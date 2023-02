“Tämä vuosi on tuntunut yhdeltä pitkältä päivältä” – ukrainalainen Oleg lähti rintamalle sodan ensimmäisinä päivinä ja jätti Helsinkiin perheensä ja turvallisen elämän

Oleg on asunut Suomessa 20 vuotta, mutta sodan alettua hän päätti, että hänen on puolustettava kotimaataan. Nyt hän operoi drooneja rintamalla Ukrainassa, kun kaksi lasta ja vaimo odottavat häntä kotona Helsingissä.

Yhteys rintamalle Ukrainaan ei aina ole paras mahdollinen, ja puhelumme katkeaa välillä. Keskustelu Helsingissä suurimman osan elämäänsä asuneen ukrainalaisen kanssa onnistuu vain, kun taistelut hetkeksi taukoavat.

Elämä ennen sotaa

Oleg syntyi Harkovassa tutkijaperheeseen. Hän opiskeli yliopistossa ohjelmointia ja suoritti asepalveluksen erikoisalanaan hävittäjäkoneiden varustelu.

– Siellä vannoin uskollisuudenvalan Ukrainan kansalle ja sitouduin puolustamaan kotimaatani sekä sen vapautta ja itsenäisyyttä. Minulle nämä sanat merkitsevät paljon.

Elämä Neuvostoliiton jälkeisessä kaupungissa oli raskasta. Hän muistelee, miten joskus joutui syömään ötököiden pilaamaa tattaria tai parhaassa tapauksessa makaroneja.

– Jotenkuten tulimme toimeen. Sen jälkeen minkäänlaiset koettelemukset eivät ole pelottaneet, nauraa Oleg.

Valmistuttuaan yliopistosta Oleg alkoi vanhempiensa tapaan työskennellä tieteen parissa ja teki yhteistyötä muun muassa Tampereen teknillisen yliopiston kanssa. Vuonna 2004 hänelle tarjottiin tutkimustyötä Tampereella, ja myöhemmin hän siirtyi IT-alan töihin.

Olegin vanhemmat asuvat yhä Harkovassa. He ovat eläkkeellä, molemmat yli 70-vuotiaita, eivätkä halua lähteä minnekään. He uskovat, että poika on turvassa Helsingissä. Nimenomaan tämän takia Oleg haluaa esiintyä jutussa pelkällä etunimellään.

Avaa kuvien katselu Suomessa Oleg työskenteli IT-alalla. Vapaa-aikana perhe kävi usein melomassa järvellä tai meressä. Kuva: Olegin kotialbumi

24. helmikuuta tehty päätös

Oleg osasi aavistaa, että suuri sota olisi tulossa, mutta toivoi, ettei niin kävisi, vaan Venäjä jatkaisi Ukrainan painostamista vain poliittisesti ja taloudellisesti.

Kun aamulla tuli tieto Venäjän täysimittaisesta hyökkäyksestä, päätös oli hetkessä selvä.

– Päätin heti, että isänmaata on puolustettava, muistelee Oleg.

Hän kertoi päätöksestään saman tien vaimolleen Svitlanalle ja kahdelle pojalleen, 15-vuotiaalle Myhailolle ja 9-vuotiaalle Mykolalle.

– Vaimo tietysti pelästyi kovasti. Hänen harteilleen jäi paljon ongelmia, mutta hän ei estänyt minua lähtemästä. Lapsille selitin, että se on velvollisuuteni.

Samana aamuna Olegilla oli töissä kokous. Kokouksen jälkeen hän meni ostamaan mukaansa rintamalle kohtuuhintaisen droonin kuvaamista varten.

Helsingissä työpaikalla, jossa hän oli viime ajat kehittänyt BMW-autojen tietokoneita, suhtauduttiin ymmärryksellä.

– Otin aluksi lomaa ja sen jälkeen olen ollut palkattomalla vapaalla, joten työpaikka on säilynyt. Osa työkavereista on lähettänyt minulle viestejä, että ymmärtävät minua ja tuntevat myötätuntoa. Jopa yksi esihenkilöistä toivotti kaikkea hyvää.

Vielä muutama päivä meni välttämättömien tavaroiden hankkimiseen. Aamun autolautalla 1. maaliskuuta hänen matkansa Ukrainaan alkoi.

Avaa kuvien katselu Oleg koulutuksessa Ukrainassa. Kuva: Oleg

”Kampaaja sanoi, että kohta vietetään naistenpäivää ja saatte kukkia – silloin itkin ensimmäisen kerran”

Olegin vaimo Svitlana on myös kotoisin Ukrainasta. Hän työskentelee kosmetologina omassa liikkeessään Helsingissä.

Svitlana muistaa 24. helmikuuta vastaisen yön lähes hetki hetkeltä.

