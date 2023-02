Eppu Normaalin kitaristi Juha Torvinen kunnostautuu nyt myös näyttelijänä – ammattilaisten muuntaumiskyky sai suun loksahtamaan auki

Eppu Normaali -yhtye on jälleen määrittelemättömän mittaisella tauolla. Kitaristi Juha Torvinen ei kuitenkaan lomaile vaan tekee töitä ”sekatyömiehenä”. Hänet nähdään myös näyttelijänä kameroiden edessä.

Eppu Normaalin yli 40-vuotiseen taipaleeseen ovat aina kuuluneet tauot, joiden pituutta ei ole välttämättä ennalta määritelty. Puoli seitsemän - ohjelmassa vieraillut yhtyeen kitaristi Juha Torvinen kertoo, että alusta asti yhtyeen sopimus on olla kasassa ”toistaiseksi”.

– Meillähän on ollut pitkiäkin taukoja tässä vuosien aikana. Usein kysytään, että mikä on meidän bändin pitkän iän salaisuus, niin mää olen sanonut, että ne on ne pitkät tauot. Se, että päästään eroon toisistamme aina välillä, Torvinen nauraa.

Torvinen sanoo, että kun sopiva aika koittaa, niin bändi todennäköisesti taas nähdään yhdessä, mutta tuskin kuitenkaan tänä vuonna.

Täysin lomailija ei Torvinen kuitenkaan tauoillakaan ole. Hän käy töissä Akun tehtaalla, joka järjestää erilaisia tapahtumia ja tuotantoja.

– Mä olen siellä joo, enemmän varmaan sekatyömiehen tittelillä. Olen ollut erilaisissa tv-tuotannoissa mukana, mitä siellä on tehty. Ja viime aikoina olen valokuvannut aika paljon.

Kameran edessä myös näyttelijänä

Torvinen on viime aikoina saanut pari roolia myös näyttelijänä. Hänellä oli sivurooli Johanna Vuoksenmaan ohjaamassa 70 on vain numero -elokuvassa, tammikuussa puolestaan julkaistiin Ilpo Larhan piirityksestä kertova televisiosarja, jossa hän esittää Seppo Viren -nimistä psykologia.

Ammattinäyttelijöiden muuntautuminen rooliinsa sai Torvisen hämmästymään monta kertaa.

– Kun näkee läheltä nämä huippuammattilaiset, mitä siinä tapahtuu. Se on siis mysteeri

Yhteisiä kohtauksia oli muun muassa poliisi Esko Heinosta näyttelevän Jussi Vatasen kanssa.

– Muistan, kun kuului, että ”kohta kuvataan”, niin Vatanen teki näin. [huokaisee syvään] ja sitten hän vaan muuttui. Ei periaatteessa tapahtunut oikein mitään, mutta hän vaan muuttui eri ihmiseksi.

Myös pääosaroolia esittävä Elias Salonen sai amatöörinäyttelijän hämmästymään.

– Salonenkin, joka on sellainen hymyilevä pikkupoika, muuttui sellaiseksi todella vastenmieliseksi palkkamurhaajaksi. En ymmärtänyt ollenkaan, mitä se teki. Muutti vähän ryhtiään ja sulla karvat nousi pystyy, että onpa vastenmielinen tyyppi, Torvinen kuvailee.

