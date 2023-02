”Venäläisten tappaminen on hyvä asia, ja ukrainalaisia tulee auttaa tappamaan heitä”, sanoi Halla-aho – sota mylläsi poliittisen kielenkäytön

Jussi Halla-aholta on kuultu suoraa puhetta Venäjästä.

Venäjästä puhutaan Suomen politiikan korkeimmalla tasolla nyt erittäin suoraan, suoremmin kuin kertaakaan toisen maailmansodan jälkeen.

Hiljattain julkaistussa, amerikkalaisen CBS-kanavan 60 minutes -ohjelman (siirryt toiseen palveluun) haastattelussa pääministeri Sanna Marin (sd.) arvioi, että Venäjä on uhka koko Euroopalle.

– He hyökkäävät toiseen maahan, surmaavat siviilejä, tuhoavat infrastruktuuria. Venäjä on uhka meille kaikille, ja siksi meidän on varmistettava, että Ukraina voittaa.

Ilta-Sanomissa (siirryt toiseen palveluun) viime vuoden huhtikuussa Marin arvosteli Venäjän johtajaa tavalla, johon meillä ei ole totuttu.

– Hän toimii täysin järjettömällä tavalla. Hänen toimissaan ei ole mitään mieltä, eikä mitään inhimillistä. Hän on näyttänyt pahuuden kasvot.

Suomen valtiojohto ei ole koskaan ennen puhunut Venäjästä näin suorasukaisesti — kiertelemättä ja kaartelematta.

Muutos on näkynyt ja kuulunut myös presidentti Sauli Niinistön kielenkäytössä. Esimerkiksi perinteisessä uudenvuodenpuheessaan Niinistö rinnasti itäisen kollegansa Putinin jopa Neuvostoliiton verisimpään diktaattoriin Josif Staliniin.

Myös eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajalta Jussi Halla-aholta (ps.) on kuultu suoraa puhetta Venäjästä.

– Ukrainan sota loppuu vasta, kun venäläisiä sotilaita on tapettu niin paljon, että sodan jatkaminen muuttuu Venäjän hallitsijoille poliittisesti tai sotilaallisesti mahdottomaksi. Siispä venäläisten sotilaiden tappaminen on hyvä asia, ja ukrainalaisia tulee auttaa tappamaan heitä, Halla-aho kirjoitti Facebook-julkaisussaan tammikuussa.

Johdon retoriikka muuttui yhdessä yössä. professori Pekka Isotalus

Helsingin yliopiston viestinnän professori Anu Kantola luonnehtii Suomen poliittisten johtajien puheenparren muutosta historialliseksi.

– Äänenpainot ovat selkeästi tiukentuneet, koska Venäjän hyökkäys Ukrainaan on niin poikkeuksellinen teko. Offensiivi löi sinetin sille mahdollisuudelle, että neuvottelemalla päästäisiin eteenpäin. Kaiken tämän taustalla on luonnollisesti nopeasti sorvattu Nato-hakemus, joka mullisti Suomen aseman turvallisuuspoliittisesti.

Tampereen yliopiston viestinnän professori Pekka Isotalus komppaa Kantolaa.

– Suomen ulkopoliittisen johdon retoriikka muuttui yhdessä yössä. Samoin muuttui koko suhtautuminen Venäjään. Retoriikka on siis täysin linjassa Suomen politiikan kanssa.

Suomettumisen lyhyt oppimäärä

Muutos on erityisen suuri verrattuna siihen aikaan, jolloin Venäjä oli osa Neuvostoliittoa.

Silloin asioista sai puhua vain yhdellä tavalla.

Puhutaan suomettumisen ajasta. Sillä tarkoitetaan maan joutumista kielteisellä tavalla Neuvostoliiton vaikutuspiiriin. Suomen kohdalla Neuvostoliitto puuttui muun muassa siihen, mitkä puolueet tai henkilöt olivat kelvollisia maan hallitukseen.

