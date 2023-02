Zoreaudio erottuu muista pelistriimaajista ”päättömillä ideoilla” ja tempauksilla: Viime vuoden ennätys oli sata tuntia kestänyt striimi

Parhaillaan käynnissä olevalla Assembly Winter 2023 -pelifestareilla on myös lukuisia pelistriimaajia. Heistä yksi on Zoreaudio, jolla on Twitchissä 21 000 seuraajaa.

Avaa kuvien katselu Zoreaudio eli Ville Rautiainen kuvattuna juuri ennen pelistriimin alkamista. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle