility Propertiesin hallituksen puheenjohtajan Ilkka Kivisaaren haastattelu:

Lahti Eventsillä riitaisia saatavia

Saneerausohjelmaan on laskettu Kymi Ringille velkoja yhteensä n. 22 miljoonaa euroa. Suurimmat velkojat Nordea ja Finnvera saavat saatavansa sataprosenttisesti.

Sen sijaan vakuudettomista veloista leikataan liki 90 prosenttia. Tällaisia velkojia on useita. Esimerkiksi Lahti Eventsin kahden miljoonan velasta maksetaan 200 000 euroa seitsemän vuoden aikana. Tämän lisäksi Lahti Eventsillä on huomattavana suuri summa riidanalaisia velkoja, joiden määrästä ja perusteista on erimielisyyttä.

– Selvittäjä ja Lahti Events neuvottelevat lähiaikoina, voidaanko joitakin riitaisuuksia sopia. Jos ei, asia ratkaistaan käräjäoikeudessa, sanoo selvittäjä Klaus Majamäki.

Lahden kaupungin tapahtumayhtiö Lahti Events oli sopinut Kymi Ringin kanssa MotoGP-kilpailujen tapahtumatuotannosta.

Iitin kunnalle vaatimus 1,4 miljoonasta

Iitin kunnanjohtaja Jarkko Salonen pitää saneerausohjelman hyväksymistä hyvänä asiana, vaikka ohjelma on raskas monille velkojille.

– Hyvä että tilanne alkaa selkiytyä. On sekä Kouvolan että Lahden seutukunnan etu, että rata saadaan toimintakuntoon ja päästään alueella uuteen vaiheeseen kehittämisessä.

Saneerausohjelmassa on vaatimus Iitin kunnalle 1,4 miljoonan euron takaisinmaksusta maankäytöstä. Selvittäjä on nostanut takaisinsaantikanteen Iitin kuntaa ja A.Ahlström Kiinteistöt yhtiötä vastaan. Kymi Ring yhtiö maksoi Iitin kunnalle vuonna 2021 valtatien liittymäjärjestelyn kustannuksia. Iitin kunnanjohtaja Salosen mukaan kanne on nyt lepäämässä ja kevään aikana neuvotellaan miten asiassa edetään.

– Meidän näkemyksemme on tässä erilainen kuin selvittäjän. A.Ahlström on tässä toisena osapuolena alkuperäisenä maanomistajana. Jos Iitin kunta joutuu maksamaan, me käännymme sen jälkeen Ahlströmin puoleen asiassa, sanoo Salonen.