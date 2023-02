Yle näyttää Oscar-gaalan suorana – kisaamassa suomalaisen osatuottama elokuva

Alina ja Sasha Sirpaleiden talo -dokumenttielokuvassa, jonka on osatuottanut suomalainen Sami Jahnukainen. Itä-Ukrainaan sijoittuva elokuva on ehdolla parhaaksi dokumentiksi.

Suomalaistekijöitä löytyy kahdesta kategoriasta. Koko kilpailun ennakkosuosikki on indie-kungfu-scifielokuva Everything Everywhere All At Once, joka on kerännyt 11 ehdokkuutta.

Elokuvavuoden suurin tapahtuma, 95. Oscar-gaala järjestetään maaliskuussa Yhdysvalloissa. Viime vuoden tapahtumassa huomion varasti se, kun näyttelijä Will Smith nousi lavalle ja löi koomikko Chris Rockia. Tilanne muutti tapahtuman tunnelman. Tämän vuoden elokuvakisassa on paljon mielenkiinnolla odotettavaa, tässä muutama:

Indie-kungfu-scifielokuva voittajasuosikkina

Yhdysvaltain ohjaajakilta, Directors Guild of America, palkitsi helmikuussa Daniel Kwanin and Daniel Scheinertin ohjaaman Everything Everywhere all at Oncen vuoden parhaana elokuvana.

Se nosti kertaheitolla elokuvan yhdeksi Oscar-gaalan ennakkosuosikeista. Viimeisen kymmenen vuoden aikana vain yhtä DGA-voittajaa (siirryt toiseen palveluun) ei ole palkittu parhaan elokuvan Oscarilla. Kyseessä oli Sam Mendesin Taistelulähetit – 1917, vuoden 2020 Oscarin vei sen sijaan Bong Joon Hon Parasite.

Yhdysvaltalaislehti Variety (siirryt toiseen palveluun) on jo ehtinyt julistaa Everything Everywhere all at Oncen voiton olevan käytännössä varma. Viikonloppuna elokuva rikkoi ennätyksiä voittamalla Screen Actors Guild Awards -gaalassa neljä palkintoa, enemmän kuin yksikään elokuva ikinä.

Avaa kuvien katselu Stephanie Hsu, Michelle Yeoh ja Ke Huy Quan Everything Everywhere all at Once -elokuvassa. Kaikki ovat Oscar-ehdokkaita. Kuva: A24/Moviestore/Shutterstock/All Over Press

Everywhere Everywhere all at Once on kerännyt eniten ehdokkuuksia, 11 kappaletta. Indie-kungfu-scifielokuva sisältää suuria tunteita, mutta se ei muuten istu perinteisen Oscar-elokuvan muottiin: elokuva kertoo pesulanpitäjästä (Michelle Yeoh), joka ajautuu rinnakkaistodellisuuksien kautta taistelemaan omien perheenjäsentensä kanssa.

Yeoh, hänen tytärtään näyttelevä Stephanie Hsu, aviomiestä näyttelevä Ke Huy Quan ja antagonistia esittävä Jamie Lee Curtis ovat kaikki Oscar-ehdokkaita.

Suomalaisille jännitettävää kahdessa kategoriassa

Suomen ehdokas Tytöt, tytöt, tytöt ei yltänyt lopulliseen kisaan, mutta suomalaisosaamista on silti esillä useammassa kategoriassa. Suomalaisille lisäjännitettävää on lyhytelokuvien ja pitkän dokumentin sarjoissa.

Italialaisen Alice Rohrwacherin lyhytelokuva Le Pupille (The Pupils) on ehdolla parhaan näytellyn lyhytelokuvan kategoriassa.

Rohrwacherin elokuvan musiikit on säveltänyt suomalainen Cleaning Women -yhtye. Mykkäelokuvasävellyksistään ja -esiintymisistään tunnettu Cleaning Women käyttää muunneltuja kodinhoitovälineitä soittimina. Yhtyeessä soittavat Risto Puurunen, Tero Vänttinen ja Timo Kinnunen.

Yhteistyö alkoi vuonna 2014 Sodankylän elokuvajuhlilla, jossa Rohrwacher oli tekijävieraana. Cleaning Women esiintyi festivaalin iltaklubilla, jonka jälkeen ohjaaja pyysi yhtyettä säveltämään musiikit hänen tulevaan lyhytelokuvaansa. Ensimmäinen yhteistyö oli vuonna 2015 julkaistu De Djess -lyhytelokuva.

