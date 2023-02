Venäläisen rockin legenda Boris Grebenshikov ei saa enää konsertoida kotimaassaan: ”En kaipaa Venäjää millään tavalla”

Harmaasta tweed-kuosisesta pikkutakista huolimatta Boris Grebenshikovin olemus kertoo, ettei kyseessä ole ihan tavallinen mies. Oikean käden nimettömässä on hopeinen pääkallosormus, ja rajunväriset housut tuovat mielleyhtymiä psykedelian suuntaan.

Boris Grebenshikov (s. 1953), venäläisen rockin grand old man, mylläsi silloisen Neuvostoliiton musiikkimaailmaa kapinallisella Aquarium-yhtyeellään, ja häntä kutsutaan usein Venäjän Bob Dylaniksi.

Paradoksaalista kyllä, lähtemättömän jäljen venäläiseen populaarikulttuuriin jättäneellä taiteilijalla ei ole kotimaahansa enää mitään asiaa: Grebenshikov on kritisoinut kovin sanoin sekä Vladimir Putinia että Venäjän julmaa hyökkäyssotaa Ukrainaan.

– Mitäpä tapahtuisi, jos menisin nyt Venäjälle? Sitä olisi varmaan parempi kysyä lakimiehiltä. Vierailussa ei sinänsä olisi minulle mitään kiinnostavaa, koska en enää saa konsertoida Venäjällä. Eli miksi siis menisin sinne.

– En kaipaa Venäjää millään tavalla. Myös useimmat ystävistäni ovat muuttaneet muualle. Toisaalta luulen, että luonteeseeni kuuluu se, etten kaipaa mitään.

Avaa kuvien katselu Boris Grebenshikov vuonna 2012. Kuva: Andrey Kobylko / Alamy/All Over Press

Taiteilijoita leimataan vieraan vallan agenteiksi

Etenkin it-alaa koskevan aivovuodon ohella Venäjää vaivaa myös kulttuurivuoto, ja sotaa Grebenshikovin tavoin avoimesti vastustaneet isot nimet ovat jo kaikonneet maasta. Grebenshikov asuu tällä hetkellä Lontoossa, Venäjän suosituimpiin naisartisteihin kuulunut Zemfira Pariisissa, ja railakkaista ralleistaan tunnettu pietarilainen bilebändi Little Big taas Los Angelesissa.

Kaikkien aikojen suosituimpiin venäläisartisteihin kuuluva ikoninen Alla Pugatšova majailee Israelissa, ja sotaa suorin sanankääntein kritisoinut supersuosittu räppäri Oxxxymiron on jättänyt yhä tiukempaa sensuuria kohti kulkevan maan.

Boris Grebenshikovin mukaan Venäjälle on jäänyt Putin-mielisiä taiteilijoita paitsi aatteen, myös rahan takia.

– Näyttää siltä, että ihmiset ovat jakautuneet karkeasti arvioiden kahteen ryhmään. Toinen välittää siitä mikä on todellista, aitoa ja oikeaa, toinen ryhmä lähinnä siitä, kuinka paljon rahaa se voi tehdä.

Putinin hallinto nimeää jatkuvasti omia kansalaisiaan vieraan vallan agenteiksi, mutta liian suurten taiteilijoiden kohdalla stigmaa käytetään harkitusti: kansa saattaisi muuten huomata bluffin.

Kyseisen ”arvonimen” sai jo vuonna 2021 kaksi anarkistisen Pussy Riot -ryhmän jäsentä, ja Ukrainan sota on luonnollisestikin kiihdyttänyt tahtia. Oxxxymiron pistettiin listalle jo viime vuoden lokakuussa, Zemfira vasta äskettäin (siirryt toiseen palveluun).

Alla Pugatšovan aviomies, koomikko ja televisiopersoona Maksim Galkin julistettiin vieraan vallan agentiksi viime vuoden syyskuussa. Pugatšova on pyytänyt vastaavaa nimikettä myös itselleen, mutta turhaan: jos kaikkien aikojen suurin venäläinen primadonna olisi ulkomainen agentti, valheelliseen järjestelmään tulisi liian suuri särö.

Ehkä juuri tästä syystä Venäjän isointa rock-tähteä Boris Grebenshikoviakaan ei ole nimetty vieraan vallan agentiksi – ainakaan vielä.

– Rehellisesti sanottuna, en välitä lainkaan, olenko kyseisellä listalla vai en. Antaa heidän kutsua minua ihan miksi he haluavat. En välitä heistä enkä siitä, mitä he ajattelevat, Grebenshikov kuittaa.

