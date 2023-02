Suhteet seinäjokiseen lähipiiriin säilyivät Helsinkiin muutosta huolimatta. Särmö puhuu heistä lämmöllä. He ovat yhä tärkeä osa suunnittelijan lähipiiriä. Särmö uskoo, että ystävillä on ollut keskeinen merkitys siihen, mitä Vain-vaatemerkki on nyt.