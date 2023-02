Uimahallit katkaisevat huhukierteen ”atleettisesta miehestä” naisten saunoissa: ”Asiakkaat olisivat kertoneet meille”

Järvenpään ja Hyvinkään kaupungit eivät usko väitettä, että niiden uimahallien naisten saunassa olisi ollut mies.

Keski-Uusimaa -lehdessä perjantaina 17. helmikuuta julkaistussa kolumnissa kirjoittaja Veli-Pekka Kiviharju väittää, että hänen ystävänsä sisar ja tämän ystävä olisivat törmänneet ennen vuodenvaihdetta Järvenpään uimahallin saunassa ”atleettiseen mieheen”, joka ”istui lauteilla naisten uimapuku yllään”.

Kolumnin mukaan henkilö kertoi kokevansa itsensä naiseksi ja olevansa siksi naisten saunassa. Kiviharjun mukaan saunassa olevat naiset vaikuttivat kokevan tilanteen ahdistavaksi.

Kolumni herätti keskustelua sosiaalisessa mediassa, minkä vuoksi Järvenpään kaupunki julkaisi aiheesta tiistaina tiedotteen (siirryt toiseen palveluun).

– Pidämme erittäin epätodennäköisenä, että mieshenkilö olisi ollut naisten saunassa, kertoo Järvenpään kaupungin liikuntaesihenkilö Laura Häkkinen Ylelle sähköpostitise.

Häkkisen mukaan asiakkaat ohjeistetaan ensisijaisesti heidän oman sukupuolensa pukutiloihin. Naisten ja miesten pukutilat ovat eri puolilla rakennusta. Uimahallin henkilökunta käy pukutiloissa säännöllisesti ja he tarvittaessa puuttuvat ongelmiin.

Jos uimahallissa asioi transihminen ja hän haluaa hyödyntää yleisiä pukutiloja, hänen kanssaan keskustellaan, kumpi pukutila on hänelle paras vaihtoehto, jos esimerkiksi sukupuolen korjaus on vielä kesken, kaupungin tiedotteessa kerrotaan. Tapauskohtaisesti heille on myös voitu suositella käyttöön yksityisiä invapuku- ja -pesutiloja.

Liikuntaesihenkilö Laura Häkkinen pitää kolumnissa levitettyä, hänen mukaansa perätöntä tietoa hyvin haitallisena. Hän korostaa, että vierailun uimahallissa tulisi olla mukava ja turvallinen kaikille asiakkaille.

– Tämä vaikuttaa ihmisten käsitykseen ja ennakkoluuloihin transsukupuolisista ihmisistä. Toivon myös, ettei uimahallin henkilökunnan tarvitsisi kuormittua turhasta kohusta.

Mies naisten tiloissa ei jäisi huomaamatta, uskotaan Hyvinkäällä

Kolumnissaan Veli-Pekka Kiviharju kirjoittaa, että hänen ystävänsä sisar ja tämän ystävä olisivat törmänneet samaan, mieheksi olettamaansa henkilöön myös Hyvinkään uimahallissa naisten puolella.

Hyvinkään halliesihenkilö Katarina Norrena sanoo, ettei kuvailtua tapahtumaa ole todistetusti tapahtunut. Kameroita tiloissa ei saa olla, mutta Norrena on sitä mieltä, että huomaamatta asia ei silti olisi jäänyt.

– Jos mies olisi esiintynyt naisten uima-asussa saunassa tai pesutiloissa, asiakkaat olisivat kertoneet tästä meille. He tulevat hyvin herkästi sanomaan, jos esimerkiksi joku on uimapuku päällä suihkutiloissa tai saunassa, vaikka erityistilanteissa sen käyttö on sallittua.

Tästä syystä hän ei usko, että naisten puolella olisi ollut mieshenkilö.

– Kukaan ei ole maininnut tästä kenellekään henkilökunnan jäsenelle, kuten lippukassalle tai valvojille, eikä palautteessakaan asiaa ole tullut ilmi.

Tilanteessa, jossa transsukupuolinen henkilö asioi uimahallissa, hänen vierailunsa järjestetään sujuvaksi ja turvalliseksi, Norrena kertoo.

– Katsomme yhdessä käytänteet. Meillä on suljetut pukutilat joita voi käyttää ja henkilö saa halutessaan peseytyä uimapuku päällä.

Norrena muistuttaa, että uimahallin henkilökunta on koulutettu palvelemaan asiakkaita. Valvojien työskentelytila sijaitsee pukutilojen välittömässä läheisyydessä ja tarpeen mukaan he selvittävät ongelmatilanteita.

– Olemme käyneet tätä tapausta ja vastaavia mahdollisia tilanteita läpi. Väärinkäyttöä ei tietenkään yleisesti ottaen voi sulkea pois, joten olemme valmiita reagoimaan. Haluamme olla uimala, johon kaikki ovat tervetulleita ja kokevat olonsa turvalliseksi.