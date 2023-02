Laki ei velvoita auttamaan pulassa olevia kenialaisopiskelijoita, mutta korkeakouluilla on pohdinnan paikka, sanotaan opetusministeriöstä

Opetus- ja kulttuuriministeriön korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osaston ylijohtaja Atte Jääskeläinen on allekirjoittanut uudet ohjeet tilauskoulutuksesta. Kuvan opiskelijat eivät liity tapaukseen.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on antanut uusia ohjeita korkeakouluille koulutusvientiin ja tilauskoulutuksen järjestämiseen liittyen. Kenialaisopiskelijat saattavat jäädä tyhjän päälle maaliskuussa.

Tilauskoulutuksen sääntöjä puntaroidaan opetus- ja kulttuuriministeriössä nyt uudelleen esiin tulleiden kenialaisopiskelijoiden ongelmien vuoksi.

Ammattikorkeakoulu Laurean 139 kenialaisopiskelijan opiskeluoikeus päättyy maaliskuun lopussa, jos heidän lukukausimaksujaan ei makseta. Samalla maassaolo-oikeus voi päättyä. Samoja ongelmia on muun muassa Tampereella.

Lakimuutos salli tilauskoulutusten järjestämisen ammattikorkeakouluille vuonna 2019 ja ammattikouluille vuonna 2022. Taustalla on tavoite kolminkertaistaa kansainvälisten opiskelijoiden määrä Suomessa vuoteen 2030 mennessä.

Opetus- ja kulttuuriministeriön korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osaston ylijohtaja Atte Jääskeläisen mukaan kenialaisten tapaukset osoittavat, että jatkossa on myös mietittävä, miten opiskelijoiden oikeudet turvataan.

Suomalainen tilauskoulutus Avaa Koulutusviennissä ulkomainen valtio tai maakunta, kansainvälinen säätiö, yritys tai järjestö tilaa suomalaiselta oppilaitokselta tutkintokoulutuksen kokonaiselle opiskelijaryhmälle. Koulutuksesta saatava tulo on oppilaitoksille ja Suomelle vientituloa. Tilauskoulutukseen osallistuvista opiskelijoista maksetaan lukuvuosimaksu, kuten kaikista EU:n ulkopuolisista maista Suomeen opiskelemaan tulevilta. Koulutus on Suomessa ilmaista vain EU-kansalaisille. Tilauskoulutusopiskelijat eivät osallistu Suomen yhteishakuun, vaan heille pidetään omat pääsykokeet. Koulutusvientiä säätelevien lakien mukaan tutkintoja voidaan myydä vain ryhmille, eli yksittäinen henkilö ei voi ostaa itselleen koulutusta yhteishaun ohi. Ajatuksena on, että tutkintokoulutusta tilaava taho on vakaa yhteistyökumppani, joka pystyy takaamaan lukukausimaksut monenkin vuoden ajaksi. Tulkinnan mukaan esimerkiksi yksittäiset perheet eivät voi tällaista takausta antaa. Lisäksi tällä yritetään välttää, että tilauskoulutuksella ei kierretä suomalaista yhteishakujärjestelmää. Tilauskoulutuksella pyritään myös vähentämään Suomessa vallitsevaa työvoimapulaa. Suomen Kuvalehden (siirryt toiseen palveluun) mukaan ainakin 11 suomalaista ammatti- ja ammattikorkeakoulua on sopinut useiden miljoonien eurojen tilauskoulutussopimuksista, jotka toisivat lähes 800 opiskelijaa Suomeen sosiaali- ja terveys-, hoito-, siivous- ja insinöörialoille.

Onko tämä laitonta?

Kenialainen Uasin Gishun maakunta teki tilauskoulutussopimuksen muun muassa ammattikorkeakoulu Laurean kanssa. Sopimuksen mukaan opiskelijat kouluttautuisivat Suomessa ammatteihin ja maakunta maksaisi lukukausimaksut.

Laurean opiskelijat aloittivat valmistavat opinnot Kenian päässä loppukeväästä 2022 ja Suomessa viime syksynä.

Uasin Gishu ei kuitenkaan noudattanut sopimusta.

Maakunnasta myönnettiin helmikuussa Laurealle, että rahat peritään opiskelijoilta tai heidän vanhemmiltaan. Tämä on tilauskoulutuksen idean vastaista.

