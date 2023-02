Kiistellyn moottoritienoikaisun suunnittelu jatkuu, vaikka kritiikkiä koko tiehanketta kohtaan tulee eri puolilta

Tavoitteena on, että kolmostien uuden oikaisun Pirkkalan Linnakorvesta Lempäälän Kuljuun tarkempia suunnitelmia päästään esittelemään tulevana syksynä.

Lempäälän ja Pirkkalan välille suunniteltu uusi moottoritie oikaisee valtatie kolmosta noin kymmenellä kilometrillä.

Niin sanottu Puskiaisten oikaisu kulkee suosittujen ja suurten virkistys- ja ulkoilualueiden läpi. Alueella on myös Pulkajärven Natura-alue.

Tästä syystä tiesuunnitelma on kerännyt heti hankkeen julkistamisen jälkeen kritiikkiä.

Asukkaat järjestivät asiasta mielenilmauksen, kun suunnitelma julkistettiin viime vuoden syyskuussa. Myös eri järjestöt ovat vastustaneet hanketta. Esimerkiksi Elokapina järjesti mielenilmauksen syyskuussa Tampereella. Vihreät puolestaan ilmoittivat joulukuussa suhtautuvansa kriittisesti (siirryt toiseen palveluun)hankkeeseen. Moottoritietä vastaan on myös kerätty netissä nimiä adressiin (siirryt toiseen palveluun).

Kunnat ovat olleet myös erimielisiä hankkeesta. Pirkkala on vastustanut sitä ja Lempäälä kannattanut.

Onko tällä kritiikillä vaikutusta varsinaiseen tien suunnittelutyöhön?

– Ei ole, sanoo Pirkanmaan ely-keskuksen ylijohtaja Juha Sammallahti. Hän toimii myös hankkeen ohjausryhmän puheenjohtajana.

Sammallahti kertoo, että 185 miljoonan euron hankkeen suunnittelu jatkuu normaalisti. Valitun suunnitelman pohjalta tehdään tällä hetkellä tarkennuksia, joita esitellään tämän vuoden syksyllä.

Koko liikennehankkeen tarkoituksena on parantaa liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta.

– Tietysti on hyvä tietää, että minkälaisia keskusteluja kunnissa käydään ja aistimme koko ajan kommentointia. Mutta tällä hetkellä suunnittelua ei keskeytetä, sanoo Sammallahti.

Karttagrafiikka Puskiaisten oikaisun suunnitelmista.

Ohjausryhmä ottaa syksyllä tarkemmin kantaa, kun tiedetään minkälaisia kannanottoja kunnista on tullut.

Ohjausryhmässä on ely-keskuksen lisäksi edustajat Lempäälän ja Pirkkalan kunnista, Tampereen kaupungilta, Pirkanmaan liitosta, Finaviasta, Satakunnan lennostosta ja Väylävirastosta.

Hanke ei ole vielä vuosiin investointisuunnitelmissa

Tällä hetkellä uuden moottoritien osalta tehdään siis yleissuunnitelmaa, suunnittelusta on vielä paljon tekemättä. Itse tievaraus on ollut pitkään esillä Pirkanmaan maakuntakaavassa 2040.

Kun tiesuunnitelma aikanaan vuosien päästä on valmis, alkaa vääntö, pääsekö hanke ylipäätään mihinkään koriin valtion investointiohjelmassa.

Investointikoriin pääsemisen edellytys on, että tiesuunnitelma on valmis. Jos tiehanke pääsee toteutusohjelmassa 1A -koriin, niin silloin sen on mahdollista toteutua.

– Tässä puhutaan niin pitkästä aikavälistä, että muutamat eduskuntavaalit ehditään vielä pitämään, sanoo Juha Sammallahti.

Koska kyseessä ovat valtion tiet, rahoituksesta päättää eduskunta.

Rakennustyöt voisivat alkaa aikaisintaan noin kymmenen vuoden kuluttua.

Niin kutsuttua Puskiaisten oikaisua vastustava kansanliike järjesti keskiviikkona mielenilmauksen Tampereella. Toimittaja: Petra Ketonen, kuvaaja: Jani Aarnio / Yle.

Keskustelun aika on syksyllä

Tampereen kaupunginhallitus ei ottanut tällä viikolla kantaa Lempäälän ja Pirkkalan väliseen oikaisuun. Kaupunginhallitus antoi Väylävirastolle lausunnon seuraavien kahdeksan vuoden aikana toteuttavista liikennehankkeista.

Tampere on tyytymätön valtion väyläverkon investointiohjelman toimeenpanoon, kaupunki ei ota kantaa Puskiaisten oikaisuun

Ely-keskuksen ylijohtaja Juha Sammallahti ei ole huolissaan kaupunginhallituksen linjauksesta, sillä on epätodennäköistä, että Puskiaisten oikaisu olisi edes suunitelmavaiheessa kahdeksan vuoden päästä.

– Kaupunki ottaa varmasti tarkemmin kantaa koko hankkeeseen, kun suunnittelu on pidemmällä.

Sammallahti pitää hyvänä asiana, että hankkeesta käydään jatkuvaa vuoropuhelua puolin ja toisin.

– Tosin eduskuntavaalien läheisyys varmasti vaikuttaa ja nostaa mielenkiintoa tätä hanketta kohtaan.

Suunnitteluhankkeen kannalta varsinainen keskustelu käynnistyy syksyllä, kun yleissuunnitelmaa saadaan eteenpäin.

Silloin tullaan pitämään kuntalaisille yleisötilaisuuksia ja pyydetään kommentteja eri puolilta.