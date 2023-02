Nokialaiskoulu lopettaa erikoisluokkia – rehtori: Luokat voivat heikentää koulun ilmapiiriä ja oppilaiden itsetuntoa

– Painotusluokkia on tosi kiva opettaa, sillä oppilaat ovat keskimääräistä innostuneempia ja motivoituneita. Mutta opettajan mukavuus ei pidä olla se, mikä tässä vie eteenpäin: opettajan pitäisi miettiä, miten saadaan mukaan he, jotka eivät ole niin innostuneita.

Näin toteaa nokialaisen Emäkosken yläkoulun suomen kielen ja kirjallisuuden sekä viestinnän opettaja Tero Harjunen. Hän on tehnyt vuosia töitä painotusluokkien hakuprosessien kanssa ja opettanut niin tavallisella kuin painotusluokallakin.

Pirkanmaalla sijaitseva Nokian kaupunki kertoi tammikuussa lopettavansa yläkouluistaan kolme painotusluokkaa. Yksi kouluista oli Emäkosken koulu, jossa on aiemmin voinut hakea viestintäluokalle tai matemaattis-luonnontieteellisesti painotetulle lumate-luokalle.

Koulujen painotusluokkien hyvät ja huonot puolet ovat herättäneet vilkasta keskustelua. Yle kertoi viime viikolla, että Helsinki suunnittelee painotetun luokkamuotoisen opetuksen alasajoa nykymuodossaan, koska se haluaa torjua oppilaiden eriytymistä.

Tässä jutussa avataan yhden koulun kokemuksen kautta sitä, miten painotusluokalla opiskelu eroaa muista luokista ja mitä niistä luopuminen oikein tarkoittaa.

Painotusluokista siirrytään valinnaiskursseihin

Emäkosken tämänhetkiset kasiluokkalaiset ovat koulun viimeinen painotusluokilla opiskeleva ikäpolvi. Jatkossa viestintää ja lumate-aineita voi opiskella valinnaiskursseilla.

Arjessa painotus on toteutunut lähinnä valinnaisaineen kautta. Seitsemännellä luokalla painotusvalinnaista opiskellaan tunti viikossa, kahdeksannella ja yhdeksännellä luokalla kaksi tuntia viikossa.

Lumate-oppilailla matemaattisissa aineissa on voitu toteuttaa hieman erilaisia projekteja kuin muilla luokilla, viestintäluokan oppilaat ovat voineet äidinkielessä perehtyä paremmin viestinnän tematiikkaan.

Kahdeksasluokkalainen Joona Aittokumpu haki luonnontiedettä, matematiikkaa ja teknologiaa painottavalle lumate-luokalle koska oli kiinnostunut näistä aineista, niin kuin moni kaverikin. Yksi syy haulle oli se, että painotusluokilla oli hänestä enemmän kiinnostusta koulunkäyntiin.

Hän ei osaa sanoa, kuinka paljon luokka lopulta eroaa muista.

– Ollaan kiinnostuneita ja meillä on hyvä luokkahenki. Välillä mekin pelleillään, mutta osataan käyttäytyä kyllä. Ollaan kilpailuhenkisiä, mutta ei liian – ei me olla hampaat irvessä siellä.

Kahdeksasluokkalaisen Onni Riikolan mielessäkin aikoinaan kävi, olisiko pitänyt hakea painotusluokalle. Valintaansa hän ei ole silti katunut: nykyisellä luokalla on hyvä opiskella.

– Välillä mietin, että onneksi en lähtenyt lumatelle: onhan tämä aikamoinen kokemus, että saa olla erilaisten ihmisten kanssa.

Avaa kuvien katselu Kahdeksasluokkalaiset Joona Aittokumpu (vas.) ja Onni Riikola käyvät Emäkosken koulua Nokialla. Aittokumpu halusi painotetulle luokalle, Riikola ei. Molempien luokalla on hyvä luokkahenki. Kuva: Valtteri Kujansuu / Yle

Emäkosken koululla päätös painotusluokista luopumisesta syntyi keskustelujen jälkeen rehtori Mari Larikan mukaan hyvin yksimielisesti. Syitä oli monia.

Koululla katsottiin, että motivoituneet oppilaat kerääntyivät parille luokalle. Se ei ole luokkien tasa-arvon näkökulmasta hyvä asia, ja lisää oppilaiden välistä kilpailua.

Kilpailuhenkisessä ryhmässä verrataan omaa menestystä muihin, mistä taas seuraa yhä kovempia paineita menestyä.

– Hyvinvointi ei ole välttämättä ollut niin itsestäänselvää kuin julkisuudessa on annettu ymmärtää, Larikka sanoo.

