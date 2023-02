Vaasanseudun akkutehdasalueella on vapaana vain yksi merkittävä tontti – ”Jos on vielä halukkaita maailmalla, nyt alkaa olla kiire ”

GigaVaasan akkutehdasalueella on viisi tonttia, joiden kaava mahdollistaa vaarallisten kemikaalien valmistuksen. Niistä neljään on nyt varaus. Koko Suomen mitassa vastaavia tontteja on vähän.

Avaa kuvien katselu GigaVaasan alue sijoittuu Vaasan ja Mustasaaren maille. Kuva: Korsholms kommun