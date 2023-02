Helsingin palkkakaaos: kaupunki perii työntekijältään yli 3 600 euroa alle viikon maksuajalla – palkanmaksussa nyt 5 600 virhettä

Helsingin kaupunki on ollut palkanmaksuvaikeuksissa viime vuoden huhtikuusta lähtien otettuaan uuden palkanmaksujärjestelmä Sarastian käyttöönsä.

Suomen suurimman kuntatyönantajan, Helsingin kaupungin palkanmaksussa on tällä hetkellä käsitteltyssä 5600 palkkavirhettä. Niistä 4700:ssa tapauksessa palkka puuttuu osittain.

Osittain puuttuvien palkkojen tapauksissa on tyypillisesti kyse lisistä, esimerkiksi vuoro- tai ylityölisistä, kertoo Helsingin palkanlaskennan vakauttamishankkeen johtaja Kirsti Laine-Hendolin.

Liikaa maksettuja palkkoja on tällä hetkellä lähes 900 kappaletta.

Ylen saamien tietojen mukaan eräältä kaupungin työntekijältä peritään yli 3 600 euroa neljän päivän maksuajalla. Työntekijä oli saanut maanantaina 20. helmikuuta palatuspyynnön, jonka maksun eräpäivä on perjantaina 24. helmikuuta. Kirjeen mukaan liiallinen palkanmaksu on tapahtunut marraskuun 2022 aikana. Yle on nähnyt palautuspyynnön.

– Käsittääkseni en ole saanut mitään maksuja viime vuoden marraskuussa. Ongelmana on se, että Talpaan (Helsingin kaupungin taloushallintopalveluliikelaitos) on todella vaikeaa saada yhteyttä, kertoo haastattelemamme Helsingin kaupungin työntekijä.

Työntekijä ei halua esiintyä jutussa nimellään, koska hänen työsuhteensa Helsingin kaupunkiin jatkuu edelleen. Yle on varmistanut sekä työsuhteen olemassaolon että haastateltavan henkilöllisyyden.

Hän on kertomansa mukaan jonottanut vapaapäivinään Talpan asiakaspalveluun, eikä kukaan ole vastannut.

Helsinki: maksuissa pitäisi olla 14 päivää maksuaikaa

Haastattelemamme henkilö on ollut Helsingin kaupungilla eri pituisissa määräaikaisissa työsuhteissa vuodesta 2019 lähtien. Lähes kaikki lomansa hän on ottanut rahana.

Hän kertoo, että on pitänyt yksittäisen loman sairausloman päätteeksi vuonna 2020, jonka jälkeen hän on kuullut Talpalta, että lomia olisi edelleen käyttämättä. Tarkkaa määrää hän ei kysynyt, vaan pyysi käyttämättömät lomat rahana.

Hän epäilee, että sekaannus on tullut tässä kohtaa.

– Tilanne jatkui niin, että esihenkilöni soitti maanantaina 20. helmikuuta kysyäkseen asiasta ja hänelle sanottiin, että minulle olisi maksettu nyt helmikuussa lähes 4 000 euroa tililleni, joka ei pidä paikkaansa, hän kertoo.

Laine-Hendolin vastaa, ettei ota yksittäistapaukseen kantaa.

Hänen mukaansa pääperiaate on, että jos työntekijälle on maksettu liikaa palkkaa, sitä kuitataan tulevasta palkasta. Tästä ilmoitetaan työntekijälle etukäteen. Maksun pitäisi olla mahdollista myös laskulla pienemmissä erissä.

Maksuissa pitäisi Laine-Hendolinin mukaan olla 14 päivän maksuaika.

– Jos epäilee virhettä määrässä tai aikataulusta haluaa sopia, pitää olla yhteydessä palkanmaksun asiakaspalveluun, Laine-Hendelin sanoo.

Maaliskuu takarajana 2022 palkkavirheiden korjaamisessa

Helsingin palkanlaskennan vakauttamishankkeen johtajan Kirsti Laine-Hendolinin mukaan kokonaan maksamatta jääneiden palkkojen osuus on nyt laskenut tasolle, jota voidaan sanoa melko normaaliksi suhteessa suureen palkkalaskelmavolyymiin.

Uusia palkkavirheitä syntyy kuukausittain, mutta Laine-Hendolinin mukaan niiden syntyminen on laskenut alle viiteen prosenttiin suhteutettuna kaikkiin palkkalaskelmiin.

Tällä hetkellä kokonaan palkatta jääneiden osuus on 0,15 prosenttia suhteessa kaikkiin palkkalaskelmiin. Viimeisimmässä raportissa 21. helmikuuta niitä oli miltei kahdeksankymmentä.

– Nämä korjataan prioriteettinä ja saadaan korjattua kahden arkipäivän sisällä siitä, kun oikeat tiedot ovat palkkahallinnossa, Laine-Hendolin kommentoi.

Tavoitteena on saada viime vuoden palkkavirhekorjausvelka hoidettua maaliskuun loppuun mennessä.

– Tällä hetkellä tavoitteena on, että vasteaika lyhenee virheiden korjaamisessa.

Laine-Hendolin arvioi, että kriisiytyneestä tilanteesta päästään kevään loppuun mennessä pois.

– Tämän jälkeen meillä alkaa vakiinnuttamisen vaihe, ennen kuin saavutamme täysin normaalin tilan, Laine-Hendolin sanoo.

Hän sanoo, etteivät prosessit tai toimintatavat eivät ole vielä uuden palkkajärjestelmän edellyttämällä tasolla.

– Töitä on vielä tehtävänä vakauden saavuttamiseksi ja sen eteen, että Helsingin kaupunki nähdään taas luotettavana palkanmaksajana.