Oulun yliopisto hakee taas uutta kampusratkaisua kaupungin kanssa – edellinen yritys kaatui kaupungin päättäjien vastustukseen

Oulun yliopiston hallitus on valtuuttanut rehtori Jouko Niinimäen aloittamaan keskustelun Oulun kaupungin kanssa uuden kampuksen sijaintivaihtoehdoista. Yliopisto on halunnut siirtyä pois Linnanmaalta, mutta kaupunki on vastustanut suunnitelmia.

Yliopiston hallitus valitsi kampusvisiotyön pohjalta pääasialliseksi tavoitteeksi yhden kampuksen suunnitelman. Siirtymäaika kampuksen mahdolliseen uuteen sijaintipaikkaan voi hallituksen linjauksen mukaan olla 25 vuotta. Yliopiston hallitus päätti kampushankkeen etenemisestä yksimielisesti.

Rehtori raportoi sijaintivaihtoehdoista hallitukselle, minkä jälkeen hallitus tekee päätöksen seuraavista vaiheista. Hallitus ja rehtori käyvät erikseen tarvittavat keskustelut Suomen yliopistokiinteistöt Oy:n kanssa.

Ankaraa vastustusta

Yliopiston kampuksen mahdollinen muutto Linnanmaalta lähemmäksi Oulun ydinkeskustaa on herättänyt suurta vastustusta. Huhtikuussa 2022 Oulun kaupunginhallitus päätti toistaiseksi kaataa yliopiston haaveet muutosta lähemmäs keskustaa. Se päätti, että Raksilassa sijaitsevan tontin varausta yliopistolle ei jatketa.

Vuosi sitten sadat ihmiset kokoontuivat Oulussa osoittamaan mieltä yliopiston muuttosuunnitelmia vastaan.

Oulun yliopiston pääkampus sijaitsee nykyään Linnanmaalla, useita kilometrejä keskustan pohjoispuolella. Yliopiston tavoitteena on ollut muuttaa Raksilaan keskustan tuntumaan. Nykyisten tilojen on myös arvioitu soveltuvan huonosti tulevaisuuden tarpeisiin.

Tästä Oulun yliopiston muuttosuunnitelmissa on kyse Huhtikuussa 2020 Oulun yliopisto ilmoitti, että se suunnittelee pääkampuksen muuttamista keskustaan Raksilan marketalueelle.

Muuttoa perustellaan muun muassa Oulun yliopiston ja Oulun kaupungin vetovoiman lisääntymisellä.

Oulun yliopistossa on kahdeksan tiedekuntaa, ja tällä hetkellä noin 13 500 opiskelijaa ja 3 400 työntekijää. Yliopisto on sijoittunut kahdelle kampukselle: Linnanmaan pääkampukselle ja Kontinkankaalle, missä ovat lääketieteellinen sekä molekyylilääketieteen ja biokemian tiedekunta.

Linnanmaan kampus sijaitsee noin kuuden kilometrin päässä keskustasta ja Kontinkankaan kampus parin kilometrin päässä.

Muuttosuunnitelmat ovat jakaneet mielipiteitä. Viime keväänä muuttoa vastustavan adressin oli allekirjoittanut 7 000 ihmistä. Kantaa ovat ottaneet niin professorit, oppilaat kuin kiinteistöalan ammattilaisetkin.

