Päijäthämäläiset pelkäsivät, että Mehiläinen kuppaa maakunnan rahat – nyt kiistelty yhteisyritys tuottaa laatupalveluita tappiolla

Harjun terveys hoitaa kasvavaa potilasmäärää tiukalla sopimuksella. Kunnianhimoisena tavoitteena on tuottaa laadukkaita palveluita kiinteään hintaan.

Päijät-Hämeessä sotepalveluja tuottava Harjun terveys on tarkan syynin alla.

Kun yritys perustettiin pari vuotta sitten, päättäjien lupaukset päijäthämäläisille olivat kovat. Asukkaille luvattiin maan parhaat sotepalvelut ja vielä niin, että alueen rahat siihen riittävät.

Poliittisesti päätös oli tulenarka, sillä niukka enemmistö Harjun terveydestä on terveysjätti Mehiläisen omistuksessa. Vähemmistöosakas on Päijät-Hämeen hyvinvointialue, joka samalla valvoo, että yhteisyritys suoriutuu tehtävästään sovitusti.

Toisen toimintavuoden jälkeen tyytyväisyys on kaikin puolin lisääntynyt. Asukkaat ovat päässeet hoidon piiriin tavoiteajassa ja käynnit maakunnan yhteispäivystyksessä ovat vähentyneet.

Sen sijaan taloudellisesti tavoitteet eivät ole toteutuneet. Yhtiö teki tappiota viime vuonna 708 000 euroa. Kuluvana vuotena Harjun terveyden on tasapainotettava talouttaan ilman, että palvelutaso kärsii.

Kustannuksia karsitaan kilpailuttamalla

Harjun terveydessä työskentelee yli 600 sote-alan ammattilaista, joista noin 200 on lääkäreitä ja hammaslääkäreitä. Viime vuonna henkilöstöllä oli poikkeuksellisen paljon sairauspoissaoloja. Yhtiö joutui palkkaamaan väliaikaista henkilöstöä myös koronan takia.

– Jos meillä oli yhtäkkiä 15 hoitajaa poissa sairauden takia, se tarkoitti muulle porukalle kovaa työtä, että saimme kaikki päivän aikana tulleet puhelut hoidettua palvelusopimuksen mukaisesti, sanoo Harjun terveyden toimitusjohtaja Petja Orre.

Loppuvuonna ennätyksellisen nopeasti kohonnut inflaatio nosti Harjun terveyden kustannuksia.

Yhtiö ei voi siirtää kohonneita kustannuksia hintoihinsa, sillä se noudattaa hyvinvointialueen kanssa tehtyä palvelusopimusta. Sen mukaan sopimushintaa korotetaan 2,5 prosenttia vuosittaisesta liikevaihdosta vuosina 2022 ja 2023. Vajetta kurotaan umpeen esimerkiksi kilpailuttamalla palveluostoja uudelleen.

Sen sijaan henkilöstövähennyksiä ei ensisijaisesti aiota tehdä.

Avaa kuvien katselu Miiro Korvenaro etsi oikeaa palvelupistettä Lahden sotekeskuksessa. Hän ihmettelee, miten vanhukset pärjäävät, kun 24-vuotiaallakin on vaikeuksia löytää haluamansa palvelua. Kuva: Marjo Pirilä / Yle

– Sotehenkilöstöstä on Suomessa huutava pula. Kliinistä työtä tekevän henkilöstön vähentäminen olisi melkoista oman oksan sahaamista. Päinvastoin: lääkäreiden ja hammaslääkäreiden määrää voisimme jopa lisätä tämän vuoden aikana, sanoo toimitusjohtaja Orre.

Kuuntele toimitusjohtaja Orren lupaukset henkilöstölle:

Ankara sopimus vaatii laadukasta palvelua tiukassa talousraamissa

Harjun terveydelle kuluva vuosi on taloudellisesti hankala. Sen sijaan palvelun tilaajan, Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän kannalta tehty sopimus on turvallinen. Mehiläinen on luvannut tietyn palvelutason kiinteään hintaan.

Sopimusta oli aikanaan sorvaamassa hyvinvointialueen ostopalveluista vastaava johtaja Ismo Rautiainen. Rautiaisen mukaan Harjun terveydeltä on lupa odottaa paljon, sillä kilpailutuksessa Mehiläisellä oli kovat lupaukset.

Sopimus on Rautiaisen mukaan erityisen ankara yhtiön ensimmäisinä vuosina, ja korkea inflaatio ja hoitajapula tiukentavat tilannetta entisestään.

