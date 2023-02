Eläinkokeiden piti olla historiaa, mutta silti Suomessa käytetään yli 90 000 koe-eläintä vuodessa – selvitimme, miksi

EU:n tavoitteena on lopettaa eläinkokeet heti, kun se on tieteellisesti mahdollista. Asiantuntijoiden mielestä siihen on yhä pitkä matka.

Tampereen yliopiston koe-eläinkeskuksen häkeissä asustaa tällä hetkellä viitisen sataa hiirtä ja noin sata rottaa. Hiiri on koe-eläimistä ylivoimaisesti suosituin. Niitä käytetään Suomessa noin 50 000 vuodessa.

Pikkuisella jyrsijällä ja ihmisellä on yllättävän paljon yhteistä, kertoo Tampereen yliopiston lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnan dekaani Seppo Parkkila.

– Jos tarkastellaan hiiren genomia, siellä on yli 98 prosenttia samoja geenejä kuin ihmisellä. Vaikka hiiri ja ihminen ovat hyvin erinäköisiä, fysiologisesti yhtenäisyyttä on paljon.

Avaa kuvien katselu Koe-eläimien avulla tutkitaan esimerkiksi syöpäsairauksia, ihmisten hermostollisia ja mielenterveyshäiriöitä ja eläinten sairauksia. Kuva: Matias Väänänen / Yle

Tampereen yliopiston koe-eläinkeskus on Suomen mittakaavassa pieni tekijä. Vuoden aikana Tampereella käytetään 2 000 hiirtä tai rottaa sekä niiden lisäksi seeprakaloja ja banaanikärpäsiä. Rottaa isompia koe-eläimiä ei Tampereella käytetä lainkaan.

Suurin koe-eläinkeskus on Helsingin yliopistossa. Vuonna 2020 siellä tehtiin eläinkokeita yli 40 000 eläimelle.

Hiiri suosituin, myös lemmikkejä mukana

Tuoreimmat tilastot koe-eläinten käytöstä Suomessa ovat vuodelta 2021. Hiiret, kalat ja rotat ovat tilastojen kärjessä.

Tilastoissa lasketaan eläimille tehtyjä toimenpiteitä, ei eläinten määrää. Alla oleva grafiikka kertoo eläimille tehtyjen ”ensimmäisten toimenpiteiden” lukumäärän. Se on suunnilleen sama asia kuin eläinten lukumäärä, sillä valtaosaa eläimistä käytetään vain yhdessä tutkimuksessa, jossa voi olla useita toimenpiteitä.

Tutkimuksen jälkeen eläimet yleensä lopetetaan kudosnäytteiden keräämistä varten.

Poikkeuksen tekevät eräät pitkäikäiset eläimet, kuten lehmät tai koirat, jotka saattavat osallistua elämänsä aikana useampaan kuin yhteen tutkimukseen.

Avaa kuvien katselu Kuva: Venla Tirkkonen / Yle

Tilastosta silmään pistää koirille tehtyjen toimenpiteiden määrä: 1 824.

Tarkempi tutkailu paljastaa, että 1 811 toimenpidettä on tehty lemmikkikoirille, jotka ovat osallistuneet omistajansa suostumuksella tautigeenitutkimukseen tai potilastutkimukseen.

On mahdollista, että sama koira on osallistunut molempiin tutkimuksiin ja on tilastossa kahteen kertaan. Jäljelle jääneet 13 koiraa ovat koekoiria, joille on tehty toimenpide ensimmäistä kertaa.

Kaikki tilaston kissat ovat lemmikkejä, jotka ovat osallistuneet tutkimuksiin omistajan suostumuksella.

Toimenpiteissä käytettyjen eläinten lisäksi laboratorioissa elää suuri määrä muita eläimiä. Niitä käytetään koe-eläinkantojen ylläpitoon varsinaisten tutkimuseläinten saamiseksi tai niiltä kerätään kudosnäytteitä lopetuksen jälkeen.

Eläimiä voidaan myös käyttää tutkimuksessa, jossa eläimille ei aiheuteta haittaa. Silloin niitä ei lasketa toimenpiteissä käytetyiksi.

Avaa kuvien katselu Kuva: Venla Tirkkonen / Yle

EU haluaa lopullisesti eroon

EU hyväksyi jo vuonna 2010 niin kutsutun koe-eläindirektiivin (siirryt toiseen palveluun), jolla haluttiin yhdenmukaistaa jäsenmaiden lainsäädäntöä ja parantaa koe-eläinten hyvinvointia. Direktiiviin esilausekkeisiin kirjattiin myös lopullinen tavoite korvata elävillä eläimillä tieteellisiin tarkoituksiin ja opetustarkoituksiin tehtävät toimenpiteet kokonaisuudessaan heti, kun se on tieteellisesti mahdollista.

Ylen haastattelemien asiantuntijoiden mielestä eläinkokeista luopumiseen on vielä matkaa.

Helsingin yliopiston koe-eläinkeskuksen johtaja Pirjo Laakkonen antaa esimerkin omasta tutkimustyöstään. Hän tutkii hiirten avulla aivosyöpää. Laakkosen mukaan lääkeaineiden todellisen vaikutuksen tutkiminen ei onnistu maljassa tai solumalleilla.

– Meidän aivomme ja myös aivosyövät ovat veriaivoesteen takana, joka estää suurinta osaa lääkeaineista menemästä aivoihin. Osa lääke-aineesta kulkeutuu maksaan. Mitä sinne joutuu ja miten aineen hajoaminen vaikuttaa?

– Tällä hetkellä elimistömme on liian monimutkainen mallinnettavaksi ilman eläinmalleja. On niin monia vaikuttavia asioita, sanoo Pirjo Laakkonen.

