Laki saamelaiskäräjistä kaatui perustuslakivaliokunnassa – aika loppui ja kiistelty uudistus ei etene

Saamelaiskäräjälain uudistus kaatui perustuslakivaliokunnassa. Eduskunnan vaalitauko alkaa ensi viikon perjantaina, joten kiistelty uudistus ei etene tällä vaalikaudella.

Perustuslakivaliokunnan puheenjohtajan Johanna Ojala-Niemelän (sd.) mukaan aika loppui kesken.

- Valiokunta piti asiaa hyvin tärkeänä, mutta näki, ettei tämän aikataulun puitteissa ole valmiutta antaa mietintöä, Ojala-Niemelä sanoi kokouksen jälkeen.

Asiasta äänestettiin valiokunnassa.

Hallituspuolueista SDP, vasemmistoliitto, vihreät ja RKP olivat sillä kannalla, että mietintö olisi laadittu. Hallituspuolueista keskusta äänesti kokoomuksen ja perussuomalaisten mukana sen puolesta, että mietintöä ei laadita.

Perustuslakivaliokunta oli saanut viikon verran lisäaikaa. Eduskunnan puolelta ehdoton takaraja mietinnön valmistumiselle oli tänään.

Uudistuksen tavoitteena oli lisätä saamelaisten itsemäärämisoikeutta.

Kiistaa on ollut erityisesti siitä, kenellä on oikeus tulla merkityksi saamelaiskäräjien vaaliluetteloon. Laki olisi lisännyt saamen kielen painoarvoa. Muutoksen myötä osa nykyään vaaliluettelossa olleista olisi poistettu, mikä on herättänyt kritiikkiä.

Lisäksi uudistuksessa ovat hiertäneet vaikutukset maankäyttöoikeuksiin. Esityksen on pelätty antavan Saamelaiskäräjille liikaa valtaa saamelaisalueen maankäyttöön, joka saattaisi vaikuttaa esimerkiksi kaivos- ja tuulivoimahankkeisiin.

Samoista kiistakysymyksistä on käyty keskustelua myös perustuslakivaliokunnan käsittelyssä.

Hallitus antoi saamelaiskäräjälain riitaisena eduskuntaan. Keskusta on vastustanut esitystä, eli se olisi tarvinnut taakseen tukea myös oppositiopuolueilta.

Viime vuosien aikana Suomi on saanut YK:lta toistuvasti moitteita siitä, että se ei huomioi saamelaisvähemmistön oikeuksia sitä itseään koskevassa päätöksenteossa riittävästi.

Saamelaiskäräjälain uudistusta on yritetty myös kahden edellisen hallituksen aikana.

