Logomon hyllyttämä taiteilija Kaj Stenvall pitää päätöstä Putinin nöyristelynä: “Näen tässä suomettumisperinnettä”

Kaj Stenvallin maalaus The Criminals, 2022. Stenvall on maalannut yli sata teosta Venäjän hyökkäyssotaan liittyen.

Stenvallin Putin-maalausten näyttely Turun Logomossa peruttiin, koska omistajayhtiö pelkäsi turvallisuusuhkaa ja mainehaittaa. Taiteilijan mielestä Logomo on jupakassa se, jonka maine rapautui.

Kuvataiteilija Kaj Stenvall kertaa Ylen puhelinhaastattelussa viime viikkojen tapahtumia. Hän on edelleen pöyristynyt Logomon päätöksestä perua näyttely.

– Logomon toiminta on varoittava esimerkki: itsesensuurille ei saa antaa tilaa. Mainehaitta kohdistuu heihin. Ei pitäisi nöyristellä tuolla tavalla, sillä nöyristelyltähän tämä näyttää. En yhtään ymmärrä tuollaista ajattelua, ettei vain suututeta Putinia enempää, Stenvall lataa.

Logomosta otettiin taiteilijaan tammikuussa yhteyttä ja kyseltiin, kiinnostaisiko kesänäyttely.

Kiinnostihan se. Tapaaminen sovittiin, kaikki osapuolet olivat innoissaan.

Stenvallia houkutteli eritoten näyttelytilan mittakaava. Nyt olisi mahdollista saada kerralla esille yli sata Vladimir Putin -aiheista maalausta, joita Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on poikinut.

Niiden rinnalle suunniteltiin vuonna 2014 syntyneiden, Krimin miehitystä kritisoivien töiden ripustusta. Mukaan mahtuisi myös Yhdysvaltain silloista presidenttiä Donald Trumpia arvostelevia teoksia vuodelta 2016.

Stenvallin teos Stop Putin on syntynyt tämän vuoden puolella. Putin-teemaiset maalaukset ovat kooltaan 40x50 cm. Logomon mukaan ne olivat turhan pieniä näyttelyyn. Kuva: Kaj Stenvall

Stenvall laskeskelee, että Logomoon olisi saatu esille jopa 160 hänen poliittista maalaustaan.

– Haaveeni on ollut, että saisin kerralla erittäin paljon töitä näytille. Kyseessä olisi ollut katsaus viimeisten yhdeksän vuoden tuotantooni, vaikka pääosassa olisivat olleet juuri Ukrainan sotaan liittyvät teokset. Pelkästään niitä on noin 140.

Stenvall muistelee, että näyttelyä suunniteltiin ”äärimmäisen innostuneessa hengessä”.

– Kyseessä olisi ollut kesänäyttely. Logomon edustajat kertoivat, että rakennuksen pihamaalle laitettaisiin Ukraina-teemainen terassi. Sovittiin seuraava tapaaminen työhuoneelleni, mutta sitä ei sitten koskaan tullut.

”B-suunnitelma tuntuu keinotekoiselta”

Seuraavan suunnittelupalaverin sijaan Stenvallille lähetettiin Logomosta sähköpostia. Siinä ilmoitettiin pahoitellen näyttelyn peruuttamisesta.

Viestissä todettiin, että omistajataho pitää Stenvallin maalauksia liian riskaabeleina.

Logomon hallituksen puheenjohtaja ja Sunborn eventsin toimitusjohtaja Riikka Kuusniemi väitti Turun Sanomien (siirryt toiseen palveluun) haastattelussa, että poliittisuus ei ollut syy näyttelyn perumiseen.

Jupakasta ensimmäisenä uutisoinut Helsingin Sanomat (siirryt toiseen palveluun) on kuitenkin nähnyt sähköpostin, jossa asian todellinen laita paljastuu.

Kuvan maalaus on nimeltään No Exhibition Allowed. Kuva: Kaj Stenvall

Stenvallin sodanvastaisten maalausten sijaan Logomossa nähdään Turun Makasiini Contemporary -galleriaa ylläpitävän Frej Forsblomin useamman nykytaiteilijan teoksia käsittävä näyttely.

