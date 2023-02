MM-hiihdoissa tunteet kuumina! Norjalainen pilasi suomalaisyllättäjän kisan, Aino-Kaisa Saarinen tylytti kisajärjestäjiä

Planican MM-hiihdot Ylen kanavilla 22.2.–5.3.2023. Katso hiihdon MM-kisojen ohjelma ja lähetystiedot tästä linkistä.

Planican MM-kisojen sprinteistä tuli kaatumisten ja kompurointien sävyttämä. Osittain sen takia Ville Ahonen oli yllättäen ainoa suomalainen välierissä. 28-vuotias MM-debytantti kuitenkin joutui välierässä norjalaistähti Erik Valnesin kompuroinnin uhriksi.

– Hän kaatui omiin jalkoihinsa, tiivisti Ylen asiantuntijoista Matias Strandvall Urheilustudiossa.

Valnesin takana hiihtäneen Ahosen kisa meni tilanteessa pilalle. Valnes kaatui suoraan Ahosen eteen.

Tv-kuvissa näkyi, kuinka Valnes paiskoi poikki mennyttä sukseaan. Suomen miesten valmentaja Ville Oksanen näytti pettymystään suurin elein sadatellen.

– Kyllä harmittaa Ahosen puolesta. Hän oli erittäin hyvässä vauhdissa. Hiihto näytti hyvältä. Valmennukselle ja huollolle tämä on sellainen tilanne, että he toivovat urheilijat saavan edes sen tuloksen, mikä on otettavissa, asiantuntija Kalle Lassila totesi tv-lähetyksessä.

Ylen digitaalisessa kisakatsomossa Aino-Kaisa Saarinen harmitteli myös tilannetta.

– Miten voi olla näin huono tuuri? Nyt ei voi muuta kuin harmitella tätä Villen tuuria, Ylen asiantuntijakööriin kuuluva ex-huippuhiihtäjä kirjoitti Urheilustudion MM-chatissa.

– Tämä oli Villeltä kova suoritus, vaikka nyt jäi harmittavasti Valnesin kompuroinnin uhriksi. Siinä ei voinut mitään.

Ahonen ylsi lopputuloksissa kuitenkin kymppisakkiin, sillä hän oli viides välierässä.

– En todellakaan osannut odottaa tätä. Sattui ja tapahtui niin paljon. Lopputulos on yläkanttiin, mitä odottelin. Täytyy silti sanoa, että harmittaa, Ahonen kuvaili kisaansa.

– Hommia pitää vielä tehdä, että ei olla pusissa kuin joku tonen kaatuu.

Näin Erik Valnes kaatui

Muista suomalaismiehistä Joni Mäki ja Niilo Moilanen jäivät alkueriin. Lauri Vuorisen taival päättyi karsintaan. Heistä myös Moilanen kaatui samassa paikassa kuin Valnes. Naisten puolella kaatui Jasmi Joensuu. Kansainvälisestikin MM-sprintin erävaiheissa hiihtäjiä meni mullin mallin useampi.

Sprinttipäivänä puhutti kisalatujen suolaus. Planicassa aurinko porottaa päiväsaikaan niin kovaa, että ladut sulavat. Kisajärjestäjät päättivät sprinttipäivän aamuna suolata latua. Suolaamisen myötä ladun pinnan pitäisi olla kovempi. Nyt suolauksella ei ollut hiihtäjien mukaan kuitenkaan mitään vaikutusta.

Aino-Kaisa Saarinen kritisoi kovasti kisajärjestäjiä tilanteesta, kun häneltä kysyttiin kaatumisista MM-chatissa.

– Ihan näin paljon ei saisi sattua ja tapahtua, eivät huippuhiihtäjät noin huonoja pystyssäpysyjiä ole. Latu on nyt niin pehmeä ja lisäksi rata on todella mutkainen, mikä tekee sen että latu on todella vaikea hiihdettävä, Saarinen linjasi.

– Järjestäjät varmasti saavat sapiskaa ladun kunnostuksesta.

Suomen naisten valmentaja Jussi Piirainen näki runsaiden kolarointien syynä myös pehmeän kelin.

– Tässä kelissä sukset tarttuvat helposti pehmeässä. Kolareita tuli varsinkin jyrkässä kohdassa, johon tultiin aika lähekkäin. Ne olivat toki kilpailutilanteita. Kolareita tulee, kun mennään ahtaaseen tilaan ja yritetään enemmän kuin tarpeeksi, Piirainen totesi.

Miesten kisassa MM-kultaa vei Johannes Hösflot Kläbo ennen toista norjalaista Pål Golbergia.

– Kun on tarpeeksi ylivoimaisessa kunnossa, pystyy välttämään kolarit Kläbon tapaan. Ei tarvitse mennä silloin niin ahtaisiin väleihin, Piirainen totesi.

Kalle Lassila oli samoilla linjoilla Piiraisen kanssa.

– Täytyy sanoa rehellisesti, että kautta aikain suomalaisten vahvuus ei ole ollut kisata mutkaisilla radoilla, Lassila painotti.

Matias Strandvall painotti myös järjestäjien vastuuta.

– Järjestäjien vika oli enempi, että he eivät saaneet latua kuntoon. He ilmoittivat aamusta suolaamisessa, mutta eivät onnistuneet siinä. Kovimmat pärjäsivät kuitenkin, Strandvall sanoi.

Johannes Hösflot Kläbo voitti miesten sprintin – katso loppuratkaisu