Suomettuminen eli kukoistuskauttaan 1970-luvulla. Tuolloin Suomeen syntyi ainutlaatuinen poliittinen kulttuuri, jossa kilpailtiin Neuvostoliiton miellyttämisessä. Ulkomailla puhuttiin suomettumisesta, meillä poliittisesta viisaudesta ja paremmasta Neuvostoliiton ymmärtämisestä.

Suomettumisen poliittinen kulttuuri kytkeytyi merkittävällä tavalla presidentti Urho Kekkosen henkilökohtaiseen valta-asemaan ja vallankäyttöön.

Presidentti Urho Kekkonen puhuu puolueettomuudesta ja Suomen sekä Neuvostoliiton välisestä YYA-sopimuksesta televisiossa vuonna 1970.

Suomettumisesta tuli kansainvälisen politiikan termi. Saksaksi Finlandisierung, ranskaksi finlandisation ja suomeksi ”olla rähmällään”. Suomettumisesta puhuttiin ympäri maailmaa.

Ulkoministerit Paavo Väyrynen ja Andrei Gromyko allekirjoittivat Suomen ja Neuvostoliiton välisen YYA-sopimuksen jatkosta Kremlissä kesäkuussa vuonna 1983. Kuva: Kalle Kultala

Suomettumisen intensiivisin kausi alkoi hiipua 1980-luvun alussa Kekkosen valta-aseman ja Neuvostoliiton heikentymisen myötä. Ehtymiseen vaikutti myös se, että suurten ikäluokkien jälkeinen sukupolvi oli edeltäjäänsä epäpoliittisempi.

Suomessa pidettiin kuitenkin vielä vuosikymmenien ajan kiinni siitä, että ulko- ja turvallisuuspolitiikasta lausutaan vaimennetuin äänin ja tiukasti määritellyn kaavan mukaan. Niin sanottu jälkisuomettumisen kausi kesti meillä kolmisenkymmentä vuotta. Näin tapahtui, vaikka Suomi vuonna 1995 liittyi Euroopan unioniin.

Älkää pelotelko Venäjällä

Kuvaavaa on keskustelu, jota käytiin Ulkopoliittisen instituutin vuonna 2006 julkaisemasta raportista (siirryt toiseen palveluun). Raportissa todetaan muun muassa:

– Venäjä on aiempaa valmiimpi niin kyvyn kuin motivaationkin osalta sotilaalliseen voimankäyttöön poliittisten ja taloudellisten päämääriensä saavuttamiseksi.

Julkaisuajankohtanaan tutkimusraportti ei tuntunut kiinnostavan ketään. Sen sijaan se sai moitteita yksipuolisuudesta ja Venäjällä pelottelusta.

Samanlaisen paheksunnan kohteeksi joutui Jyri Häkämies (kok.), jota voidaan pitää Suomen entistä suorapuheisemman ulkopoliittisen puheen esitaistelijana. Puolustusministerinä toiminut Häkämies piti Washingtonin-vierailullaan puheen, jossa hän totesi, että Suomen turvallisuushaasteet olivat ”Venäjä, Venäjä ja Venäjä”.

Suomen puolustusministeri Jyri Häkämies puhui Washingtonissa syyskuussa 2007.

Häkämiehen suorasukainen kielenkäyttö herätti huolta sekä paheksuntaa, ja se sai Suomen poliittisen ilmapiirin sähköistymään.

Washingtonin puheesta ei kulunut vuottakaan, kun Venäjä jo soti Georgiassa.

Georgiassa laajat sotatoimet aloitettiin illalla 7. elokuuta 2008. Kuvaavaa on, että Suomen virallista kantaa Kaukasuksen kriisiin ei saatu sorvattua kuin vasta kolmen viikon kuluttua sodan (siirryt toiseen palveluun)alkamisesta. Viivettä selitettiin valtiojohdon matkakiireillä. Silloinen pääministeri Matti Vanhanen (kesk.) oli viikon verran seuraamassa olympialaisia Pekingissä, jonne presidentti Tarja Halonen matkusti pääministerin palattua Suomeen.