– Harjun terveys on onnistunut digipalvelujen ansiosta nopeuttamaan hoitoon pääsyä. Tasalaatuisuudessa, toimintavarmuudessa ja hoidon jatkuvuudessa on vielä parantamisen varaa, sanoo Rautiainen.

Avaa kuvien katselu Harjun terveyden digiklinikka on tähän asti käyttänyt Mehiläisen digialustaa. Pahimmillaan asiakas on eksynyt maksullisen palvelun puolelle vahingossa. Tähän on tulossa muutos, kun Päijät-Hämeen hyvinvointialue siirtää digipalvelunsa uudelle alustalle. Kuva: Juha-Petri Koponen / Yle

Vaikka nyt yhtiöllä on vaikeaa, Rautiainen uskoo, että pitkän sopimuksen aikana tilanne tasaantuu. Sopimus on voimassa vuoteen 2030 asti, jonka jälkeen mahdollisuus on jatkaa vielä kymmenen vuotta.

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen hallintoylilääkäri Petteri Jyrkisen mukaan Harjun terveys on noudattanut yhteistä sopimusta ja sovitut tavoitteet ovat toteutuneet. Kehittämisen varaa on hoidon jatkuvuudessa, mikä onkin Harjun terveyden tämän vuoden painopisteenä.

Palvelujen tarve kasvaa

Harjun terveys tuottaa palveluita Lahteen, Iittiin ja Kärkölään.

Viime vuonna lähes 90 000 alueen asukasta tarvitsi Harjun terveyden palveluita. Potilaskontaktien määrä kasvoi kuusi prosentilla edellisestä vuodesta.

Hoidon tarpeen arviointiin tehtiin 400 000 soittoa. Lähes kaikkiin puheluihin vastattiin saman päivän aikana. Takaisinsoittopyynnön tehneille vastattiin keskimäärin 42 minuutin kuluessa.

– Olemme saaneet vakiinnutettua toimintaamme ja sitä myötä tyytyväisyys Harjun terveyteen on kasvanut, sanoo toimitusjohtaja Orre.

Harjun terveyden yhtenä tarkoituksena on ollut vähentää maakunnan yhteispäivystyksen, Akuutti 24:n, käyttöä. Yhteispäivystyksen käynnit vähenivät 24 prosenttia edellisvuoteen verrattuna ja Harjun terveyden aloituksesta käyttö on vähentynyt yli 33 prosenttia. Sen sijaan Harjun terveyden omalla kiirevastaanotolla lääkärikäynnit kasvoivat viime vuonna 63 prosenttia.

Erityisen tyytyväinen Petja Orre on Kärkölän soteasemasta, jonka asiakastyytyväisyys oli THL:n mittauksessa 98 prosenttia.

Onko asiakastyytyväisyysindeksi luotettava? Avaa NPS-indeksi mittaa asiakkaiden tyytyväisyyttä saatuun palveluun. THL kerää asiakaspalautetta terveysasemien asiakkailta kahden vuoden välein. Viimeksi kysely on toteutettu keväällä 2022. NPS-indeksi on levinnyt sairaaloista ja poliklinikoilta perusterveydenhuollon puolelle. Aluksi sitä vähän vierastettiin terveydenhuollossa ja se oli enemmän käytössä yksityisissä terveyspalveluissa. THL:n mukaan indeksi on hyvä tapa mitata asiakastyytyväisyyttä. THL kehittää parhaillaan uutta kansallista asiakaspalautemittaria, joka tuottaa nykyistä ajantasaisempaa ja vertailukelpoisempaa tietoa. Harjun terveyden NPS-indeksi oli viime vuonna 67/100. Kärkölän indeksi oli 98/100. Kehittämispäällikkö Salla Sainion mukaan molemmat luvut ovat hyviä ja Kärkölän tulos on huipputulos. Vastaajia oli yli 50, joten kyselyä voi pitää luotettavana. Myös Päijät-Hämeen hyvinvointialueen oma Padasjoen soteasema ylti samoihin huippulukuihin kuin Kärkölä. Lähde: THL

Harjun Terveyden vastaava lääkäri Jani Laaksonen kertoo klipillä, millaisten asioiden hoitoon digiklinikka sopii.

Lue lisää:

Mehiläisen ja Päijät-Soten yhteisyrityksen ensimmäinen vuosi tuotti tappiota ja vilkasta keskustelua kaupunkilaisten someryhmissä

Terveysjätti Mehiläinen sai loistodiilin Päijät-Hämeestä: ”Kun väestö on terve ja käyttää palveluja vähän, toimintakin pysyy kannattavana”