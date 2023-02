Poliisi vahvistaa: kohutun keuruulaisleipomon tuotteista allergisia reaktioita

Keuruulaisleipomo on valmistanut entisen varuskunnan tiloissa erilaisia pakattuja leipomotuotteita, kuten lörtsyjä ja lihapiirakoita.

Poliisi on saanut muutamia yleisöilmoituksia allergisista reaktioista liittyen keuruulaisen Amissa-leipomon tuotteisiin.

– Ilmoituksia on tullut muutamia, mutta ei mitenkään merkittävissä määrin. Rikosnimike lähtee siitä, että konkreettista vaaraa ei tarvitse aiheuttaa, vaan abstrakti vaara riittää, tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Kari Aaltio Sisä-Suomen poliisista sanoo.

Poliisi epäilee Keuruulla toimineen leipomo Amissan yrittäjää ja yhtä työntekijää törkeästä terveyden vaarantamisesta ja törkeästä petoksesta. Lisäksi poliisi epäilee yrittäjää rakentamisrikkomuksesta.

Amissa on valmistanut erilaisia pakattuja leipomotuotteita, kuten lörtsyjä ja lihapiirakoita, valtakunnalliseen myyntiin. Soijattomia ja soijaa sisältäviä tuotteita on viranomaistarkastusten mukaan paistettu samoissa paistorasvoissa ilman, että asiasta on mainittu tuotemerkinnöissä.

Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Kari Aaltio kertoo, että tutkinnan edetessä epäiltyjen määrä on tarkentunut viiden sijasta kahteen henkilöön. Tapaukseen saattaa kuitenkin vielä liittyä useampia muita rikosnimikkeitä, joista poliisi ei kerro tutkinnan tässä vaiheessa.

– Meillä on muutama muu rikosnimike tutkinnassa, mutta kaikkia asianosaisia ei ole vielä kuultu, Aaltio toteaa.

Tutkinta on Aaltion mukaan edennyt suunnitelmien mukaan. Syytteen nostamisen määräaika on 11.4.2023.

– Tällä hetkellä näemme, että asia tullaan siihen mennessä saamaan syyteharkintaan, hän sanoo.