Kun motivoituneita oppijoita on tasaisesti eri luokilla, he innostavat myös toisia.

Emäkosken koululla on jo kiinnitetty huomiota siihen, että esimerkiksi ryhmätöitä tehdessä ja istumajärjestystä sorvatessa vierekkäin on sekä motivoituneempia oppilaita että heitä, joiden into on vähäisempää.

Tilanne tasoittuu entisestään, kun painotusluokista luovutaan. Larikka painottaa, ettei muutos ole tältä osin merkittävä: painotusluokilla opiskelevat eivät automaattisesti ole olleet paremmin pärjääviä. Erittäin hyviä oppilaita on kaikilla luokilla, eivätkä esimerkiksi koulun korkeimmat keskiarvot automaattisesti tule painotusluokilta.

Muilla oppilailla on silti voinut elää ajatus, että painotusluokkalaiset olisivat fiksumpia tai parempia, Mari Larikka pohtii.

Sitä koulu ei halunnut vahvistaa, sillä se teki hallaa oppilaiden itsetunnolle ja koulun ilmapiirille.

– On tärkeää saada tällaisia sisäisiä klikkejä poistettua.

Valinnaisaine avaa ovet useammalle

Emäkosken painotusluokille ei ole haettu juurikaan oman koulun oppilaaksiottoalueen ulkopuolelta. Viime vuosina luokille ovat päässeet usein lähes kaikki hakeneet.

Koululla ei haluttu tilanteeseen, jossa oppilaita jouduttaisiin karsimaan opinnoista tai jossa luokka jäisi muodostamatta liian pienen hakijajoukon vuoksi.

– Vapaasti kaikille tarjolla olevana valinnaisaineena pystytään paremmin tarjoamaan mahdollisuus niille, jotka sitä toivovat. Sitä voidaan tarjota vaikkapa vain kuudelletoista oppilaalle, joka luokkakokona olisi liian pieni, Mari Larikka sanoo.

Avaa kuvien katselu Kun Emäkosken koulun painotusluokka-aikakausi päättyy, on koululla mahdollisuus erikoistua uudelleen. Ilmaan on heitetty ajatuksia koko koulun painotuksen kehittämisestä. Rehtorin mukaan tällä hetkellä lukuvuosipainotus on yhteistyötaitoihin ja yhteisöllisyyden kasvattamiseen liittyvä ”yhdessä”. Kuva: Valtteri Kujansuu / Yle

Opettaja Tero Harjunen katsoo, että vaikka painotusluokissa on paljon hyvää sekä oppilaiden että opettajan kannalta, peruskoulun kantava idea on hänestä kuitenkin muualla.

Siksi huoli koulushoppailusta on hänestä aiheellinen.

– Painotettu opetus motivoi heitä, jotka haluavat syventyä ja keskittyä tarkemmin. Peruskoulun idea on olla hyvä ja tasa-arvoinen koulu kaikille oppilaille.

Yhteishenkeä mietitään jo suunnitteluvaiheessa

Jatkossa Emäkosken koululla halutaan painottaa toisenlaisia asioita. Esimerkiksi alakoulusta yläkouluun siirtymisessä on alettu kiinnittää erityistä huomiota ryhmädynamiikan rakentamiseen.

Opinto-ohjaaja Kati Kettunen painottaa, että peruskoulun tehtävänä on kasvattaa nuorista sellaisia, että he tulevat toimeen ihan kaikkien kanssa. Koulun pitää opettaa taitoja myös yhdessä olemiseen ja erilaisuuden kohtaamiseen.

Avaa kuvien katselu Vaikka valinta voi yhdistää, paljon enemmän luokkahengessä painaa porukan kulloinenkin koostumus tai vanhempien aktiivisuus vaikkapa leirikouluhankkeiden suhteen, rehtori Mari Larikka sanoo. ”Opiskeluun ja tekemiseen painotusluokan ryhmädynamiikalla on varsin vähäinen vaikutus.” Kuva: Valtteri Kujansuu / Yle

Koulu on saanut luopumispäätöksestä palautetta vanhemmilta vain niukasti. Muutama yksittäinen kysely tuli viime keväänä sellaisista perheistä, joissa vanhempi sisarus on aiemmin käynyt painotettua luokkaa.

– Saimme myös muutamia positiivisia palautteita siitä, että koulu liikkuu kohti tasa-arvoisempaa systeemiä, rehtori Mari Larikka kertoo.

Sonja Saarikoski, Sonya Lindfors ja Karri Miettinen keskustelevat torstain Jälkinäytöksessä muun muassa siitä, mitä koulujen painotettujen luokkien lopettamisesta pitäisi ajatella ja mitä vaikutusta niillä on taideopetukseen.

