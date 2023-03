Äijä ja ämmä ovat sävyiltään aivan erilaiset: toinen on kehuva, toinen väheksyvä – näin naissanat muuttuvat

Sonja Wlasoff (vas.) ja Iida Kasanko pitävät ämmittelyä loukkaavana ja alentavana. Esimerkiksi hoitoalalla nimittely on lisääntynyt.

Suomalaisista paikannimistä löytyy tuhansia naisiin liittyviä etuliitteitä. Ämmä ja akka ovat yhä voimakkaita sanoja, mutta leima on kielessämme nykyään negatiivinen.

Paikannimet peilaavat ympäröivää todellisuutta. Ne ovat kulttuuria samalla tavalla kuin kieli. Kun naisalkuisia paikannimiä tutkii, huomaa miten merkitykset ovat muuttuneet. Ämmä-paikat olivat ennen suuria ja korkeita, vasta myöhemmin vähäisiä. Varsinkin voimakas tunnelataus on tarjonnut lähtökohdan vastakkaiselle merkitykselle: ämmä, ”bitch”, vanha ikävä nainen.

Espoon nimistönsuunnittelija, filosofian tohtori Kaija Mallat, väitteli vuonna 2007 naisiin liittyvistä paikannimistä (siirryt toiseen palveluun) (Turun Sanomat). Aihe kulkee hänen mielessään yhä mukana.

– Kun translakikeskustelu oli eduskunnassa, se oli hirvittävän affektiivinen (tunnepitoinen). Siis tämä ihmisen sukupuoli ja siihen liittyvä seksuaalisuus. Kyllä ne teemat ovat edelleen olemassa.

Kielentutkijan ja filosofian tohtorin Mila Engelbergin mukaan seksistinen eli sukupuolisyrjivä kielenkäyttö (siirryt toiseen palveluun) merkitsee esimerkiksi sukupuoleen perustuvaa alentamista, stereotypisointia ja näkymättömäksi tekemistä.

Osa seksistisestä kielenkäytöstä on näkyvää ja räikeää, osa piilevää ja tiedostamatonta. Naissukupuoli ja feminiinikategoria ovat yleensä kielissä vähemmän näkyviä kuin miessukupuoli ja maskuliiniset ilmaisut.

Kun sanomme äijien äijä, sillä on täysin eri sävy kuin ämmien ämmällä.

– Mies-sanaankin liittyy myönteinen sivumerkitys, mutta nainen-sana on kielteisesti värittynyt. Nainen-sanaa ei silti tarvitse karttaa. Sanan asiallinen ja myönteinen käyttö voi karsia sen latautuneisuutta. Tarvitaan myös kulttuurin ja yhteiskunnan muuttumista, Engelberg sanoo.

”Mitä nämä ämmät täällä tekevät”

Eri kulttuureissa pahin kielellinen loukkaus miestä kohtaan saattaa olla, jos miestä verrataan naiseen – tai kuten englannin kielessä kutsutaan vanhaksi naiseksi, ”old woman”. Kun mies on varsinainen ämmä, ilmaisu on heti väheksyvän seksistinen. Se on samalla naisiin kohdistuvaa seksismiä.

– Esimerkiksi alun perin myönteinen emäntä-sana on menettänyt arvoaan samalla, kun vastaavasti isäntä on pysynyt myönteisenä. Tehtävänimikkeistössä emännät ovat yleistyneet matalan statuksen ammatteihin bingoemänniksi. Vahvat haukkumasanat, kuten ämmä, tuskin muuttuvat myönteisiksi. Ainakaan ennuste sellaiseen ei ole hyvä, sanoo Mila Engelberg.

Kun Kaija Mallat tutki vanhoja naiseen liittyviä nimiä, hän huomasi, että osa oli merkittäviä luonnonpaikkoja. Nimistöntutkijat olettavat, että tärkeimmät ja kulttuurin kannalta keskeisimmät luonnonpaikat, välttämättömät vesistöreitit ovat saaneet nimensä ensimmäisinä.

– Minua alkoi kiinnostaa, mitä nämä ämmät täällä oikein tekevät.

Avaa kuvien katselu Voisiko ämmää käyttää uudella tavalla? Sanojen merkitykset muuttuvat hitaasti. Ämmä oli kauan sitten myönteinen. Kuva: Dani Branthin / Yle

Ämmät ovat jyrkkiä ja äkäisiä

Ämmä-sana merkitsee etymologisen sanakirjan (siirryt toiseen palveluun) mukaan naista, vaimoa, kätilöä, naimisissa olevaa naista, isoäitiä (itämerensuomalaiset kielet) tai vanhaa naista. Pohjanmaalla sitä on käytetty myös lehmän hellittelynimenä. Siitä löytyy eri muotoja ämmi ja ämmö. Joissain vanhoissa merkinnöissä ämmä on tarkoittanut myös leskenä raskaaksi tullutta naista.

Ämmi-nimitys on kunnioittava. Esimerkiksi Pudasjärven kylissä kiersi aikoinaan kansanparantaja, jota kutsutaan hänen suvussaan yhä ämmiksi.

Kaija Mallat löysi vanhimpiin ämmä-nimiin selitystä mytologian kautta. Mytologisuudesta on merkkejä, kun ne tarkoittavat vanhoja raja- tai kokoontumispaikkoja. Ne olivat korkeita, kivisiä, merkittäviä kohoumia tai isoja äkäisiä koskia. Kallioita, joilta näkee kauas. Tällaisia ovat Raahen Ämmä-niminen saari ja Hollolan ja Kuhmon Ämmänkallio. Myös Mäntyharjun Ämmänkiveä on kuvailtu valtavaksi. Lahden Renkomäen Ämmälä on ollut kylän keinu- ja kokkopaikka.