Hän muistaa, kuinka he eivät juuri nukkuneet, vaan lukivat uutisia ja pelkäsivät, että jotain kauheaa tapahtuu. Oli kuitenkin rauhallista, ja aamunkoitteessa he vihdoin nukahtivat.

Tunnin päästä he heräsivät puhelinsoittoon.

– Sisareni soitti Kiovasta ja sanoi, että heitä pommitetaan, Svitlana muistelee.

Silloin tuntui siltä, että kaikki olisi ohi muutamassa päivässä, että sota ei voisi jatkua pitkään. Juuri siksi hän otti suhteellisen rauhallisesti Olegin päätöksen lähteä rintamalle.

– Muistan, miten olohuoneessamme kasvoi tavaravuori kaikesta, mitä Oleg halusi ottaa mukaansa Ukrainaan. Makuupusseja, vara-akkuja, lääkkeitä, sellaisiakin asioita, joista en edes tiennyt, mitä ne ovat.

Avaa kuvien katselu Oleg vaimonsa Svitlanan kanssa Pariisissa. Kuva: Olegin kotialbumi

Svitlana kävi koko ajan töissä. Yhtenä päivänä hän saattoi Olegin rintamalle ja yritti pitää itsensä kasassa.

– Myöhemmin menimme äitini kanssa kampaajalle. Aika oli varattu jo ennen sotaa. Ja kampaaja sanoi, että kohta vietetään naistenpäivää ja saatte kukkia! Silloin purskahdin itkuun ensimmäisen kerran.

Svitlanan äiti oli tullut Ukrainasta käymään Suomessa juuri ennen sotaa. Suomeen hän jäikin: äidille myönnettiin oleskelulupa tilapäisen suojelun perusteella. Äiti on ollut tärkeä tuki tyttärelleen ja lapsenlapsilleen.

– Nuorempi poikamme pyysi yllättäen häntä opettamaan joitakin rukouksia. Poika ei ole koskaan ollut kiinnostunut uskonnosta, mutta nykyään hän rukoilee joka päivä. Rukoilee Ukrainan voittoa ja sitä, että isä palaisi kotiin elävänä.

Harkovan kadonneet asiakirjat

Avaa kuvien katselu Oleg kutsuntatoimistossa Ukrainassa. Ukrainaan tulon jälkeen hän jonkin aikaa auttoi vapaaehtoisia tekemään esimerkiksi naamioverkkoja. Kuva: Oleg

Vaikka Oleg oli lähtenyt Suomesta heti maaliskuun alussa, palvelukseen astuminen ei onnistunut saman tien.

Hänen autonsa hajosi matkan aikana Latviassa. Kun hän kertoi, mihin oli menossa, auto korjattiin puoli-ilmaiseksi.

Kun hän saapui Ukrainan Lutskiin, osoittautui, ettei häntä voitu rekrytoida, koska hänellä ei ollut sotilaspassia, joka todistaisi hänen kuuluvan reserviin.

– Kun aikoinaan olin päättänyt asepalveluksen, en saanut sotilaspassia, koska lomakkeita ei ollut. Opintomerkintöjä säilytettiin yliopiston arkistossa Harkovassa.

Siihen aikaan Harkova oli venäläisten tulituksen alla, ja pommien alle joutui myös armeijan rekisteröinti- ja kutsuntatoimisto. Oleg asui muutaman viikon hotellissa, sitten vapaaehtoisten luona. Lopulta jonkun onnistui löytää hänen asiapaperinsa pommitetusta rakennuksesta pelastettujen asiakirjojen seasta. Näin hän sai väliaikaisen sotilaspassin.

Kaatuneita oli päivittäin parikymmentä

Rintamalla Oleg ymmärsi, mikä on Ukrainan suurin ongelma – huutava pula aseista ja ampumatarvikkeista.

Ennen Krimin valtausta Ukraina jopa luovutti aseitaan Venäjälle saadakseen Budapestin sopimuksen mukaiset turvallisuustakeet.

– Örkit tulittivat meitä tauotta, emmekä mitenkään pystyneet vastaamaan, koska meillä ei ollut mitään millä ampua. Välillä meillä kaatui 20 ihmistä päivässä.

Oleg, kuten monet muutkin Ukrainassa, kutsuvat venäläisiä sotilaita örkeiksi J.R.R. Tolkienin kirjan pahuuden voimia palvelevien hahmojen mukaan.

Oleg ehdotti, että tässä epäsuhtaisessa taistelussa ukrainalaiset voisivat käyttää drooneja.

– Se auttoi. Onnistuimme lyömään meitä moukaroineen tykistön.

Nyt Ukrainan rintamalla käytetään apuna enimmäkseen kaikkein yksinkertaisimpia kiinalaisia droneja.

Tällä hetkellä Oleg keskittyy drooneilla tehtävään sotilastiedusteluun.

