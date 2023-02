Yhdysvalloissa demokraattipuolue kauhistui, kun Kevin McCarthy luovutti mellakkavideot Fox News -juontajalle

Yhdysvalloissa edustajainhuoneen puhemies, republikaanipuolueen Kevin McCarthy on luovuttanut (siirryt toiseen palveluun) uutiskanava Fox Newsin juontajan Tucker Carlsonin haltuun tuhansia tunteja valvontakamerakuvaa toissa loppiaisen mellakoista Yhdysvaltain kongressissa.

Tammikuussa virkaansa äänestetyn McCarthyn myöntämä käyttöoikeus on hämmästyttänyt demokraattipuolueen johdon. He ovat tuominneet videoiden luovutuksen vakavana turvallisuusrikkomuksena ja tietoturvaloukkauksena.

Demokraattien johtohahmot pelkäävät Yhdysvaltain hallinnossa työskentelevien poliisien turvallisuuden puolesta, jos Tucker Carlson Tonight -ohjelman isäntä päättää näyttää materiaalia julkisesti televisiokanavalla.

Edustajainhuoneen demokraattien johtajan Hakeem Jeffriesin mukaan edustajainhuoneen republikaanit ovat toimineet vastuuttomasti toimittaessaan kymmeniä tuhansia tunteja arkaluontoista kuvamateriaalia henkilölle, joka ”syöttää säännöllisesti salaliittoteorioita ja Putin-mielistä retoriikkaa”.

Avaa kuvien katselu Fox Newsin ankkuri Tucker Carlson on suosittu koservatiivikommentaattori. Kuva: AOP

Mikä Fox News?

Fox News on tunnettu vastakkainasettelustaan Yhdysvalloissa jo parinkymmenen vuoden ajan, mutta Trumpin kaudella kehitys sai aiempaa räikeämpiä piirteitä.

Fox Newsille on tärkeää haastaa niin sanottu ”valtavirtamedia” ja liberalismi.

Tucker Carlson on kanavan supertähti ja hänet on listattu Yhdysvalloissa vaikutusvaltaisimpien henkilöiden joukkoon. Time-lehti (siirryt toiseen palveluun) on nimennyt Carlsonin maan vaikutusvaltaisimmaksi konservatiiviksi.

Hänen poliittista ohjelmaansa kerääntyy päivittäin katsomaan noin kolme miljoonaa yhdysvaltalaista.

Avaa kuvien katselu Väkivaltainen joukko presidentti Donald Trumpin kannattajia valtasi Yhdysvaltain kongressitalon 6. tammikuuta 2021. Kuva: AOP

Carlson on sitkeästi väittänyt, että hallitus ja ”liittovaltion virastot” ovat olleet 6. tammikuuta 2021 tapahtuneen hyökkäyksen takana. Hän on tuominnut mellakat, mutta toisissa yhteyksissä puolustanut niitä.

Britannian yleisradioyhtiö BBC:n (siirryt toiseen palveluun) mukaan Carlson kertoi maanantaina, että hänen tiiminsä on katsonut videomateriaalia kongressihyökkäyksestä noin viikon ajan.

– Osa älykkäimmistä tuottajistamme ovat tarkastelleet videomateriaalia ja yrittäneet selvittää, mitä se tarkoittaa ja miten se on ristiriidassa meille yli kahden vuoden ajan kerrotun tarinan kanssa, Carlson sanoi ohjelmassaan.

Tähän saakka jopa 41 000 tunnin videomateriaaliin on päässyt käsiksi pääasiassa kongressin komitea ja mellakoitsijoiden lakimiehet.

Väkijoukko valtasi Yhdysvaltain kongressin loppiaisena 2021. Video näyttää, kuinka tilanne kehittyi ja miltä hyökkäys näytti kongressin sisällä.

Useat toimittajat ja aktivistit ovat vaatineet julkista pääsyä materiaaliin, mutta turhaan. Kongressin turvallisuudesta vastaava Capitolin poliisi on sanonut aiemmin oikeudessa, että videon julkaiseminen paljastaisi kameroiden sijainnit sekä kuolleet kulmat.

Heidän mukaansa videoiden julkaisun myötä Yhdysvaltain lainsäädäntörakennus olisi alttiina uusille hyökkäyksille.

Demokraattisen puolueen senaattori Chuck Schumer kirjoitti The New York Timesin (siirryt toiseen palveluun) mukaan puolueensa jäsenille, että Kevin McCarthy on päästänyt erittäin arkaluontoisen turvallisuusriskin vuotamaan vääriin käsiin.

– Tucker Carlson ei ole uskollinen totuudelle, hän on käyttänyt alustaansa edistääkseen suurta valhetta, vääristääkseen todellisuutta ja puolustaakseen salaliittoteorioita, Schumer kritisoi.

Mitä ajatuksia artikkeli herättää? Voit keskustella aiheesta perjantaihin kello 23:een saakka.