Rinnakkaisnimet paljastavat sanan syvempiä merkityksiä yhteisössä: pyhä, hiisi, näkki, noita, jumala, paha, kuolema, kokko. Mytologiseen lähinimeen viittaa siis myös Vanajan Ämmännokka, joka on Hiidenjoen niemeke.

Yli 1 500 ämmää eri puolella Suomea

Suomalaisessa paikannimistössä ämmiä ja akkoja löytyy tuhansittain, kuten Ämmässuo, Ämmänsaari, Akankoski tai Akankallio. Tai muita naisten nimiä, kuten Naistenlahti, Naistenvaara, Naisvuori, Naarankallio, Morsiamenvuori ja Neitsytpolku.

Ämmä-nimiset paikat ovat luonto- ja kulttuurinimiä. Suomesta löytyy yli 1 500 ämmää, jotka liittyvät viljelyksiin ja maankohoumiin. Ämmä voi löytyä suolta, joenuomasta, mäenlaskupaikalta ja puista, kuten renkolainen Ämmänmänty.

Akka on puolestaan itäinen ja sen merkitys on usein pelkurimainen, huono, kuten akanvirta. Akka-sanan halventavasta käytöstä on eniten tietoja itämurteista ja Etelä-Pohjanmaalta, vähiten Varsinais-Suomesta ja Satakunnasta. Myös akka-nimiä on noin 1 500.

Vähättely alkoi kristinuskon tulon jälkeen

Kristinuskon tulon jälkeen syntyneet ämmä- ja akka-alkuiset paikannimet annettiin huonolaatuisille pelloille, pienille hyödyttömille suolammille, vetisille maille. Eli mitä nuorempi paikannimi, sitä vähäisempi merkitys. Sanalle ämmä syntyi hyvin väheksyvä sävy erityisesti osassa lounais- ja hämäläismurteita. Kulttuurissa tapahtui ns. patriarkaalistuminen, joka vaikutti naisen asemaan yhteisössä.

– Näkemykseni on, että vasta kristinuskon tulon jälkeen naisalkuisiin nimiin tunkeutui väheksyvä merkitys, haukkumasana, kertoo Kaija Mallat.

Avaa kuvien katselu Kuvassa ämmänlänget. Ämmä-nimen leviämisen lähtöalue on läntisessä Suomessa eli Kokemäenjoen varrella, Hämeessä ja Varsinais-Suomessa. Reitti jatkuu katkeamattomana itään Karjalankannakselle ja Laatokan rannolle, mutta kiertää jostain syystä Saimaan seudun rautakautiset asuinpaikat. Kuva: Museovirasto / Museiverket. Kuvaaja / fotograf: Helmi Kaarina Helminen.

Ämmä-nimeen on liitetty myös paljon perse-, perä- ja pylly-jatkeita. Esimerkiksi Ämmänperse-nimisiä paikkoja löytyy Suomesta yli kymmenen ja lisäliitteenä vielä lukuisia ämmänperiä, -pieruja sekä ämmänpyllyjä varsinkin Pohjois-Suomessa.

Sanojen takana on vallankäyttö

Uusia merkityksiä sanoille voi syntyä yhteiskunnan muuttuessa, jopa yksittäisen tapahtuman kautta. Mila Engelbergin mukaan mikään nimiin ja nimityksiin liittyvä ei ole luonnonlaki tai taivaasta tippunut ilmiö. Sanojen takana on vallankäyttöä.

Maskuliinisia sanoja esimies, kotimies ja isännöitsijä käytetään yleistetysti myös naisista. Naisen nimityksiä ei yleensä käytetä miehistä, paitsi halventaen.

– Maskuliinisten ilmausten yleistäminen perustuu ajatukseen, että mies on ihmisen prototyyppi. Eriarvoisuutta voidaan muuttaa tasa-arvoisempaan suuntaan. Varsinkin ihmisiin viittaavista yleistetyistä maskuliineista tulee päästä eroon. Ammattinimikkeistössä on satoja mies-nimikkeitä. Osaa niistä käytetään myös säädöskielessä.

Muista kuin ihmisistä käytettyjä maskuliini-ilmaisuja ovat esimerkiksi herrasmiessopimus, isäntäkasvi, lumiukko, ukkovarvas ja jokamiehen oikeudet. Verbeissä miehittää, veljeillä ja isännöidä. Ilmaisujen on sanottu olevan merkitykseltään sukupuolineutraaleja, mutta tutkimuksissa on käynyt ilmi, että varsinkin miehet tulkitsevat yleistetyt maskuliinisanat miehisiksi. Yleistetyillä maskuliineilla on myös todettu haitallisia vaikutuksia lasten ja aikuisten ajatteluun.

Omassa nykyisessä työssään Kaija Mallat törmää muistonimissä yhä sukupuoleen. Historiallisten perinteiden mukaan miehiä on tyrkyllä runsaasti paikannimistöön.

– Tätä olen työssäni yrittänyt tasapainottaa. Että kyllä vaikuttajanaisia löytyy, kun riittävän tarkasti katsoo.

Hattulan Lepaalla on Ämmänkirkonsuo.

Voit keskustella aiheesta 9.3 klo 23:een saakka. Onko ämmä-nimellä mahdollisuuksia palata myönteiseksi?

Lue lisää: Ihminen ja naisihminen