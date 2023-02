Kaikki suomalaisnaiset jatkoon sprintin karsinnasta, pian miesten vuoro – katso suorana ja jännitä chatissa Aino-Kaisa Saarisen kanssa

Joni Mäki ja Lauri Vuorinen skeptisenä kunnostaan – debytantit odottavaisina

Ville Ahonen, 28, ja Niilo Moilanen, 21, starttaavat ensimmäisiin aikuisten arvokisoihinsa.

– Jännitys on hiipinyt pikku hiljaa, olo on muuten hyvä, kaikki on onnistunut, kaikki on tehty, Ahonen linjasi eilen.

Ahonen keskittyy MM-kisoissa todennäköisesti vain tähän sprinttiin, sillä hän myönsi MTV:lle, että paluulento on jo hommattu maanantaille.

Nuorten maailmanmestari Moilanen myönsi, että viime päivinä aika on kulkenut turhan hitaasti. Hän totesi, että aikuisten MM-kisoissa kaikki on isompaa.

– Rata on aika fyysinen, mutta tekninen myös. Laskupätkälle sekä nousupätkälle on mutkaa paljon, sitten on yksi selkeä työpätkä. Siihen loppunousuun tullaan varmaankin erävaiheessa hakemaan ratkaisuja. Loppusuora, johon tullaan kummun kautta, on tärkeä, siihenkin pitää olla paukkuja.

Joni Mäen kausi on ollut ailahtelevainen muun muassa harjoituskauden sairastelujen jälkeen. Hän olikin eilen Ylen haastattelussa melko skeptinen.

– Treenit mennyt ihan ok. Pientä tukkoisuutta ollut viimeinen päivä, toivottavasti huomenna parempi.

Radan hän uskoi sopivan itselleen.

– Tuohon loppuun joutuu vielä työstämään pidempää pätkää, se on hyvä itselle. Jos tuoreena tulee tuohon loppusuoralle, en välttämättä olisi itse paras tasurilla, mutta kun on vähän kulutettu kavereita, silloin yleensä itsellä paranee.

Lauri Vuorinen sairastui viimeisen maailmancupviikonlopun aikoihin ja myönsi eilen, että taistelee aikaa vastaan.

– Lauantaina tehtiin tässä kovempi avaava harjoitus, meni todella huonosti. Huomaa, että jokainen päivä on tärkeä. Tänään (keskiviikkona) oli jo paljon parempaa, kun tehtiin avaavaa huomiselle. Toivo elää, että voisi päästä hyvään vireeseen, mutta jokainen päivä on tärkeä.

Vuorinen kertoi olleensa Toblachin jälkeen kuumeessa viisi päivää.

– Viikko kesti, että pääsin edes ulkoilemaan. Tosi raju tauti.