Pitkä kiista yhdestä maan pilaantuneimmista järvistä sai taas uuden käänteen: Kemira pyysi lausuntoa Puolustusvoimilta

Vaasan Pukinjärvi on yksi Suomen pilaantuneimmista järvistä. Sen pohjalla on ihmisille vaarallista valkoista fosforia ja mahdollisesti vanhoja sotilasräjähteitä.

Vaasan Pukinjärven kunnostamista koskevan vesi- ja ympäristölupamenettely on saanut jälleen uuden käänteen.

Tällä kertaa Kemira on pyytänyt lausuntoa Puolustusvoimilta tehdasalueen rannan, niin sanotun D-alueen kunnostamisesta. Maavoimat vastaa valtakunnallisesti maa-alueella tapahtuvasta raivaamistoiminnasta, joten Maavoimat antoi asiasta lausunnon.

Kemira kysyi Maavoimilta, pitäisikö tehdasalueen rannan poukama eli Saunalahden alue peittää ruoppausmassoilla vai viedä saastunut maaperä muualle käsiteltäväksi.

Kemira lisäsi lausunnon valitukseensa hallinto-oikeudelle.

Maavoimien mielipide kunnostushankkeen alusta lähtien on ollut se, että D-alueen peittäminen olisi työturvallisin tapa kunnostaa Saunalahden alue.

Maavoimien esikunta näkee teollisen valkoisen fosforin sekä alueelta mahdollisesti löytyvien puolustusvoimille kuuluvien sotilasräjähteiden ja -ampumatarvikkeiden yhteisvaikutuksen työturvallisuusriskiksi.

Saunalahden alue kartassa merkitty vihreällä. Kuva: Kemira

Maavoimat puoltaa alueen peittämistä. Jos Saunalahden alueelle ei tehdä mitään, alueen käyttö ei Maavoimien lausunnon mukaan ole turvallista.

– Vaikka alue peitettäisiin ruoppausmassoilla, olisi alueen käyttö jatkossakin hyvin rajallista, lausunnossa todetaan.

Maavoimien mukaan Saunalahden alue tulisi huomioida kaavoituksessa siten, että perustuksia vaativia rakennuksia sinne ei rakennettaisi, mutta kävelyväylät voisivat olla mahdollisia.

Ruoppaaminen ja valkoisen fosforin saastuttaman massan käsittely on joka tapauksessa haasteellista, sillä valkoinen fosfori syttyy palamaan kosketuksessa hapen kanssa.

Maavoimien kokemusten mukaan valkoinen fosfori on lähes aina syttynyt kuivalle maalle nostettaessa.

Toimenpiteitä ei aloiteta ennen kuin päätöksestä ollaan yksimielisiä

Pukinjärven kunnostamisesta on kiistelty jo pitkään. Uutta vesi- ja ympäristölupaa Kemira haki vuonna 2020, jonka se myös osittain sai.

Tehdasalueen rannan täytölle (D-alue) aluehallintovirasto ei myöntänyt lupaa siinä mittakaavassa, mitä Kemira hakemuksessa esitti.

Kemira jätti päätöstä koskevan valituksen määräajan sisällä, kuten teki myös Vaasan kaupunki. Valitukset koskivat hyvin eri asioita päätöksestä.

Reilun kahden jalkapallokentän kokoisella ranta-alueella on todettu esiintyvän valkoista fosforia ja sotilasmateriaalia.

Aikaisemmissa tutkimuksissa Pukinjärvestä on löydetty muun muassa 60 000–70 000 kiloa arseenia, 10 000–20 000 kiloa kromia, 1 000–3 000 kiloa kuparia ja 400–800 kiloa elohopeaa.

Kemiran toiveissa oli hyödyntää Pukinjärven ruoppausmassoja täyttämällä niillä Saunalahden pahiten saastunut alue ja jättää se sellaiseen tilaan.

Vesialueen omistava Vaasan kaupunki ei ole antanut Kemiralle lupaa käyttää Saunalahtea ruoppausmassojen läjitysalueena.

Aluehallintovirasto hylkäsi Kemiran hakemuksen D-alueen vesialueen täytön laajentamiselle. Päätöksen mukaan Kemiran on laadittava tarkempi suunnitelma, kuinka alue aiotaan kunnostaa ja rajata.

Suurin osa järven haitta-aineista on peräisin Kemiran kemikaalitehtaan toiminnasta. Alueella on toiminut myös Puolustusvoimien kaasunsuojeluvarikko, jonka jäljiltä järveen on jäänyt muun muassa sotaromua ja räjähteitä.