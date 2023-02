Sisu Auto kehitti sotavoimille järeän panssariauton, joka on ”vaikea rikkoa ja helppo korjata” – Puolustusvoimille 25 tänä vuonna

Puolustusvoimien tilaamien 25 auton valmistus alkaa tänä keväänä. Tilaus on merkittävä suomalaiselle autoteollisuudelle ja kotimaisella sotilasajoneuvojen valmistuksella on roolinsa myös huoltovarmuudessa.

Ukrainan sota kasvattaa suojattujen sotilas- ja pelastusajoneuvojen kysyntää.

Sisu Auton Karjaan tehdas toimittaa puolustusvoimille panssaroituja ja maastokelpoisia GTP 4x4 -monikäyttöajoneuvoja 25 kappaletta tämän vuoden aikana.

Samojen autojen testisarja on ollut puolustusvoimien koekäytössä vuodesta 2021. (siirryt toiseen palveluun)

Menestys puolustusvoimien testikäytössä, jo valmiiksi Naton standardeihin nojaava tuote ja uusi tilaus avaavat ovia myös ajoneuvojen vientiin kansainvälisille markkinoille.

Sisu Auto aloittaa GTP-ajoneuvojen sarjatuotannon vielä tämän vuoden aikana.

Avaa kuvien katselu Sisun GTP-panssariauton hinta lähtee varustuksesta riippuen 400 000 eurosta ylöspäin. Kuva: Marica Hildén / Yle

Yhtiö valmistaa myös raskaita kuorma-autoja siviilikäyttöön, mutta tuotannon kasvua Sisu odottaa erityisesti sotilasajoneuvoista. Niiden markkinat ovat pääasiassa lähimaissa.

Tehdas aikoo palkata kymmeniä uusia työntekijöitä erikoisajoneuvojen valmistukseen.

– Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on muuttanut maailmaa ja saanut monet maat miettimään, mikä merkitys asevoimilla on. Asiakaskunta on kiinnostunut testeissä menestyneestä tuotteesta ja me odotamme sotilasajoneuvojen vuosittaisen tuotantomäärän nousevan satoihin kappaleisiin, toimitusjohtaja Akseli Mylläri toteaa.

Aikanaan kesätyöntekijänä Sisu-uransa aloittanut Mylläri on ollut itse kehittämässä GTP-tuoteperhettä alusta lähtien.

Oy Sisu Auto Ab Perustettu vuonna 1931 nimellä Suomen Autoteollisuus Työllistää Raaseporin Karjaalla tällä hetkellä 70 henkilöä Työntekijöitä tarvitaan kymmeniä lisää, kun panssariautojen sarjatuotanto alkaa Vuosittainen ajoneuvojen tuotantomäärä tällä hetkellä toistasataa, kasvanee useisiin satoihin Yhtiön omistaja on Timo Korhonen

GTP:ssä on tarpeen mukaan muunneltava rakenne ja eri ohjaamoversioita on tällä hetkellä neljä, loppuvuodesta enemmän.

Tuotekehityksessä on pyritty ennen kaikkea yksinkertaisuuteen, pitkään käyttöikään ja helppoon muokkaukseen eri tehtäviä varten.

– Tämä on työkalu, joka on vaikea rikkoa, mutta helppo korjata. Tällä pystyy ajamaan kuka tahansa, joka osaa ajaa pakettiautoa, Mylläri vakuuttaa maallikon silmin valtavan panssariauton ratin takaa.

Huippunopeus 120 km/h, kahluusyvyys yli 120 cm

Videolla näkyvän neliovisen ja viisipaikkaisen partioauton moottori ja matkustajat ovat turvassa miinoilta, luodeilta ja taistelukaasuilta. Kattoluukussa on vakiovarusteena kiinnike konekiväärille.

Auton huippunopeus yltää 120 kilometriin tunnissa.

– Se on luonteeltaan monikäyttöinen, siinä on kuljetusominaisuuksien lisäksi hyvä maastoliikkuvuus, ketteryys ja käytettävyys eri olosuhteissa niin kaupungissa, maantiellä kuin vaikeassakin maastossa. Näiden lisäksi niissä on tietysti hyvä suojaus, eversti Juhana Skyttä kommentoi joulun alla Ruotuväki-lehdelle (siirryt toiseen palveluun).

Auton alustan päälle on mahdollista vaihtaa erilaisia hyttejä ja jos alusta vaurioituu, ohjaamon voi siirtää jälleen uudelle alustalle.

Avaa kuvien katselu Sisu Auton Karjaan tehtaalla valmistuu vuosittain toistasataa ajoneuvoa. Määrä on kasvussa. Kuva: Marica Hildén / Yle

Ohjaamo voi olla myös kaksipaikkainen ja lava vastaavasti isompi. Alustalle on mahdollista sijoittaa yhtenäinen kymmenen hengen miehistönkuljetuskori.

Autossa on yli 320-hevosvoimainen moottori ja se pystyy kahlaamaan yli 120-senttisessä vedessä. Teknisiä yksityiskohtia on esitelty tarkemmin tässä Reserviläisen artikkelissa (siirryt toiseen palveluun).

Kevään aikana valmistuvat Sisut tulevat maavoimien eri joukko-osastojen käyttöön.

Puolustusvoimille myös useita muita hankintoja

Sisun GTP-ajoneuvojen kotimaisuusaste on 75 prosenttia. Tietyt komponentit, kuten moottorit ja vaihteistot ostetaan ulkomailta, eikä niiden saatavuudessa sotilasajoneuvoihin ole ongelmia.

– Korona-aikana kaikilla oli isoja haasteita, mutta nyt se on takanapäin.

Esimerkiksi karjaalainen, jo edesmennyt kansanedustaja Maarit Feldt-Ranta puolusti aikanaan voimakkaasti ajoneuvojen hankkimista nimenomaan kotimaiselta valmistajalta.

Akseli Myllärin on helppo allekirjoittaa tämä.

Vastaavia raskaita maastoajoneuvoja valmistavat myös esimerkiksi yhdysvaltalainen Oshkosh, saksalainen KMW ja turkkilainen Otokar.

Puolustusvoimat on viimeisen viikon aikana tiedottanut hankkivansa maavoimille myös tarkkuuskivääreitä kotimaiselta Sakolta 11 miljoonalla eurolla (siirryt toiseen palveluun) sekä panssarintorjuntaohjuksia ruotsalaiselta Saabilta (siirryt toiseen palveluun).

Maavoimat testaa parhaillaan myös 6x6-miehistönkuljetusajoneuvoja (siirryt toiseen palveluun). Lisäksi puolustusvoimat on kertonut arktisen liikkuvuuden kehittämisestä (siirryt toiseen palveluun).

Puolustusvoimat sai viime keväänä 2,2 miljardin euron lisärahoituksen materiaalihankintoihin, kertausharjoituksien järjestämiseen ja henkilöstön palkkaamiseen.

Viime torstaina presidentti Sauli Niinistö päätti valtioneuvoston esityksestä lahjoittaa puolestaan kolme Leopard 2 -raivauspanssarivaunua Ukrainaan ja ostaa vastaavia uusia tilalle Saksasta.