Välillä hän lähettää juoksuhaudoista ja korsuista kotiin valokuvia. Niissä sotilaiden rinnalla näkee usein kissoja. Oleg kertoo, että jopa siellä, rintamalla, elämän ja kuoleman rajamailla, ihmiset haluavat jakaa jollekin rakkauttaan ja lämpöä. Pommitettujen talojen kotieläimet hakeutuvat sotilaiden seuraan.

Avaa kuvien katselu Persikaksi nimetty punaturkkinen kissa asuu ukrainalaissotilaiden kanssa korsussa. Kuva: Oleg

”Ymmärsin, kuinka hyvän joukkueen me muodostimme”

Olegin vaimolla Svitlanalla on ollut sodan alusta alkaen enemmän töitä. Ei siksi, että hän tarvitsisi enemmän rahaa, vaan koska Suomeen on saapunut koko ajan lisää ukrainalaisia, ja monet heistä haluavat kääntyä nimenomaan ukrainalaisen ammattilaisen puoleen.

Asiakkaista vain harva tietää, että hänen puolisonsa sotii Ukrainassa.

– En tunne sääliä itseäni kohtaan enkä halua sitä muilta. En halua, että joku luulee, että meillä on puutetta jostain, sanoo Svitlana.

Vaikka huolia hänellä on riittämiin. Perhe osti pari vuotta sitten omakotitalon, ja lainan korot nyt kasvaneet. Lisäksi talo lämpiää sähköllä. Viimeisin lasku oli 1 500 euroa kuukaudessa – sähköyhtiö oli nostanut hintojaan.

– Kaikessa ja kaikkialla tuntuu, kuinka tarvittaisiin Olegia. Ymmärsin, kuinka hyvän joukkueen muodostimme ennen ja ratkaisimme kaikki ongelmat yhdessä, sanoo Svitlana.

Mies yrittää auttaa perhettään rintamalta käsin niin paljon kuin vain voi. Hänen vastuullaan on edelleenkin yhteydenpito lasten opettajiin ja hän tietää, mitä kokeita pojille on tulossa, mitä matkoja tiedossa, hän muistuttaa, mitä kaikkea pitää ottaa mukaan.

– Oleg soittaa vähintään kahdesti viikossa pojille, ja keskustelee esimerkiksi siitä, miten päivä on sujunut. Hän haluaa, ettei heidän elämänsä muuttuisi, jotta isä olisi läsnä heidän elämässään. Vaikka emme olekaan koskaan olleet näin pitkään erossa toisistamme, kertoo Svitlana.

Avaa kuvien katselu Rintamalta Oleg soittaa pojilleen pari kertaa viikossa. Kuva: Oleg

Tapaaminen Lvivissä

Tammikuussa Svitlana päätti matkustaa Ukrainaan Olegin luokse. Oleg sai viiden päivän loman, ja pariskunta tapasi toisensa Lvivissä.

– Oli hämmästyttää, kun Lvivissä oli yhtenään sähkökatkoja, mutta töitä jatkettiin generaattorin avulla. Asuimme kylpylähotellissa, ja kaikki toimi tauotta, niin kylpylä kuin ravintolatkin. Vain yhden kerran kuului ilmahälytys. Vain kerran, meillä oli onnea, Svitlana muistelee.

Myös Oleg hämmästeli Lviviä. Itä-Ukrainan maan tasalle tuhottujen kaupunkien ja kylien jälkeen Olegia ihmetytti se, että jossain on toisenlaista, normaalia elämää.

– Rintaman lähellä sijaitsevissa kaupungeissa lähes kaikki on tuhottu. Sitä on mahdotonta sanoin kuvailla. Siellä on pelkkiä raunioita. Ei ole sähköä, ei vettä, seinissä on reikiä, mutta ihmiset ajattelevat, ettei heillä ole mitään muuta paikkaa, minne mennä ja he yrittävät elää normaalisti, kertoo Oleg.

Lvivissä he huomasivat, että kumpikin oli muuttunut, mutta erosta huolimatta he ovat tulleet vain läheisimmiksi toisilleen.

Muutaman päivän kestäneen tapaamisen jälkeen Svitlana palasi lasten luo Helsinkiin, Oleg taas eturintamalle. Nyt on selvää, että sodassa ei ole kyse enää muutamista päivistä.

– Kummallista, mutta minusta ei tunnu siltä, että olisi kulunut jo vuosi. Se tuntuu yhdeltä päivältä. Kuin olisi vain yksi 24. helmikuuta alkanut päivä, joka vain jatkuu ja jatkuu, sanoo Svitlana.

Tärkeintä on vain kestää se päivä, yhtyy Oleg hänen sanoihinsa.

Artikkelin ovat venäjän kielestä kääntäneet Heidi Zidan ja Katja Liukkonen. Artikkeli on ilmestynyt myös venäjäksi ja ukrainaksi.