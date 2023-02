Janne ”Rysky” Riiheläisen kolumni: Kohta pohditaan uudelleen, pitääkö presidentin valtaa lisätä vai vähentää

Suomi on astumassa Natoon ja presidentti vaihtuu. Pian säädetään taas, miten parlamentin ja presidentin valta sovitetaan yhteen.

Sota on organisoitua ja mahdollisimman hyvin varustettua väkivaltaa. Juuri nyt Venäjä yrittää sotimalla saada Ukrainan väkisin valtaansa. Kamppailu ei kuitenkaan rajoitu vain taistelukentille, vaan sota ravistelee valtarakenteita ja muuttaa hierarkioita kaikkialla vaikutuspiirissään.

Myös Suomessa sota on synnyttänyt monin tavoin uuden tilanteen. Erityisesti tämä näkyy ulko- ja turvallisuuspolitiikan päätöksenteossa. Suomi on keskellä historiallista siirtymää puolustusliiton jäseneksi. Siirtymää on toteutettu suomalaisen konsensusperinteen mukaisesti hyvin yksimielisesti. Valtiojohto ja muu valtiollinen koneisto ovat tehneet ainakin pinnalta katsottuna melkein virheetöntä työtä koko herkän prosessin ajan.

Prosessi on toivottavasti kohta maalissa. Mutta mitä sen jälkeen? On löydettävä Nato-Suomen tavat toimia, ja se tarkoittaa myös muutoksia vallanjaossa.

Edeltäjät ovat antaneet presidentille niin täydellisen työrauhan ulkopolitiikassa, että aktiivinen pääministeri herättää närkästystä.

Tavallaan muutos on ollut jo pidempään käynnissä. Hieman yli kaksi vuotta sitten pääministeri Sanna Marin twiittasi ensin mielipiteensä oppositiojohtaja Aleksei Navalnyin kohtelusta ja sitten jyrkän tuomionsa (siirryt toiseen palveluun) Kiinan ihmisoikeusrikkomuksille.

Kovuudessaan aiemmista poikkeavat (siirryt toiseen palveluun) lausunnot sytyttivät käyntiin keskustelun siitä, oliko pääministeri tunkenut ulkopolitiikkaa johtavan presidentin tontille. Marinin edeltäjät olivat antaneet tasavallan presidentille niin täydellisen työrauhan ulkopolitiikan alalla, että aktiivinen pääministeri herätti närkästystä ja jopa syytöksiä perustuslain rikkomisesta.

Pitkälti sama keskustelu jatkui nyt, kun valtioneuvoston kansliaan eli käytännössä pääministerin toimistoon suunniteltiin pientä turvallisuuspoliittista osastoa ja turvallisuuspoliittisen neuvonantajan virkaa. Ajatuksena oli, että pääministerillä tulisi olla lähellään nykyistä huomattavasti enemmän kykyä valmistella ulko- ja turvallisuuspoliittisia kantoja.

Nyt pääministeri hankkii päätöksentekonsa tueksi tietoa pääasiassa eri ministeriöiden avulla. Nato-jäsenyyden myötä kannanmuodostukseen on kuitenkin tarvetta useammin, laaja-alaisemmin ja nopeammin. Vaikka nimitys ei olisi juridisesti siirtänyt valtaa pääministerille, niin se olisi antanut hänelle kykyä muodostaa itsenäisemmin kantoja ja avauksia.

Kekkosen jälkeen presidentin valtaa on vähennetty. Niinistö on kääntänyt tätä kehityksen suuntaa.

Hanke pysähtyi hyvin nopeasti, kun muut ulko- ja turvallisuuspoliittista valmisteluvaltaa käyttävät toimijat tyrmäsivät sen. Kansalaismielipiteeltäkään ei herunut juuri tukea, sillä kansalla on paitsi hyvin luja luottamus presidentti Sauli Niinistöön, myös taipumus suosia vahvoja johtajia, varsinkin kriisiaikoina.

Urho Kekkosen jälkeisessä Suomessa presidentin valtaa on useassa vaiheessa vähennetty. Niinistön vahva asema ja hänen kykynsä ottaa siitä kaikki mahdollinen irti on kääntänyt tätä kehityksen suuntaa. Myös muodollisesti presidentti vahvistui, kun hänen asemansa Nato-huippukokousten Suomen edustajana hyväksyttiin käytännössä ilman keskustelua.

Hallintotieteistä valmistunut pääministeri ja juristipresidentti pitävät tiukasti ja taitavasti kiinni omista valtaoikeuksistaan.

Jo korona-aikana kävi selväksi, että hallintotieteistä valmistunut pääministeri ja juristipresidentti pitävät tiukasti ja taitavasti kiinni omista valtaoikeuksistaan. Nyt asetelmien muuttuessa vedetään rajoja uudestaan ja tämä keskustelu pilkahtelee myös julkisuuteen.

Presidentti Niinistö kehotti STT:n haastattelussa muuttamaan perustuslakia (siirryt toiseen palveluun), jos asetelmia halutaan muokata. Pääministeri Marin ei tähän suoraan vastannut, mutta nosti pääministerin haastattelutunnilla esiin ajatuksen käynnistää ensi vaalikaudella perustuslain muuttaminen. Hän myös kertoi sosialidemokraattina kannattavansa parlamentaarisen vallan lisäämistä. Suomeksi se tarkoittaa presidentin vallan vähentämistä.

Joka tapauksessa tämä valtakamppailu siirtyy pian uuteen vaiheeseen, kun uusi eduskunta ja hallitus astuvat valtaan. Tästä hetkestä noin vuoden päästää valitaan myös uusi presidentti, mitä todennäköisimmin kahden kierroksen kautta. Hänellä on siis ainakin äänestäneen enemmistön tuki, mutta ei varmastikaan samanlaista asemaa kuin siinä vaiheessa kaksitoista vuotta hallinneella Niinistöllä.

Demokratiassa valtaa jakavat loppujen lopuksi äänestäjät. Sen vallan ottaminen tapahtuu selvittämällä eduskuntavaali- ja presidenttiehdokkaiden kannat. Sen jälkeen kukin voi päättää, miten itse haluaa ulko- ja turvallisuuspolitiikan päätöksenteon Suomessa tapahtuvan.

Janne ”Rysky” Riiheläinen

Kirjoittaja on joensuulainen bloggari, joka on aktiivinen turvallisuuspolitiikan keskustelija. Riiheläinen on vapaa toimija, joka ei ole sidottu mihinkään asemaan, organisaatioon tai ajatussuuntaan.