Logomo on perustellut päätöstä nettisivuillaan vastineella (siirryt toiseen palveluun), joka liittyy kesän näyttelyvalinnan käsittelyyn mediassa. Vastineessa vedotaan muun muassa Stenvallin teosten pieneen kokoon, mediahuomion mahdollisesti aiheuttamaan ilkivaltaan ja näyttelysuunnitelmiin liittyviin väärinymmärryksiin.

Stenvall esittelemässä Putin-aiheista teostaan viime vuoden maaliskuussa työhuoneellaan. Kuva: Lassi Lähteenmäki / Yle

Stenvallin mielestä on selvää, että kyseessä oli Logomon hätäratkaisu, eikä aito taiteellinen puntarointi kahden eri kokonaisuuden välillä.

– Näyttelyni lanseeraus oli jo alustavasti sovittu maaliskuun alkuun, eikä mieleeni olisi edes juolahtanut, että heillä voisi olla jokin b-suunnitelma. Oletan, että se on keksitty näyttelyni perumisen jälkeen. Aika keinotekoiselta tuntuu.

”Nyt on se hetki, kun taitelijoiden pitää toimia”

Taloudellisesti Kaj Stenvall ei ota peruutuksesta takkiinsa, tuskin taiteellisestikaan.

– Eihän kyseessä edes ollut mikään myyntinäyttely. En maalaa näitä teoksia rahan takia, vaan ne ovat kannanotto, johon voi perehtyä vaikka nettisivuillani (siirryt toiseen palveluun). Haluan, että maalaukset toimivat herätteenä ja auttavat ihmisiä käsittelemään sitä tuskaa, mitä on olla sodan silminnäkijöinä ja seuraajina.

Putin-teoksia oli esillä Turussa Ruissalon telakalla Avelia galleriassa viime kesänä ilman kummempia selkkauksia. Kuvan maalauksessa Putin on samoissa lakanoissa Valko-Venäjän presidentti Aljaksandr Lukašenkan kanssa. Kuva: Mikael Piippo / Yle

Sattumalta myös Turun Taiteen Talo oli Logomon kanssa samoihin aikoihin ilmaissut kiinnostuksensa Stenvallin näyttelyn järjestämiseen, taiteilija kertoo. Taiteen Talon (siirryt toiseen palveluun) näyttelytila on tosin pienempi, teoksia mahtuu esille vähemmän.

Suunnitelma etenee, Stenvall toteaa.

– Tämä Logomon juttu ei ollut niin paha takaisku, koska minulla oli b-suunnitelma. Aika huvittavaa, että niin oli Logomollakin: he halusivat valita omansa, minun oli pakko. Oli uskomatonta tuuria mukana – harvoin samassa kaupungissa on vaihtoehto valittavana.

Stenvall uskoo ja toivoo, ettei Logomon ratkaisu enteile laajempaa rintamakarkuruuden aaltoa.

Hän ei ole huolissaan esimerkiksi siitä, että Taiteen talo vetäisi näyttelyn ohjelmastaan.

– Tuskin he kehtaisivat edes tehdä sellaista, vaikka asia jollekin tulisi mieleen.

Kuvan teos on nimeltään Father Russia, eli Isä Venäjä. Kuva: Kaj Stenvall

Taiteilijan mielestä on järkyttävää, miten vähän kulttuurin kentällä on aktiivisin keinoin vastustettu sotaa. Stenvall muistuttaa, että taiteen tekijät puhuvat alvariinsa siitä, miten taiteen tehtävä on tarttua ajankohtaisiin asioihin ja ottaa kantaa.

– En ole pahemmin huomannut voimakkaita ulostuloja asiassa, vaikka nimenomaan nyt on se hetki, kun pitäisi toimia. Näen tässä ikävää suomettumisperinnettä. Venäjä ja Putin ovat näyttäneet todellisen karvansa niin totaalisesti, että näissä asioissa on oltava johdonmukainen ja tiukka.

