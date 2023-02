Rovaniemellä asuva venäläinen Maria, 24, harkitsee, mitä kieltä puhuu julkisilla paikoilla, mutta kokee olevansa suhteellisen turvassa

Sodasta puhuminen julkisesti voi aiheuttaa ongelmia venäläisille, vaikka nämä asuisivat Suomessa, tai heidän Venäjällä oleville perheilleen. Asevoimien kritisoiminen on Venäjällä kielletty.

Venäjän suurhyökkäyksen alkamisesta Ukrainaan on kulunut tänään tasan vuosi. Kulunut vuosi on muuttanut myös Rovaniemellä asuvan 24-vuotiaan venäläinen Marian arkielämää. Kolmisen vuotta Suomessa asunut Maria kertoo nykyään miettivänsä, mitä kieltä puhuu julkisilla paikoilla.

– Nyt kaupoissa tai kahviloissa aina joku tulee kysymään, että mistä olet kotoisin, ja kun en olekaan Ukrainasta vaan Venäjältä, niin pieni pettymys näkyy ja joku voi kommentoida. Yritän puhua kaupoissa hiljaa.

Myös perheelleen soittaessaan hän pyrkii mahdollisuuksien mukaan olemaan yksin, ettei kukaan kuule hänen puhuvan venäjää.

Maria on huomannut, kuinka politiikasta ja sodasta puhuminen aiheuttaa riitoja venäläisperheissä, suvuissa sekä tuttavien kesken. Video: Juuso Stoor / Yle

Murrettu sananvapaus

Maria on sanoissaan varovainen, sillä sodasta julkisesti puhuminen voi tuoda ongelmia venäläisille itselleen, vaikka nämä asuisivatkin Suomessa, tai heidän perheilleen Venäjällä. Siksi hän esiintyy tässä jutussa vain etunimellään.

Venäläisten on vaikeaa näinä aikoina puhua ainakaan julkisesti sodasta. Sota on kielletty sana Venäjällä, jos sillä viitataan ”sotilaalliseen erikoisoperaatioon Ukrainassa”. Sananvapaus on murrettu, ja se vaikuttaa myös Suomessa asuviin venäläisiin.

– Minä olen suhteellisen turvassa, samoin minun perheeni, mutta koskaan ei voi tietää, mitä tapahtuu huomenna. Ja turvallisuus verrattuna mihin? Jos vertaan suomalaisiin, niin kyllä, on turvattomampi olo. Verrattuna niihin ihmisiin, jotka ovat Ukrainassa, minulla on turvallisempaa.

Marialla on paljon venäläisiä tuttavia ja ystäviä, jotka ovat ainakin hetken aikaa harkinneet muuttoa Venäjältä pois.

Avaa kuvien katselu Maria kertoo Suomessa kohdanneensa rasismia ja seksismiä. Hän olettaa epätasa-arvoisen kohtelun johtuvan siitä, että hän on venäläinen, nuori ja nainen. – Jotkut ajattelevat, että en ole pätevä työssäni, koska olen nuori ulkomaalainen. Kuva: Juuso Stoor / Yle

Maria haluaisi jatkaa opintoja ja opettajan töitä Suomessa. Tosin omasta puolestaan Maria voisi asua missä vain: Suomessa, Venäjällä tai muualla. Tärkein haave on maahanmuuttajien opettaminen, kotouttaminen ja auttaminen sopeutumaan.

– Se on mielestäni tärkeää, koska silloin maahanmuuttajien kotoutuminen Suomeen on helpompaa. Ja myös suomalaisille olisi tärkeää saada enemmän tietoa muista kulttuureista ja tavoista.

Maria tuli Suomeen kolmisen vuotta sitten ensin vaihto-opiskelijaksi, jonka jälkeen hän on opiskellut ja ollut töissä Suomessa.

Maahanmuuttajien keskinäinen solidaarisuus

Maria sanoo, että maahanmuuttajat ovat kaikki ihmisiä riippumatta siitä, mistä maasta kukin on. Maria mukaan hänen entiset oppilaansa sekä samalla paikkakunnalla elävät tuttavansa hoitavat toistensa lapsia, auttavat ja tukevat tosiaan henkisesti sekä taloudellisesti.

– Kaikki kaikessa maapallo on yksi maa ja ihmiskunta sen kansalaiset. Minusta on tärkeä rakentaa siltoja toisiimme, asua sovussa, kunnioittaa toistemme kulttuureja ja tapoja.

– Toivon rauhaa, ja että kaikilla, niin Ukrainassa, Venäjällä ja muualla, kaikki olisi hyvin.