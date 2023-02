Osa ehdokkaista ei voi vaalikikkailun takia äänestää itseään eduskuntavaaleissa – asiantuntijat kertovat, mistä on kyse

Vaaleissa ehdokas ei voi äänestää itseään, jos hän on ehdolla eri vaalipiirissä kuin missä hänellä on äänioikeus. Käytännössä ehdokas voi siis jäädä kokonaan ilman ääniä, jos edes hän ei äänestä itseään.

Eduskuntavaalien ehdokaslistat tulivat julki tiistaina illalla. Osaa voi yllättää, että esimerkiksi Pirkanmaalla on ehdolla eduskuntaan ihmisiä esimerkiksi Kempeleestä, Helsingistä, Espoosta, Porista ja Iistä.

– Tämä on ihan lainmukaista. Ehdokas voi asettua, mistä haluaa, kuitenkin vain yhdestä vaalipiiristä, oikeusministeriön vaalijohtaja Arto Jääskeläinen kertoo.

Kuntavaaleissa saa olla ehdolla vain kotikunnassaan, mutta eduskuntavaaleissa ehdokkaan kotipaikka voi olla vaikka ulkomailla. Ehtona on, että ehdokas on Suomen kansalainen.

Voiko henkilö jäädä siis kokonaan ilman ääniä?

Jääskeläisen mukaan tämä on eduskuntavaaleissa harvinaisempaa kuin kuntavaaleissa, joissa kaikki ehdokkaat eivät äänestä itseään, vaikka voisivat.

Esimerkkejä löytyy tutuistakin nimistä

Kyseessä ei ole laaja ilmiö. Viime vaaleissa tällaisia ehdokkaita oli noin sata.

– Joskus tällaista ilmiötä on ollut korkeankin tason poliittisissa piireissä, Jääskeläinen sanoo.

Tavoitteena on silloin usein saada menestyvän ehdokkaan perässä oman puolueen edustajia läpi. Esimerkiksi entinen pääministeri Jyrki Katainen (kok.) asettui aikoinaan Pohjois-Savon sijaan ehdolle Uudeltamaalta.

Tunnetuin vaalipiirin vaihtaja on todennäköisesti Lapin vaalipiiristä uudelleen ehdolla oleva keskustan Paavo Väyrynen. Hän on ollut ehdolla vuorotellen Uudeltamaalta ja Lapista.

– Veikko Vennamo (smp) asui Helsingissä ja oli ehdolla Kuopion vaalipiiristä. Hänen poikansa Pekka Vennamo (smp) oli ehdolla Varsinais-Suomesta, Jääskeläinen muistuttaa.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) on näissäkin vaaleissa ehdolla Pirkanmaalta, vaikka osa puolueesta olisi nähnyt hänet mielellään Etelä-Suomessa ehdolla.

Tammikuussa A-Talkissa politiikan kevättä analysoivat toimittajat Unto Hämäläinen ja Riikka Uosukainen sekä tutkijat Johanna Vuorelma ja Markku Jokisipilä. Juontajana Sakari Sirkkanen.

Äänikynnys on tiukka keskittämisestä huolimatta

Vaalipiirillä kikkailevat myös pienpuolueet, joilla ei riitä ehdokkaita koko maahan. Tällainen esimerkki näissä vaaleissa on äärinationalistinen sinimusta liike, jolla on Pirkanmaalla täydet 20 ehdokasta. Näistä ehdokkaista peräti yhdeksän ehdokkaan kotipaikka on muualla kuin Pirkanmaalla.

Sinimustan liikkeen puheenjohtaja Tuukka Kuru sanoo, että puolue asetti Suomessa yhteensä 88 ehdokasta ja uskoo keskittymisestä olevan hyötyä.

– Jotta lista saisi yhden ehdokkaan läpi, sen tulee kerätä karkeasti arvioiden 13 000 ääntä.

Vaalitutkija Sami Borg Tampereen yliopistosta sanoo, että eduskunnan ulkopuoliset pienpuolueet keräävät harvoin vaaleissa puolueelleen yhteensä edes 5 000 ääntä, mikä puolueen perustamiseen vaaditaan.

Hän uskoo, että pienpuolueet saavat keskittämisellä näkyvyyttä ja kustannushyötyä kampanjassa. Äänikynnykset ovat Borgin mukaan niin isoja, että läpimeno on todella vaikeaa ehdokkaiden keskittämisestä huolimatta.