Avaa kuvien katselu Boris Grebenshikov esiintymässä Ukrainan Odessassa viime vuonna. Kuva: Ukrinform / Shutterstock/ AOP

Neuvostoliitossa kukaan ei uskonut mihinkään

1970- ja 1980-lukujen Neuvostoliitossa rock-musiikkia pidettiin länsimaisena propagandana, joten alunperin Grebenshikov ja hänen yhtyeensä edustivat kyseenalaista underground-kulttuuriaja tekivät salaisia keikkoja tavallisissa kerrostaloasunnoissa.

Vähitellen tilanne kuitenkin muuttui, ja 1980-luvun lopun glasnost puhalsi ummehtuneeseen neuvosto-ilmapiiriin raikkaampia tuulia. Suursuosiota Aquarium saavutti päästyään valtio-omisteisen Melodiya-levy-yhtiön huomaan.

Boris Grebenshikov oli kapinallinen jo neuvostoaikoina, ja on sitä edelleen.

– En usko tai luota viranomaisiin ja jos he ovat tarpeeksi fiksuja, he eivät luota minuun. Valtion ja taiteilijoiden pitää olla toistensa vihollisia. Aina.

Grebenshikov muistuttaa, että hallitukset haluavat hallita ihmisiä.

– Jokaisen hallituksen tehtävä ja tarkoitus on rajoittaa ihmisiä, jotta heitä olisi helpompi hallita. Ja jokaisella artistilla on missiona muistuttaa ihmisiä siitä, että he ovat vapaita.

Sekä Neuvostoliitto että Putinin Venäjä tunnetaan sumeilemattomasta ja härskistä propagandakoneistostaan, mutta järjestelmissä on Grebenshikovin mukaan myös yksi oleellinen eroavaisuus. Neuvostoliitossa kukaan ei nimittäin uskonut siihen, mitä sanottiin virallisesti.

– Kaikki tiesivät että se oli täyttä hevonpaskaa. Siis ihan jokainen, nuorista tytöistä ja pojista vanhuksiin. Nyt sitten Venäjällä ihmiset näyttävät uskovan, mitä sanotaan televisiossa ja radiossa, ja tämä jos mikä on todella hämmästyttävää.

Venäjän suuntaa leimaa Grebenshikovin mukaan täydellinen järjettömyys, jota hyökkäys Ukrainaan korostaa.

– En usko, että edes huipulla Kremlissä olevilla ihmisillä olisi mitään käsitystä siitä, mihin tämä kaikki johtaa. Tämä sotii kaikkea mahdollista logiikkaa vastaan. Ja tämä kaikki on todella epäinhimillistä.

Tällaiselta näyttää Boris Grebenshikovin ja Aquarium-yhtyeen ensimmäinen keikka Suomessa vuonna 1990.

Suomesta jäänyt lämpimiä muistoja

Boris Grebenshikov konsertoi Suomessa ensimmäisen kerran Joensuussa kansainvälisellä taidefestivaalilla vuonna 1990, kaksi vuotta ennen Neuvostoliiton hajoamista. Muistot keikasta ovat lämpimiä.

– Vanha kaverini Billy Bragg esiintyi siellä, joten jammailimme lavalla yhdessä. Muistan myös, kuinka keskustelin David Byrnen kanssa siitä, millainen huumorintaju on valkoisilla ja mustilla. Olimme molemmat yhtä mieltä siitä, että mustilla on paljon kehittyneempi huumorintaju. Havaitsimme tämän pelkästään katsomalla bändejä.

Mukavien muistojen lisäksi Grebenshikov kertoo olevansa muutenkin kiinnostunut Suomesta, ja etenkin Suomen historiasta.

– Ei myöskään unohdeta sitä, että J.R.R. Tolkien otti Kalevalasta jonkin verran vaikutteita Taruun sormusten herrasta -sarjaan, ja että kyseinen teos kuvaa myös sitä, mitä maailmassa tällä hetkellä tapahtuu.

Historian ohella Boris Grebenshikovia kiinnostaa tällä hetkellä tekoäly ja sen käyttömahdollisuudet musiikissa.

– Minua kiinnostavat etenkin tekoälyn mahdollisuudet epäortodoksisen musiikin tekemisessä. En kuitenkaan usko, että tekoäly korvaa oikeita taiteilijoita. Oli joku keinotekoinen laite miten monimutkainen tahansa, sillä ei ole omaa tahtoa. Kone on kone.