Avaa kuvien katselu Ohjaaja Alice Rohrwacher ja Le Pupille -elokuvan tuottaja Alfonso Cuarón. Kuva: Rob Latour/Shutterstock/All Over Press

Parhaan dokumenttielokuvan Oscar-ehdokkaana on suomalaisen Sami Jahnukaisen osatuottama Sirpaleiden talo (A House Made of Splinters) -dokumenttielokuva. Jahnukainen on aiemmin tuottanut esimerkiksi Jussi-palkitun Kovasikajuttu-dokumentin (2012).

Tanskalaisen Simon Lereng Wilmontin ohjaama ja kuvaama Sirpaleiden talo sijoittuu itäukrainalaiseen orpokotiin. Ohjaaja oli esittelemässä elokuvaa Helsingissä syksyllä Rakkautta ja anarkiaa -festivaalin vieraana.

Elokuvalla on myös suomalaista rahoitusta. Dokumentin ääniä ovat tehneet suomalaiset Heikki Kossi, Pietu Korhonen, Janne Laine ja Lauri Marjamaa.

Ruotsalaisen tervehdys

Oscar-ehdokkuuksien tammikuisen julkistuksen jälkeen tyhjentävimmän tiedotteen (siirryt toiseen palveluun) lähetti ruotsalainen Ruben Östlund, Triangle Of Sadness -elokuvan ohjaaja-kirjoittaja-leikkaaja. Muotimaailmaan ja luksusristeilylle sijoittuva elokuva satirisoi superrikkaita.

Avaa kuvien katselu Ohjaaja Ruben Östlund kuvattuna Hampurin elokuvajuhlilla 2022. Östlundin edellinen elokuva The Square oli ehdolla parhaaksi vieraskieliseksi elokuvaksi 2018. Kuva: ullstein bild / AOP

Elokuva on ehdolla parhaan elokuvan, parhaan alkuperäiskäsikirjoituksen ja parhaan ohjauksen kategorioissa.

Tiedote alkoi näin: ”Ahoy! My gratitude goes out to the Academy this evening. Free Botox for everyone!!”

Eli: ”Ohoi! Tänä iltana kiitollisuuteni kuuluu akatemialle. Ilmaista botoksia kaikille!!”

Östlund aikaisemmin lavasti videon, (siirryt toiseen palveluun) jossa hän itkee tuottajansa rauhoittelemana saadessaan tiedon, ettei hänen elokuvansa Turisti (Force Majeure) saanut Oscar-ehdokkuutta 2015.

Jos Östlund voittaa jonkun ehdokkuuksistaan, puhetta kannattaa pitää silmällä.

Seuraa Oscar-gaalaa Ylellä

Yle Teema ja Areena välittävät Oscar-gaalan suorana lähetyksenä. Gaala näytetään myös Ylen verkkosivuilla. Palkinnot jaetaan sunnuntaina ja maanantain 12.–13.3. välisenä yönä. Punaisen maton lähetys alkaa kello 0.30 ja itse gaala kello 2.00. Paikan päällä lähetyksen juontaa Jimmy Kimmel.

Suoraa lähetystä kommentoivat tuttuun tapaan elokuva-asiantuntija Anna Möttölä ja Ylen elokuvatoimittaja J.P. Pulkkinen. Tänä vuonna gaalaa kommentoimassa on mukana myös näyttelijä Elias Koskinen.

Oscar-chatissa suoran lähetyksen katsojat voivat keskustella elokuvista ja gaalan tapahtumista. Chat-hosteina ovat Yle Kioskin Matti Riitakorpi ja elokuvatoimittaja Janne Sundqvist.

Lähetys uusitaan maanantaina kello 21. Punaisen maton lähetys uusitaan heti gaalan jälkeen. Molemmat uusinnat on tekstitetty suomeksi.

Odotatko Oscar-gaalaa? Voit osallistua keskusteluun 28. helmikuuta kello 23 asti.

Lisää aiheesta:

Uutuuselokuva The Fabelmans kertoo Steven Spielbergin lapsuustraumasta – neljä syytä, miksi ohjaaja on elokuvan kiintotähti

Elvis Presley kuoli 42-vuotiaana Graceland-lukaalinsa vessaan – Baz Luhrmann ohjasi elokuvan rockin kuninkaasta, jota ahne manageri käytti hyväkseen

Katso kaikki ehdokkaat tästä (siirryt toiseen palveluun)