Energia on vain energiaa

Esimerkkinä siitä, miten Venäjästä oli tapana puhua, voidaan pitää myös laajaa eduskuntakeskustelua, joka käytiin vuonna 2009 Nord Stream -kaasuputkesta. Nord Stream on Itämeren pohjaan asennettu kiistelty kaasuputkisto, joka kulkee Venäjältä Saksaan. Putkilinjoja on kaksi.

Sosiaalidemokraattien konkari Eero Heinäluoma puolusti kärkkäästi Suomen hallituksen sallivaa Nord Stream -linjaa.

– Näyttää siltä, että osa kuvittelee, että todellakin sieltä kaasuputkesta lähtee tulemaan suikkahattuisia, punatähtisiä, harmaapukuisia miehiä pyssyt kainalossa. Mutta rohkenen epäillä, että tästäkin kaasuputkesta tulee kaasua.

Ulkoministeri Alexander Stubb (kok.) säesti Heinäluomaa esittämällä ”yksiselitteisenä analyysinä”, että Nord Stream ei ole Suomelle turvallisuuspoliittinen kysymys.

Suomen entinen pääministeri Paavo Lipponen (sd.) oli ryhtynyt Nord Stream AG -yhtiön konsultiksi viikko sen jälkeen, kun Venäjä oli hyökännyt Georgiaan.

Lipponen ihmetteli Ylellä vuonna 2009, miksi Itämerelle rakennettavaa maakaasuputkea pidetään turvallisuuskysymyksenä.

Nord Streamin ensimmäisestä putkesta päätettäessä Venäjä oli sotinut Georgiassa, ja toimittaja Anna Politkovskaja oli salamurhattu.

Toisesta putkesta päätettäessä Venäjä oli lisäksi masinoinut sodan itäiseen Ukrainaan ja liittänyt Krimin niemimaan laittomasti itseensä.

Pyhäjoella sijaitseva Fennovoiman ydinvoimalan perustuksia puolestaan rakennettiin vuoden 2022 toukokuuhun asti, vaikka kolmasosan Fennovoimasta omisti Venäjän valtion ydinvoimayhtiö Rosatom.

Silloista pääministeriä Alexander Stubbia häiritsi 14. lokakuuta 2014 eduskunnassa Fennovoima-kriitikoiden ”tietty asenteellisuus, jopa russofobia”, jolla ”yritetään lietsoa Venäjä-pelkoa energiapoliittiseen ratkaisuun”.

Jaettu yhteinen salaisuus

Venäjän täysimittainen hyökkäys Ukrainaan 2022 on suoraa jatkumoa Georgian ja Krimin tapahtumille.

Georgian ja Krimin tapahtumat eivät estäneet suomalaisia kaveeraamasta presidentti Putinin ja häntä tukevien oligarkkien kanssa. Yhteistyötä Suomen ja Venäjän välillä eivät olleet myöskään häirinneet äärimmäisen veriset Tšetšenian sodat, joista ensimmäinen käytiin vuosina 1994–1997 ja toinen 1999–2009.

Professori Anu Kantola muistuttaa, että Suomessa on ulko- ja turvallisuuspolitiikassa ollut tapana korostaa maan sisäistä yksimielisyyttä.

– On ikään kuin jaettu yhteinen salaisuus, jonka kaikki ”järkevät ihmiset” tietävät ja josta ei ole voinut puhua ääneen. Tällainen vallankäyttö oli tyypillistä tietysti Kekkosen aikakaudelle ja nyt sitten suomalaiset opettelevat ja kokeilevat uutta puhetapaa. Muutos tarjoaa poliitikoille ja asiantuntijoille tilaisuuden profiloitua uuden ajan ääninä.

Pääministeri Sanna Marin sanoi äskettäin pidetyssä Münchenin turvallisuuskonferenssissa, että länsimaat tekivät Krimin miehittämisen yhteydessä ison virheen.

