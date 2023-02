Päivää ennen Venäjän hyökkäystä puolustusministeri Antti Kaikkonen piti eduskunnalle puheen: “Tilanne on synkkä, tilanne on vaarallinen, tilanne on kertakaikkisen vakava". Kaikkonen työnsi lastenvaunuja Tuusulassa vajaa vuosi myöhemmin, 13. helmikuuta.

Kuva: Silja Viitala / Yle