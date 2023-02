Katso suorana ja osallistu Ylen Turvallisuusiltaan – Venäjän hyökkäyssota on mullistanut kansojen ja kansalaisten turvallisuuskäsitykset

Turvallisuusillassa nimekäs asiantuntijajoukko vastaa kysymyksiin

Avaa kuvien katselu Antero Holmila, Tuija Saresma ja Martti J. Kari keskustelevat laajasti turvallisuudesta suorassa lähetyksessä. Joukkoon liittyy myös Virpi-Liisa Kykyri. Kuva: Arvo Vuorela / Yle

Paneelikeskustelun nelikosta Antero Holmila on erikoistunut toisen maailmansodan jälkeiseen aikaan ja sodan jälkitiloihin monista eri näkökulmista. Niissä yhdistyvät sekä yleinen - että Suomen historia. Holmila on tutkinut, miten kriisejä on historiallisesti ymmärretty sekä kuka, milloin ja miksi kriisejä on luonut.

Virpi-Liisa Kykyri on tutkinut tunteiden säätelyä ja tietää muun muassa henkisen hyvinvoinnin ylläpitämisestä kriisien ja sotauutisoinnin aikana. Aivoviikon 2021 luennolla Kykyri muistutti, että tunteiden säätelyn taidoilla voi oppia kurkottamaan kohti valoa, kun maailman tila luo epätoivoa.

Tuija Saresma palkittiin viime joulukuussa Vuoden tieteentekijänä. Hän on tutkinut muun muassa populismia, poliittisen keskustelun kärjistymistä ja vihapuhetta.

Turvallisuusillan keskustelijoista Martti J. Kari on saanut eniten mediatilaa napakoilla kommenteillaan Ukrainan ja Venäjän sodasta. Eversti evp. Kari työskentelee Jyväskylän yliopistolla työelämäprofessorina erikoisalanaan turvallisuus ja strateginen analyysi. Aiemmin hän on työskennellyt muun muassa pääesikunnan apulaistiedustelupäällikkönä ja toiminut myös strategisena neuvonantajana Ukrainan tiedustelupalvelussa.

Turvallisuusilta lähetetään Alvar Aallon suunnitteleman, vuonna 1929 valmistuneen Suojeluskuntatalon juhlasalista. Nykyisin Valtiontalon nimellä tunnettu talo on perusteellisesti remontoitu. Juhlasali tuli 1950- ja 60-luvuilla maan kuuluksi tansseistaan. Tällä hetkellä sali odottaa vuokraajaa ja uutta toimintaa.