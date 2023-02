Oikeusoppinut pitää Suomen sterilisaatiolakia holhoavana – perusteita 30 vuoden ikärajalle on vaikea löytää

Lain mukaan sterilisaatio voidaan tehdä, jos henkilö on 30-vuotias tai hänellä on vähintään kolme alaikäistä lasta. Lakiin on kaivattu muutosta monen vuoden ajan.

Turun yliopiston oikeustieteen apulaisprofessori Daniela Alaattinoğlu katsoo, että Suomen sterilisaatiolaki on nyky-yhteiskunnassa holhoava.

Yle kertoi torstaina, että sterilisaation saaminen on Suomessa edelleen vaikeaa. Muun muassa 30 vuoden ikävaatimusta on pidetty liian korkeana kansalaisaloitteessa (siirryt toiseen palveluun), joka ei kerännyt riittävästi kannatusta.

Paineita muuttaa varsin vanhaa lakia kuitenkin on.

Sterilisaatio säänneltiin ensimmäisen kerran Suomessa ja muissa Pohjoismaissa 1930-luvulla. Lakia on päivitetty noista päivistä, mutta tämän päivän katsannossa itsemääräämisoikeus ei toteudu.

– 1960-luvun lopulla sterilisaatio-, abortti- ja kastraatiolakeja uudistettiin sopimaan eri yhteiskuntaan, jossa yksilön valintaa ja ruumiin koskemattomuutta pidettiin tärkeämpänä kuin ennen, Daniela Alaattinoğlu kertoo sähköpostitse Ylelle.

Nykyinen sterilisaatiolaki on peräisin 1970-luvulta. Alaattinoğlu muistuttaa, että tuolloin sterilisaatio vapaaehtoisena ehkäisymuotona oli suhteellisen moderni ajatus. Lain, joka on edelleen voimassa, mukaan sterilisaatio voidaan tehdä, jos henkilö on 30-vuotias tai hänellä on vähintään kolme alaikäistä lasta. Lakiin on kaivattu muutosta monen vuoden ajan.

Lakia pitäisi ohjata itsemääräämisoikeus

Apulaisprofessori Daniela Alaattinoğlu näkee ikärajan olevan varsin holhoava.

– Korkea ikäraja ihmisille, joilla ei ole muita laissa lueteltuja syitä, vaikuttaa nykyään varsin paternalistiselta. Ajatuksena oli silloin, että sterilointi on pysyvä toimenpide, eikä sen pitäisi olla liian ”helposti” saatavilla kaikille, Alaattinoğlu kertoo.

Sterilisaatiolakia on muutettu Alaattinoğlun mukaan kyllä vuosien varrella, mutta sitä voitaisiin muuttaa enemmänkin.

– Sitä voitaisiin muuttaa vastaamaan paremmin itsemääräämisoikeuden ja syrjimättömyyden periaatteita. Esimerkiksi sitä, että vammaisia ihmisiä kohdellaan joissakin tapauksissa eri tavalla kuin toisia, koska sterilisaatio on heille helpommin saatavilla lain kautta, voidaan pitää syrjivänä. Lain ohjaavana periaatteena pitäisi olla itsemääräämisoikeus, Alaattinoğlu katsoo.