Valmet Automotive aloitti akkutuotannon Saksassa – akkujen moduulit valmistetaan Uudessakaupungissa

Valmet Automotive on aloittanut akkujärjestelmien tuotannon Saksassa Kirchardtin tehtaalla. Tehdas on yhtiön kolmas suursarjatuotantoon yltävä akkutehdas ja samalla ensimmäinen Suomen ulkopuolella. Yhtiö valmistaa Kirchardtissa sähköajoneuvojen korkeajänniteakkuja, kertoo viestintäpäällikkö Mikael Mäki.

– Tämä on vahva osoitus siitä, että laajennamme edelleen vahvasti toimintaamme akkubisneksessä. Olemme ensimmäistä kertaa lähteneet akkutuotannossa ulkomaille. Saksaan panostamme ennen kaikkea sen takia, että meillä on suunnittelutoimipaikkoja jo ennestään siinä lähellä eli Münchenissä ja Bad Friedrichshallissa. Keski-Euroopassa olemme myös lähempänä asiakkaita ja meillä on siellä jo kaksi asiakkuutta jo varmistettuna tälle tehtaalle.

Tehtaalla nyt käynnistynyt tuotanto liittyy korkean arvoluokan urheiluautomallin ladattavan hybridin akkumoduuleihin, -paketteihin ja akkujen ohjausjärjestelmiin. Seuraavana tuotanto-ohjelmassa on saksalaiselle automerkille suursarjatuotantona valmistettava akkujärjestelmä, jonka esisarjan tuotanto aloitetaan kesällä 2023.

Valmet Automotivella on nyt kolme akkutehdasta, joista kaksi on Suomessa Salossa ja Uudessakaupungissa. Uudenkaupungin tehdas käynnistyi syyskuussa 2021, ja sijaitsee yhtiön autotehtaan yhteydessä.

– Akkutehtaamme muodostavat aika tiiviisti toimivan verkoston. Tästä on osoituksena esimerkiksi se, että Saksan tehtaan akkupaketit tulevat tosiaan perustumaan sellaisiin akkumoduuleihin, jotka valmistetaan täällä Uudenkaupungissa, sanoo Mäki.

Kirchardtin tehtaan tuotantoalueen koko on noin 11,500 neliömetriä. Valmet Automotiven kestävän kehityksen politiikan mukaisesti tuotanto on hiilidioksidineutraalia.

Rekrytoinnit tehtaalle ovat jo alkaneet. Henkilöstötarve on noin 150, useimmat tehtävät avautuvat vuoden 2024 aikana. Tällä hetkellä tehdas työllistää noin 60 työntekijää.

Saksassa samoja komponenttiongelmia kuin muuallakin

Valmet Automotive on toimittanut asiakkailleen jo yli miljoona sähköajoneuvojen akkujärjestelmää. Myös akkutuotanto on kärsinyt komponenttipulasta kautta maailman. Mäen mukaan ongelmat ovat samoja myös Keski-Euroopassa.

– Ei oikeastaan voi sanoa, että asiat olisivat erilailla komponenttien saatavuuden suhteen. Samantapaisista komponenteista on kuitenkin kysymys. Toisaalta voi sanoa, ettei Suomessa ole suurta ongelmaa tämän suhteen eli meidän akkutuotanto pyörii tällä hetkellä ihan normaalisti.

Mikäli kuljetusalan lakot jatkuvat pitkään, voi ongelmia tulla.

– Tällä hetkellä näkymä on se, että pystymme jatkamaan tuotantoa ihan normaalisti. On kuitenkin selvää, että jos lakot jatkuvat pitkään tulee se vaikeuttamaan toimintaa merkittävästi. Emme saa komponentteja tuotantoa varten emmekä saa toimitettua valmiita tuotteita asiakkaillemme.

Valmet Automotive -konserni kertoo olevansa yksi Euroopan johtavista sähköisten ajoneuvojen akkujärjestelmien ja kinemaattisten ratkaisujen, kuten sähkökäyttöisten latausluukkujen ja aktiivisten ilmanohjainten, toimittajista sekä yksi maailman suurimmista ajoneuvojen sopimusvalmistajista. Yhtiöllä on toimipaikat Suomessa, Saksassa ja Puolassa.