Pohjoismaihin liitetyt stereotypiat naurattavat somessa – näin suomalaisista vitsaillaan Norjassa ja Tanskassa

Pohjoismaiden huumori on tutkijan mukaan keskenään hyvin samanlaista.

Pohjoismaalaiset ovat iän kaiken vitsailleet toistensa kustannuksella, mutta sosiaalisen median aikakaudella sillä on aivan uusi alusta.

”Norjalaisena oleminen on aivan kuin suomalaisena oleminen, mutta ilman humalaa.”

Videon taustalla hoipertelee sinipukuinen mies suksien kanssa.

Esimerkiksi tällaiseen vitsiin voi törmätä norjalaisen huumoriduon Helgin ja Erlendin Instagram-tilillä, jolla on lähes 500 000 seuraajaa. Kaksikko vitsailee stereotypioiden avulla Euroopan maiden tavoista, kulttuurieroista ja kielestä.

Vitsit keskittyvät Pohjoismaihin, mutta mukaan mahtuu myös mainintoja esimerkiksi Espanjasta, Italiasta ja Hollannista.

Samanlaisia huumorivideoita tekee myös tanskalainen Kelly Louise Killjoy, jolla on TikTokissa 1,2 miljoonaa seuraajaa. Aivan kuten norjalainen huumoriduokin, myös Killjoy ammentaa vitseihinsä tutuista Pohjoismaihin liitetyistä stereotypioista.

Suomalaisia ilahduttanee erityisesti Killjoyn video otsikolla Finland loves free buckets, jossa naureskellaan suomalaisten innokkaalle ilmaisten ämpärien jonottamiselle.

Killjoylla on erilaisia konsepteja sketseilleen. Yksi on ”Pohjosmainen oppitunti”, jossa videolla esiintyvät eri maiden hahmot kertovat, miten heidän kielellään sanotaan joku tietty sana. Hahmot esiintyvät myös muilla videoilla, ja niillä on tietyt tunnistettavat piirteet. Suomalainen esiintyy usein jäyhänä ja varautuneena hahmona, joka ei juuri iloisia tunteita näytä.

Tästä hyvä esimerkki on Killjoylta toivottu video, jolla hän paljastaa eri Pohjoismaille olevansa raskaana.

”En malta odottaa Suomen reaktiota”, eräs kommentoija kirjoittaa.

Todennäköisesti hän ei joutunut pettymään: muiden Pohjoismaiden reagoidessa suurieleisen hämmentyneesti, Suomen hahmo kiroaa vähäeleisesti.

Pohjoismaiden keskinäinen huumori näyttää tehneen uuden tulemisen sosiaalisen median aikakaudella, mutta uutta se ei ole. Suomalainen, ruotsalainen ja norjalainen -vitsejä on kerrottu jo vuosikymmeniä.

Mikä stereotypioissa jaksaa naurattaa? Huumoritutkija Paavo Kerkkäsen mukaan syynä on tunnistettavuus ja sama aaltopituus.

– Naapurimaista ja -kansoista aina kerrotaan juttuja, joiden todenperäisyyttä ei välttämättä tiedetä, mutta se kuulostaa hauskalta. Se on kaikkialla sama. Stereotypioita jokainen kuulee lapsesta lähtien, ja ne ovat osa kunkin maan kansanperinnettä.

Kerkkäsen mukaan vitsien vanhin merkitys on viihdyttäminen, mutta samalla se myös lisää yhteenkuuluvuuden tunnetta. Pohjoismaalaisten keskinäistä huumoria selittääkin hänen mukaansa se yksinkertainen asia, että meitä naurattavat samat asiat.

– Yleisesti ottaen Pohjoismaiden huumori on keskenään hyvin samanlaista, jos vertaa siihen, millaista se on esimerkiksi englantilaisten tai ranskalaisten kanssa. Meidän keskinäinen huumorimme on kuitenkin aika hyväntahtoista. Kauempina olevista tehdään herkemmin rajumpia vitsejä.