Laurea on hankalassa asemassa: koulu sai opiskelijoiden kautta vihiä jo viime vuoden lopulla, että rahat perittäisiin opiskelijoilta. Rehtori Jouni Kosken mukaan tiedot olivat vielä tuolloin ristiriitaisia.

Mutta viimeistään nyt on tiedossa, että kenialaismaakunta on maksanut opiskelijoilta tai näiden vanhemmilta perityt rahat maakunnan tilin kautta, vaikka tilauskoulutuksen idea on, että opiskelijat eivät perheineen olisi koulutuksen pääasiallisia maksajia.

Tilauskoulutuksen säännöt ovat kuitenkin tulkinnanvaraisia. OKM:n Atte Jääskeläinen ei näe, että Suomen päässä olisi esiin tulleiden seikkojen valossa rikottu lakia.

– Korkeakoulut eivät juridisesti syyllisty moitittavaan toimintaan, jos ei voida osoittaa, että he olisivat tienneet, ettei kenialaismaakunta aio toteuttaa lupauksiaan, Jääskeläinen sanoo.

Osa opiskelijoista ja vanhemmista on kertonut, etteivät tiedä, mitä Uasin Gishun keräämille rahoille on tehty. He epäilevät, että maakunta olisi käyttänyt rahoja väärin.

Laurean kenialaisopiskelijat ovat kertoneet halustaan maksaa koulutuksen suoraan Laurealle, mutta tämä ei ole laillista.

Tampereen ammattikorkeakoulussa ja Tampereen aikuiskoulutuskeskuksessa ongelma on yritetty taklata kiertotietä.

Opiskelijoiden vanhemmat haluaisivat, että maakuntahallinto perustaisi uuden pankkitilin, jonka hallitsijoiksi nimettäisiin sekä vanhempia että maakunnan edustajia. Tili olisi maakunnan nimissä, mutta vanhemmat valvoisivat sitä. Näin maksut voisi saada vanhemmilta ilman, että se olisi tutkintokoulutuksen sääntöjen vastaista.

Jääskeläisen mielestä ratkaisu ei ole lain valossa ongelmaton. Vanhempien lupaukset eivät tilauskoulutuksen sääntöjen mukaan riitä maksujen vakuudeksi.

– Hieman keinotekoiselta tuo vaikuttaa. Pitäisi pyrkiä löytämään kestävämpiä ratkaisuja.

Laki ei velvoita auttamaan opiskelijoita

Nyt liki 140:n Laurean kenialaisopiskelijan lukukausimaksut ovat rästissä, koska maakunta ei ole niitä maksanut.

Jos rahoja ei saada ja opiskeluoikeudet päätetään, ei korkeakouluilla ole Jääskeläisen mukaan lakisääteistä velvoitetta auttaa tyhjän päälle jääviä opiskelijoita.

Tässä on korkeakouluilla miettimisen paikka.

– Riskiä on otettu, riski on realisoitunut, ja heidän kuuluu kantaa riski. Tämä on moniulotteisempi asia, jos korkeakoulu ajattelee omaa mainettaan tai omaa yhteiskuntavastuutaan, Jääskeläinen sanoo.

Helmikuussa Jääskeläinen kutsui Suomen korkeakoulujen rehtorit koolle tilauskoulutusjärjestelmän ongelmien vuoksi.

Samalla OKM jakoi tilauskoulutusta koskevan uuden ohjekirjeen. Siinä korkeakouluja kehotetaan tarkastamaan jatkossa tarkemmin, mitä järjestelyjä tilaajan ja opiskelijoiden välillä on tehty.

Ohjeissa myös neuvotaan varmistamaan, että tilauskoulutusopiskelijat ymmärtävät erilaisen asemansa verrattuna suomalaisen yhteishaun kautta tuleviin opiskelijoihin.

– Korkeakoulujen tulisi varmistaa, että koulutus maksetaan etukäteen, tai rahoille on saatava luotettavan rahoituslaitoksen antama vakuus. Näin on syytä tehdä, jotta opiskelijoiden asema turvataan.

Jääskeläisen mukaan Suomessa on vankka usko, että se voi olla koulutuksen vientimaa. Mahdollisia tilaajia voisivat olla juuri maakuntien kaltaiset organisaatiot.