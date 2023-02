Ei vieläkään pakotteita venäläiselle ydinpolttoaineelle – Suomen voimalat pärjäisivät ihan hyvin ilmankin, sanoo professori

EU virittelee kymmenettä Venäjän vastaista pakotepakettia, mutta on jättämässä sinne yhä ydinpolttoaineen mentävän aukon.

Uusista pakotteista on määrä kertoa huomenna perjantaina – Venäjän Ukrainaan hyökkäyksen vuosipäivänä.

Tosin vielä torstai-iltana vaadittavaa yksimielisyyttä ei ollut löydetty

Politico-verkkolehden mukaan (siirryt toiseen palveluun) Unkarin tiukan vaatimuksen takia Venäjälle tärkeä vientituote, ydinpolttoaine, jätetään edelleen pakotteiden ulkopuolelle.

Unkari haluaa sallia venäläisen ydinpolttoaineen myynnin jatkumisen Eurooppaan siitäkin huolimatta, että se ei ole siitä ehdottoman riippuvainen.

LUT-yliopiston energiatekniikan professori Juhani Hyvärisen mukaan eurooppalaisten ydinvoimaloiden on täysin mahdollista vaihtaa polttoainetoimittajaa.

– Aikaisemminkin länsimaissa on tehty polttoaineita, jotka sopivat venäläisvalmisteisiin reaktoreihin. Samat luonnonlait tässä toimivat ihan ilmansuunnasta riippumatta, Hyvärinen muistuttaa.

Unkarin haluttomuuteen vaihtaa polttoaineentoimittajaa vaikuttanee halu pitää välit kunnossa Venäjän valtionyhtiö Rosatomiin. Se rakentaa Unkariin kahta uutta ydinvoimalaa ja toimittaa niihin myös polttoaineen.

Suomessa on polttoainetta varastossa

Suomelle ei olisi ongelma, jos venäläisten ydinpolttoainetoimitukset päättyisivät vaikka huomenna.

– Suomi pärjäisi ihan hyvin. Meidän ydinvoimalaitoksilla on jo seuraavat latauserät laitospaikoilla. Meidän laitokset voivat hankkia seuraavia latauseriä länsimaista ensi vuonna. Mitään akuuttia hätää ei tästä tulisi, Hyvärinen sanoo.

Suomessa Fortumin ydinvoimalaitos Loviisassa on käyttänyt pelkästään venäläistä ydinpolttoainetta. Tällä hetkellä polttoainetta on parin vuoden tarpeiksi. Venäläisen polttoainetoimittaja Tvelin kanssa on sopimus vuoteen 2030 saakka.

Avaa kuvien katselu Lappeenrannan lentokentällä kuljetettiin venäläisiä ydinpolttoainesauvoja joulukuun alussa. Kuva: Jari Tanskanen / Yle

Olkiluodon voimalat omistavalla Teollisuuden voimalla on Hyvärisen mukaan myös länsimaisia toimituksia ”valmiina jonossa”. Myös Loviisassa on tehty sopimus länsimaisen polttoainetoimittajan kanssa, vaikka toimitusaikatauluja ei olekaan kerrottu.

Venäjällä on vahva, mutta ei ylivoimainen asema

Venäjällä on noin viiden prosentin osuus maailman uraanimarkkinoista. Mutta sen merkitys on suurempi uraanista jalostetun ydinpolttoaineen markkinoilla.

Hyvärisen mukaan polttoaineen jalostamisen isotooppiväkevöintipalveluissa Venäjän osuus on 25 prosenttia maailmanmarkkinoista.

Venäjän vastaiset pakotteet olisivat markkinoille myllerrys ja maailmanmarkkinahinnat nousisivat, mutta tuskin dramaattisesti, Hyvärinen arvioi. Läntisiä polttoainevalmistajia on muutama.

Vaikutus ydinvoiman kannattavuuteen ja sähkönhintaan olisi lähes olematon, sillä ydinvoimaloissa polttoaineen osuus kustannuksista on runsas kymmenen prosenttia.

Polttoainetoimittajan vaihtaminen on teknisesti suuri, mutta ei mahdoton työ. Uusi polttoaine vaatii Säteilyturvakeskuksen hyväksynnän, kuten aina, kun reaktoriin ladataan uudet polttoaineniput.

Miten Suomi pärjäisi, jos polttoaineen tulo loppuisi huomenna, professori Hyvärinen?