Avaa kuvien katselu Suomessa koe-eläimiä käytetään tieteellisessä tutkimuksessa, opetuksessa ja testauksessa. Eniten toimenpiteitä tehdään perustutkimuksessa ja translaatio- ja soveltavassa tutkimuksessa. Kuva Tampereen yliopiston koe-eläinkeskuksesta. Kuva: Matias Väänänen / Yle

Laakkosen työtoveri, koe-eläinkeskuksen eläinlääkäri Anna Meller, muistuttaa lainsäädännöstä. Se vaatii, että uudet lääkkeet täytyy testata eläimillä ennen kuin ne voidaan ottaa käyttöön ihmisille.

– Olisi tietysti eläinlääkärinä hienoa, jos ei tarvitsisi käyttää eläimiä näihin. On aika iso ajatus, jos jokin malli pystyy mallintamaan niin hyvin, että voidaan jättää eläimillä testaus pois ja siirtyä suoraan ihmisiin.

Pirjo Laakkonen tuo keskusteluun vielä toisen näkökulman. Kun eläinkokeita tehdään, niitä pitäisi hänestä tehdä nimenomaan Euroopassa, missä toiminta on säänneltyä.

– Tutkijoita valvotaan, koe-eläinkeskusta valvotaan, tarvitaan luvat, kurssit ja kokeet, jotta olet pätevä tekemään kokeita eläimillä. Ja avi valvoo koko ajan, että asiat tehdään kuten pitää.

Toimenpiteiden aiheuttamat haitat eläimille vuonna 2021 Lieviä 60 prosenttia: Eläin todennäköisesti kokee lyhytaikaista lievää kipua, tuskaa tai kärsimystä. Esimerkiksi verinäytteen otto tai aineiden annostelu.

Kohtalaisia 28 prosenttia: eläin todennäköisesti kokee lyhytkestoista kohtalaista kipua, tuskaa, kärsimystä tai pitkäkestoista lievää kipua, tuskaa tai kärsimystä. Esimerkiksi yleisanestesiassa tehtävä kirurgia, josta eläin herää kipulääkitystä ja muuta tukihoitoa käyttäen tai pääosa syöpätutkimuksesta.

Vakavia 5 prosenttia: eläin kokee todennäköisesti lyhytkestoista vakavaa kipua, tuskaa tai kärsimystä tai pitkäkestoista kohtalaista kipua, tuskaa tai kärsimystä. Esimerkiksi vakavien neurologisten sairauksien kuten ALS:n sairausmallit.

Ei toipumista 7 prosenttia: Toimenpiteet, jotka tehdään kokonaisuudessaan yleisanestesiassa, josta eläin ei palaa tajuihinsa.

Lähteet: prosenttiosuudet / Etelä-Suomen aluehallintovirasto, haittaluokkien kuvaukset / Helsingin yliopisto

Koska vaihtoehto keksitään?

Vaihtoehtoja eläinkokeille etsitään koko ajan. Tampereen yliopistossa toimii vaihtoehtomenetelmien keskus FHAIVE (siirryt toiseen palveluun), joka kehittää esimerkiksi tietokonemallinnusta, soluviljelyä ja 3D-tulostamista.

Samassa keskuksessa toimii myös Suomen 3R-keskus (siirryt toiseen palveluun), joka edistää eläinkokeiden osalta kolmen R:n periaatetta: korvaaminen (replacement), vähentäminen (reduction) ja parantaminen (refinement).

Avaa kuvien katselu Kuvassa seeprakaloja Tampereen yliopiston koe-eläinkeskuksessa. Kuva: Matias Väänänen / Yle

Pyrkimystä eläinkokeista luopumiseen siis on. Tampereen yliopiston lääketieteen ja terveysteknologian dekaani Seppo Parkkila ei silti usko, että eläinkokeista päästään eroon vielä vähään aikaan.

– Tavoite on hyvä, ja uskon, että tutkijoilla on hyvin yhtenevä näkemys, että eläinkokeiden määrää pitää ensinnäkin pystyä vähentämään. Milloin niistä päästään kokonaan eroon – en usko että lähivuosina.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo eläinkokeita tekeviä laitoksia Suomessa. Ylitarkastaja Eila Kaliste toimii johtavana esittelijänä hankelupalautakunnassa, joka myöntää luvat eläinkokeisiin.

Kalisteen mukaan eläinkokeita tarvitaan, jos halutaan jatkaa sairauksien tutkimusta tai kehittää uusia hoitoja.

– Saa nähdä, päästäänkö koskaan siihen, että oltaisiin kokonaan vapaita eläimistä. Ainakin siihen on pitkä tie. Mutta koko ajan mennään eteenpäin, ja tulee muita tapoja tutkia asioita eläinten rinnalla.

Avaa kuvien katselu Eläinkokeita käyttävää tieteellistä tutkimusta tehdään pääasiassa yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa. Eläinkoeluvat käsittelee ja ratkaisee hankelupalautakunta. Kuva: Matias Väänänen / Yle

Kosmeettisten valmisteiden ja ainesosien testaaminen eläimillä on kiellettyä EU:ssa. On mahdollista, että samaa raaka-ainetta käytetään myös muuhun käyttötarkoitukseen kuin kosmetiikkaan. Tällöin raaka-aine voidaan kemikaaleja säätelevän REACH-asetuksen puitteissa testata eläimillä.

Tätä vastustava eurooppalainen kansalaisaloite (siirryt toiseen palveluun) keräsi yli 1,4 miljoonaa allekirjoitusta ja on edennyt komission käsittelyyn.