Disney hyllyttää kaksi Roope Ankka -tarinaa, jotka ovat sen arvojen vastaisia

Hahmo on esiintynyt Don Rosan tekemissä Roope Ankan nuoruudenvuosista kertovissa tarinoissa.

Tarinoissa esiintyy hahmo nimeltä Bombi Zombi, jonka on katsottu ylläpitävän haitallisia stereotypioita.

Walt Disney Company on päättänyt olla julkaisematta enää kahta taiteilija Don Rosan Roope Ankka -tarinaa.

Tarinat ovat Roope Ankan elämä ja teot -teoksen osassa 11. Se on Aku Ankan päätoimittajan Aku Hyypän arvion mukaan yksi Suomen painetuimpia sarjakuvia.

Hyyppä kertoo, että kahden tarinan uusintajulkaisuista on päätetty luopua, eikä niitä enää paineta uudestaan.

Kirjat, joihin tarina on painettu, saavat olla kaupan hyllyssä.

– Nämä kyseiset julkaisut ovat Suomessa jo niin moneen kertaan painettuja, että meillä ei ole ollut jatkosuunnitelmia niiden osalta. Tämä ei sinänsä vaikuta meihin juuri mitenkään, Hyyppä kertoo.

Hän ei kommentoi suoraan Disneyn päätöstä hyllyttää Roope Ankka -tarinat, mutta ottaa kantaa aiheeseen yleisellä tasolla.

– Jos vaikka esimerkkinä miettii Roald Dahlin tarinoita, niin en pidä sitä hyvänä asiana, että kymmeniä vuosia vanhoja tarinoita lähdetään poistamaan.

Hyyppä viittaa Dahlin kirjoihin Jali ja suklaatehdas sekä Matilda-lastenkirjoihin, joiden kohdalla muun muassa kieltä on muokattu uusissa painoksissa. The Guardian -lehden mukaan (siirryt toiseen palveluun) kirjojen uusista painoksista on muutettu osia, jotka käsittelevät muun muassa mielenterveyttä, painoa ja sukupuolta.

Hyyppä sanoo, että Aku Ankalla on omat arvot, joihin Disney ei voi paljoakaan vaikuttaa.

Aku Ankan kohdalla ei Hyypän mukaan useinkaan joudu tilanteeseen, jossa joutuu miettimään, onko jokin asia julkaisukelpoista.

– Yleisin syy on se, että jotkin vanhat tarinat voivat tuntua liian pitkiltä pienistä lukijoista, Hyyppä kertoo.

Disneyn päätöksestä hyllyttää (siirryt toiseen palveluun)tarinat kertoi Suomessa muun muassa Helsingin Sanomat.