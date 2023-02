Poliisi lapseksi tekeytyneen nelikymppisen tapauksesta: ”Esiselvitys voidaan avata uudelleen, jos uutta ja oleellista tietoa paljastuu”

Poliisin toiminta tapauksessa, jossa noin 40-vuotias nainen esiintyi lapsena Vaasan suomalaisen seurakunnan iltapäiväkerhossa, on kirvoittanut kantelun eduskunnan oikeusasiamiehelle. Huijauksen paljastanut ja kantelun tehnyt vaasalaisisä ihmetteli muun muassa sitä, miksi poliisi ei kuullut häntä esiselvityksen aikana.

Esiselvitystä johtanut rikoskomisario Joanna Österblad Pohjanmaan poliisista vahvistaa, että poliisi ei ottanut isään yhteyttä enää myöhemmin.

– On totta, että häntä ei kuulusteltu asiassa. Esiselvityksessä tehdään yleensä alustavia puhuttamisia. Katson, että hän on silloin alussa ilmoittanut asiasta poliisille ja poliisipartio on puhuttanut häntä. Sen lisäksi hän on käynyt myöhemmin poliisilaitoksella ja antanut lisätietoa asiasta.

Onko se ollut riittävää kuulemista, siihen Österblad ei ota itse kantaa.

Österbladin mukaan varsinainen kuulustelu tulee kyseeseen silloin, jos asia on johtamassa esitutkintaan, eli poliisi katsoo, että asiassa on syytä epäillä rikosta. Tässä nimenomaisessa tapauksessa poliisi katsoi, ettei rikosta ole syytä epäillä.

– Pelkkä ilmoittajan subjektiivinen käsitys, että rikos olisi tapahtunut, ei riitä esitutkintakynnyksen ylittämiseen. Poliisin täytyy katsoa, täyttyykö rikoslain määrittelemä rikoksen tunnusmerkistö. Ja kun se ei täyty, poliisi ei aloita esitutkintaa, Österblad sanoo.

Rikosilmoituksen tietoja saa täydentää myöhemmin

Poliisi ei välttämättä ole rikosilmoituksen jättämisen jälkeen enää yhteydessä ilmoituksen tekijään. Rikoskomisario Joanna Österbladin mukaan tämä on täysin tapauskohtaista: harkittavana on, onko uudelleen puhuttamiselle tarvetta.

Pitääkö rikosilmoituksen sitten olla kaiken kattava ja tehty sillä ajatuksella, että poliisi ei enää kuule asianomistajaa myöhemmin?

– Missään nimessä sitä ei vaadita. Poliisin tehtävä on pyytää asiassa tarkennusta ja lisätietoa, mikäli katsotaan, että toimitettu tieto ei ole riittävää, Österblad sanoo.

Hän myös muistuttaa, että poliisille saa toimittaa kaiken lisätiedon, minkä kokee olennaiseksi tapauksen tutkinnassa – missä vaiheessa tahansa. Rikosilmoituksen tietoja saa täydentää.

Österblad ymmärtää, että tämä voi olla monelle epäselvää tai yhteydenottoa poliisille voidaan arastella.

– Totuushan on se, että aika harva on elämänsä aikana tekemisissä poliisin kanssa ja siksi sitä saatetaan arastella. Esitutkinnan kestot ovat välillä pitkiä, eikä asianomistaja välttämättä tiedä, että hän voi ottaa yhteyttä ja tiedustella, missä vaiheessa hänen asiansa on.

Esiselvitys mahdollista avata uudelleen

Rikosilmoituksen lapsena esiintyneestä naisesta tehnyt isä kertoi Ylen haastattelussa, että hänellä olisi ollut poliisille olennaista tietoa, joka jäi kertomatta, koska häntä ei kuultu esiselvityksessä. Hän epäili, että poliisi on päättänyt asian puutteellisilla tiedoilla.

– Olen väärä ihminen arvioimaan omaa päätöstäni ja sitä onko se tehty puutteellisin tiedoin. Sen arvioinnin tekee joku muu, ja tässä tapauksessa oikeusasiamies, jolle kantelu on tehty, Österblad sanoo.

Jos todetaan, että päätös on tehty virheellisin tiedoin tai poliisille toimitetaan uutta, olennaista tietoa tapauksesta, esiselvitys voidaan Österbladin mukaan avata uudelleen.

– Jos nyt esimerkiksi kerhon lasten vanhemmat katsovat, että heillä on sellaista tietoa, mitä ei ole jo julkisuudessa käsitelty, silloin totta kai voi olla poliisiin yhteydessä. Jos siellä tulee ilmi uusia seikkoja, joita ei ole ollut tiedossa esiselvityksen päättyessä, meillä on mahdollisuus avata esiselvitys uudelleen.

Poliisi: Esiselvitys oli valmis jo ennen julkisuutta

Rikoskomisario Joanna Österblad myöntää, että kyseisen tapauksen esiselvitys kesti pitkään.

Rikosilmoitus on tehty marraskuussa 2021, ja poliisi kertoi viime viikon maanantaina Ylelle, että esiselvitys on valmistunut. Kaikkiaan aikaa kului siis vuosi ja pari kuukautta.

Österbladin mukaan viivästykseen vaikutti paitsi kiireelliset tapaukset myös se, etteivät alkutiedot viitanneet rikokseen.

– Alkuvaiheessa, kun muutama huolestunut vanhempi oli poliisiin yhteydessä, mikään ei suoraan viitannut siihen, että rikos olisi tapahtunut. Poliisi on myös hankkinut esiselvityksen aikana muutakin tietoa tapauksesta, ja se on vienyt aikaa.