Kuopiolaisen sairaalan vedestä löytyi jälleen legionellabakteereja: “Kukaan ei tiedä mihin sopukkaan sitä on vielä jäänyt pesiytymään”

Kuopion Harjulan sairaalan vesijohtovedessä on löydetty legionellabakteereja helmikuun alussa otetussa vesinäytteessä. Sairaalasta otettiin 14 näytettä veden laadun seuraamiseksi. Suihkussa otetussa yhdessä lämpimän veden näytteessä löytyi legionelloja toimenpiderajan ylittävänä pitoisuutena.

Ensimmäisen kerran legionellabakteereja havaittiin Harjulan sairaalassa keväällä 2021, josta saakka sairaalassa on torjuttu bakteeria. Viimeksi legionellaa löytyi viime vuoden loppupuolella.

Vesijärjestelmistä peräisin olevat legionellat voivat tarttuvat ihmiseen, jos bakteereja pääsee aerosolien mukana hengitysteihin.

Legionella on ongelmallinen torjuttava etenkin vanhoissa ja suurissa kiinteistöissä, sanoo ympäristöterveystarkastaja Isto Mononen.

– Kukaan ei tiedä mihin sopukkaan sitä on vielä jäänyt pesiytymään. Vesi ei kaikissa linjoissa vaihdu hyvin. Jos se pääsee rauhassa kasvamaan sopivassa lämpötilassa, niin se saattaa tulla esiin.

Potilaat eivät ole huolissaan legionellasta

Harjulassa legionellaa on torjuttu esimerkiksi nostamalla lämpimän käyttöveden lämpötilaa, asentamalla vedensuodattimia ja lisäämällä vesien juoksuttamista. Lehtola-rakennukseen on asennettu vesijohtojärjestelmän kloorausjärjestelmä.

Suihkujen käyttöä voidaan jatkaa vedensuodattimien ansiosta. Potilaat juovat sairaalassa pullovettä. Henkilökunta käyttää tarvittaessa hengityssuojaimia.

Harjulan sairaalan palveluyksikköjohtajan Tuija Jääskeläisen mukaan legionella on hallinnassa. Kysymys ei ole isosta ongelmasta, sanoo Jääskeläinen.

– Legionella on ympäristöbakteeri, joka ei ole mikään ihan tavaton ilmiö sairaaloissa, hoitolaitoksissa tai kotioloissa. Meiltä löytyneet tapaukset ovat yksittäistapauksia. Mutta kynnysarvojen täytyttyä on olemassa riski henkilöille, joilla on alentunut vastustuskyky ja jotka herkästi vetävät vettä hengitysteihin esimerkiksi hampaiden pesun tai juodessa ruokailun yhteydessä.

Jääskeläisen mukaan potilaat tai heidän omaisensa eivät ole ilmaisseet huolta legionellasta.

Shokkiklooraus on huono vaihtoehto sairaalaan

Monosen mukaan jatkossa Harjulan sairaalassa voidaan esimerkiksi poistaa riskejä muodostavia vähän käytettäviä vesilinjoja.

Sairaalassa ei voida tehdä tehokasta kloorausta, koska talousvedestä ei pystytä luopumaan kloorauksen ajaksi.

– Jos verkostoon tehdään niin sanottu shokkiklooraus, niin talouskäytössä olevaa vettä ei voi käyttää toimenpiteen aikana. Sairaalakiinteistössä se on aika vaikea toteuttaa, koska vettä pitää olla jatkuvasti saatavilla. Jos kyse olisi muunlaisesta kiinteistöstä, niin se on helpompi toteuttaa. Shokkiklooraus tepsii aika hyvin, sanoo Mononen.

Aiheesta voi keskustella 24.2. kello 23:een saakka.