– Jos olisimme silloin reagoineet voimakkaammin, sota ei olisi nyt syttynyt. Vuonna 2014 olisi pitänyt asettaa paljon voimakkaampia pakotteita Venäjää kohtaan. Emme olleet silloin riittävän varautuneita. Venäjä olisi pitänyt sulkea kokonaan pois keskusteluista länsimaiden kanssa, Marin sanoi.

Venäjän hyökättyä Ukrainaan moni muukin keskeinen poliitikko on myöntänyt olleensa aikanaan liian sinisilmäinen Venäjän suhteen.

Suomen pääministeri Sanna Marin puhui Euroopan parlamentissa Ranskan Strasbourgissa syyskuussa 2022.

Venäjä katkaisi sillan

Kaiken Suomen valtiojohdon ulko- ja turvallisuuspoliittisessa kielenkäytössä muutti varhainen torstaiaamu 24. helmikuuta 2022, kun Venäjä ryhtyi yllättäviin ja täysimittaisiin sotatoimiin Ukrainassa. Se oli riittävän selkeä signaali suomalaisille, että enää ei ole yhteistä säveltä löydettävissä itänaapurin kanssa.

Ulkopolitiikan perinteinen Paasikiven–Kekkosen linja ja siihen liittyvä puhetapa korvautui Niinistön–Marinin linjalla sekä sille ominaisella kielenkäytöllä.

Venäjän johdon käytös kertoo imperiumin kuolinkamppailusta. professori Anu Kantola

Miksi suuri retorinen muutos Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikassa tapahtuu vasta nyt? Luultavasti siksi, että sota Ukrainassa on Georgiaa ja Krimiä perinpohjaisempi, härskimpi ja kauhistuttavampi.

Professori Anu Kantola paikantaa muutoksen siihen hetkeen, kun sota syttyi.

– Hyökkäys järkytti monia, koska se tuli lähelle ja samaistuttiin Ukrainaan Venäjän rajamaana. Sota järkytti myös järjettömyydellään ja ennen muuta siksi, että se on niin absurdi Venäjän itsensä kannalta. Tuli tunne, että Moskovassa on sokka irti tavalla, jota ei ole nähty sitten toisen maailmansodan.

Kantolan mukaan Venäjän johdon käytös kertoo imperiumin kuolinkamppailusta.

– Neuvostoliiton hajoaminen ei ollut mikään menestystarina. Taloudessa Venäjä ei ole alkuunkaan pärjännyt lännelle ja varallisuus on rosvottu oligarkeille. Kaiken tämän peittäminen edellyttää tarinaa, jossa Venäjä on suuri ja mahtava edelleen.

Professori Pekka Isotalus uskoo, että vaikka sota päättyisi nyt, suhtautuminen Venäjään ei muuttuisi kovin nopeasti.

– Kaikki tämä kertoo ulkopolitiikan suuresta muutoksesta, mikä on johtanut myös Nato-hakemuksen jättämiseen ja sitä myöten sotilaalliseen liittoutumiseen. Suomen ulkopolitiikka on siis muuttunut muutenkin kuin vain suhteessa Venäjään, mikä on muuttanut myös aihepiiriin liittyvää retoriikkaa.

Koskeeko Suomen ulkopoliittisen eliitin puhetavassa tapahtunut huikea muutos vain Venäjää?

Professori Kantolan mukaan suuressa määrin kyllä.

– Suomihan liittyi Euroopan unioniin jo lähes 30 vuotta sitten, joten olemme olleet osa länttä jo pitkään. Olemme kuitenkin halunneet toimia siltana ja pitää suhteet hyvinä myös itään. Nyt Venäjä on katkaissut sen sillan.

Kantola uskoo, että keskustelu ulko- ja turvallisuuspolitiikasta on jatkossa meillä entistä avoimempaa.

– Samalla myös arvelen, että dialogiin tulee sävyjä. Jos Ukraina ja Venäjä alkavat jossain vaiheessa neuvotella, Suomella voisi olla luonteva rooli neuvottelujen ja rauhan edistäjänä. Kaikki sodat loppuvat joskus. Toivottavasti tämäkin mahdollisimman pian.

